https://ria.ru/20210715/dekret-1741317339.html

В Росстате рассказали, сколько россиянок меняют работу после декрета

В Росстате рассказали, сколько россиянок меняют работу после декрета - РИА Новости, 15.07.2021

В Росстате рассказали, сколько россиянок меняют работу после декрета

Россиянки в среднем находятся в декретном отпуске около двух с половиной лет, более четверти после декрета меняет работу, свидетельствуют данные Росстата. РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T05:32

2021-07-15T05:32

2021-07-15T05:32

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

общество

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Россиянки в среднем находятся в декретном отпуске около двух с половиной лет, более четверти после декрета меняет работу, свидетельствуют данные Росстата.В соответствии с данными комплексного наблюдения условий жизни населения, проведенного статистическим ведомством в прошлом году, средняя продолжительность нахождения в отпуске по уходу за ребенком (для женщин, вышедших из отпуска в 2020 году) составила 29,2 месяца.В 2018 году, когда было проведено предыдущее соответствующее исследование, женщины находились в декретном отпуске чуть меньше - 28,9 месяца.Согласно данным Росстата, 72% россиянок вернулись на прежнее место работы, оставшиеся 28% место работы поменяли. Чаще всего женщины принимают решение по смене места работы по личной инициативе, так как им необходим другой график работы.

https://ria.ru/20190916/1558716117.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), общество