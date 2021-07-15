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В Росстате рассказали, сколько россиянок меняют работу после декрета
В Росстате рассказали, сколько россиянок меняют работу после декрета - РИА Новости, 15.07.2021
В Росстате рассказали, сколько россиянок меняют работу после декрета
Россиянки в среднем находятся в декретном отпуске около двух с половиной лет, более четверти после декрета меняет работу, свидетельствуют данные Росстата. РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T05:32
2021-07-15T05:32
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
общество
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Россиянки в среднем находятся в декретном отпуске около двух с половиной лет, более четверти после декрета меняет работу, свидетельствуют данные Росстата.В соответствии с данными комплексного наблюдения условий жизни населения, проведенного статистическим ведомством в прошлом году, средняя продолжительность нахождения в отпуске по уходу за ребенком (для женщин, вышедших из отпуска в 2020 году) составила 29,2 месяца.В 2018 году, когда было проведено предыдущее соответствующее исследование, женщины находились в декретном отпуске чуть меньше - 28,9 месяца.Согласно данным Росстата, 72% россиянок вернулись на прежнее место работы, оставшиеся 28% место работы поменяли. Чаще всего женщины принимают решение по смене места работы по личной инициативе, так как им необходим другой график работы.
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россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), общество
05:32 15.07.2021
 
В Росстате рассказали, сколько россиянок меняют работу после декрета

Росстат: Более четверти россиянок меняют работу после декретного отпуска

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСотрудник Центра занятости населения держит в руках трудовую книжку посетителя
Сотрудник Центра занятости населения держит в руках трудовую книжку посетителя - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Россиянки в среднем находятся в декретном отпуске около двух с половиной лет, более четверти после декрета меняет работу, свидетельствуют данные Росстата.
В соответствии с данными комплексного наблюдения условий жизни населения, проведенного статистическим ведомством в прошлом году, средняя продолжительность нахождения в отпуске по уходу за ребенком (для женщин, вышедших из отпуска в 2020 году) составила 29,2 месяца.
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Эксперт рассказал, сколько времени россиянки проводят в декретном отпуске
В 2018 году, когда было проведено предыдущее соответствующее исследование, женщины находились в декретном отпуске чуть меньше - 28,9 месяца.
Согласно данным Росстата, 72% россиянок вернулись на прежнее место работы, оставшиеся 28% место работы поменяли. Чаще всего женщины принимают решение по смене места работы по личной инициативе, так как им необходим другой график работы.
 
РоссияФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Общество
 
 
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