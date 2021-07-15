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Басков отменил выступление из-за резкого ухудшения самочувствия
Басков отменил выступление из-за резкого ухудшения самочувствия - РИА Новости, 16.07.2021
Басков отменил выступление из-за резкого ухудшения самочувствия
Российский певец Николай Басков сообщил, что не будет выступать на открытии фестиваля "Славянский базар в Витебске", у него поднялась температура. РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-15T23:58
2021-07-15T23:58
2021-07-16T00:00
славянский базар в витебске
николай басков
витебск
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Российский певец Николай Басков сообщил, что не будет выступать на открытии фестиваля "Славянский базар в Витебске", у него поднялась температура.В своем Instagram артист вспомнил, что 22 года назад впервые вышел на сцену фестиваля.Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" – крупнейший в Белоруссии культурный форум. В 2021 году он проходит с 15 по 18 июля.
витебск
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славянский базар в витебске, николай басков, витебск
23:58 15.07.2021 (обновлено: 00:00 16.07.2021)
Басков отменил выступление из-за резкого ухудшения самочувствия
Певец Басков не выступит на открытии "Славянского базара" из-за резкого ухудшения самочувствия