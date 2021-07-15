https://ria.ru/20210715/baskov-1741462004.html

Басков отменил выступление из-за резкого ухудшения самочувствия

Басков отменил выступление из-за резкого ухудшения самочувствия - РИА Новости, 16.07.2021

Басков отменил выступление из-за резкого ухудшения самочувствия

Российский певец Николай Басков сообщил, что не будет выступать на открытии фестиваля "Славянский базар в Витебске", у него поднялась температура. РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-15T23:58

2021-07-15T23:58

2021-07-16T00:00

славянский базар в витебске

николай басков

витебск

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Российский певец Николай Басков сообщил, что не будет выступать на открытии фестиваля "Славянский базар в Витебске", у него поднялась температура.В своем Instagram артист вспомнил, что 22 года назад впервые вышел на сцену фестиваля.Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" – крупнейший в Белоруссии культурный форум. В 2021 году он проходит с 15 по 18 июля.

витебск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

славянский базар в витебске, николай басков, витебск