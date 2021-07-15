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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210715/anderson-1741146384.html
В Сети появились первые рецензии на новый фильм Уэса Андерсона
В Сети появились первые рецензии на новый фильм Уэса Андерсона - РИА Новости, 15.07.2021
В Сети появились первые рецензии на новый фильм Уэса Андерсона
На Каннском кинофестивале прошла премьера нового фильма Уэса Андерсона "Французский вестник. Приложение к газете "Либерти. Канзас ивнинг сан". В Сети уже... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T02:16
2021-07-15T02:16
элизабет мосс
тильда суинтон
культура
кино и сериалы
новости культуры
уэс андерсон
каннский кинофестиваль
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. На Каннском кинофестивале прошла премьера нового фильма Уэса Андерсона "Французский вестник. Приложение к газете "Либерти. Канзас ивнинг сан". В Сети уже появились первые отзывы критиков на картину.Рейтинг фильма на сайте-агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes сейчас составляет 91 процент. Это очень хороший показатель, он означает, что большинству журналистов проект понравился. По данным Rotten Tomatoes, пока только двоих корреспондентов лента не впечатлила, и они оставили негативные отзывы. Критики сошлись в том, что во "Французском вестнике" прослеживается влияние Жан-Люка Годара, Франсуа Трюффо, Жака Деми, Жака Тати. А также в том, что в новой картине Андерсона легко угадывается его фирменный стиль, что и стало темой для споров.Раскритиковавшие ленту журналисты уверены, что привычные приемы режиссера сыграли против "Французского вестника" и лишили ленту глубины. Впрочем большинство авторов не были против вновь увидеть на экране знакомый почерк. "Зрители, считавшие, что фильмы Андерсона дорогостоящие и излишне манерные, вряд ли изменят свое мнение. Я не удивлюсь, если кто-то обвинит эту ленту в том, что она почти превращается в самопародию. Но те, кто наслаждался экскурсиями в воображаемые, уникальные миры Андерсона, будут в восторге от удивительного дизайна, гениальных декораций, миниатюр и макетов, превративших Ангулем, расположенный на юго-западе Франции, в вымышленный город с причудливым названием", — уверяет Дэвид Руни, пишущий для The Hollywood Reporter."Этот очаровательный альбом историй об американских эмигрантах во Франции рассматривает писательство как способ осмыслить мир", — считает кинокритик сайта indieWire Эрик Кон. "Нет живого режиссера с более узнаваемым визуальным стилем, и каждый кадр "Французского вестника" точно принадлежит ему", — отмечает автор Variety Питер Дебрудж, высоко оценивший ленту. По его мнению, фильм доставляет удовольствие сравнимое с "чтением от корки до корки хорошего журнала".Автор Collider Рафаэль Мотамэйор считает, что по сравнению с другими лентами Андерсона в "Французском вестнике" ощущается некая эмоциональная отстраненность. Он предполагает, что, возможно, это связано со сложной структурой фильма и стремлением Андерсона утвердится в качестве самого узнаваемого режиссера. Тем не менее журналист поставил фильму высокую оценку. Главные роли в "Французском вестнике" исполнили Оуэн Уилсон, Элизабет Мосс, Бенисио Дель Торо, Тимоти Шаламе, Тильда Суинтон, Билл Мюррей и другие звезды. Фильм выйдет в российский прокат в октябре 2021 года.
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элизабет мосс, тильда суинтон, кино и сериалы, новости культуры, уэс андерсон, каннский кинофестиваль
02:16 15.07.2021
 

В Сети появились первые рецензии на новый фильм Уэса Андерсона

© American Empirical Pictures (2021)Кадр из фильма "Французский вестник"
Кадр из фильма Французский вестник
© American Empirical Pictures (2021)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. На Каннском кинофестивале прошла премьера нового фильма Уэса Андерсона "Французский вестник. Приложение к газете "Либерти. Канзас ивнинг сан". В Сети уже появились первые отзывы критиков на картину.
Рейтинг фильма на сайте-агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes сейчас составляет 91 процент. Это очень хороший показатель, он означает, что большинству журналистов проект понравился. По данным Rotten Tomatoes, пока только двоих корреспондентов лента не впечатлила, и они оставили негативные отзывы.
Критики сошлись в том, что во "Французском вестнике" прослеживается влияние Жан-Люка Годара, Франсуа Трюффо, Жака Деми, Жака Тати. А также в том, что в новой картине Андерсона легко угадывается его фирменный стиль, что и стало темой для споров.
Раскритиковавшие ленту журналисты уверены, что привычные приемы режиссера сыграли против "Французского вестника" и лишили ленту глубины. Впрочем большинство авторов не были против вновь увидеть на экране знакомый почерк.
"Зрители, считавшие, что фильмы Андерсона дорогостоящие и излишне манерные, вряд ли изменят свое мнение. Я не удивлюсь, если кто-то обвинит эту ленту в том, что она почти превращается в самопародию. Но те, кто наслаждался экскурсиями в воображаемые, уникальные миры Андерсона, будут в восторге от удивительного дизайна, гениальных декораций, миниатюр и макетов, превративших Ангулем, расположенный на юго-западе Франции, в вымышленный город с причудливым названием", — уверяет Дэвид Руни, пишущий для The Hollywood Reporter.
"Этот очаровательный альбом историй об американских эмигрантах во Франции рассматривает писательство как способ осмыслить мир", — считает кинокритик сайта indieWire Эрик Кон.
"Нет живого режиссера с более узнаваемым визуальным стилем, и каждый кадр "Французского вестника" точно принадлежит ему", — отмечает автор Variety Питер Дебрудж, высоко оценивший ленту. По его мнению, фильм доставляет удовольствие сравнимое с "чтением от корки до корки хорошего журнала".
Автор Collider Рафаэль Мотамэйор считает, что по сравнению с другими лентами Андерсона в "Французском вестнике" ощущается некая эмоциональная отстраненность. Он предполагает, что, возможно, это связано со сложной структурой фильма и стремлением Андерсона утвердится в качестве самого узнаваемого режиссера. Тем не менее журналист поставил фильму высокую оценку.
Главные роли в "Французском вестнике" исполнили Оуэн Уилсон, Элизабет Мосс, Бенисио Дель Торо, Тимоти Шаламе, Тильда Суинтон, Билл Мюррей и другие звезды.
Фильм выйдет в российский прокат в октябре 2021 года.
Британская актриса Тильда Суинтон на красной дорожке фильма Однажды... в Голливуде в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля - РИА Новости, 1920, 03.07.2021
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Тильда Суинтон сыграет в новом фильме Уэса Андерсона
 
КультураЭлизабет МоссТильда СуинтонКино и сериалыНовости культурыУэс АндерсонКаннский кинофестиваль
 
 
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