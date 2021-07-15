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В Сети появились первые рецензии на новый фильм Уэса Андерсона

В Сети появились первые рецензии на новый фильм Уэса Андерсона - РИА Новости, 15.07.2021

В Сети появились первые рецензии на новый фильм Уэса Андерсона

На Каннском кинофестивале прошла премьера нового фильма Уэса Андерсона "Французский вестник. Приложение к газете "Либерти. Канзас ивнинг сан". В Сети уже... РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T02:16

2021-07-15T02:16

2021-07-15T02:16

элизабет мосс

тильда суинтон

культура

кино и сериалы

новости культуры

уэс андерсон

каннский кинофестиваль

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. На Каннском кинофестивале прошла премьера нового фильма Уэса Андерсона "Французский вестник. Приложение к газете "Либерти. Канзас ивнинг сан". В Сети уже появились первые отзывы критиков на картину.Рейтинг фильма на сайте-агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes сейчас составляет 91 процент. Это очень хороший показатель, он означает, что большинству журналистов проект понравился. По данным Rotten Tomatoes, пока только двоих корреспондентов лента не впечатлила, и они оставили негативные отзывы. Критики сошлись в том, что во "Французском вестнике" прослеживается влияние Жан-Люка Годара, Франсуа Трюффо, Жака Деми, Жака Тати. А также в том, что в новой картине Андерсона легко угадывается его фирменный стиль, что и стало темой для споров.Раскритиковавшие ленту журналисты уверены, что привычные приемы режиссера сыграли против "Французского вестника" и лишили ленту глубины. Впрочем большинство авторов не были против вновь увидеть на экране знакомый почерк. "Зрители, считавшие, что фильмы Андерсона дорогостоящие и излишне манерные, вряд ли изменят свое мнение. Я не удивлюсь, если кто-то обвинит эту ленту в том, что она почти превращается в самопародию. Но те, кто наслаждался экскурсиями в воображаемые, уникальные миры Андерсона, будут в восторге от удивительного дизайна, гениальных декораций, миниатюр и макетов, превративших Ангулем, расположенный на юго-западе Франции, в вымышленный город с причудливым названием", — уверяет Дэвид Руни, пишущий для The Hollywood Reporter."Этот очаровательный альбом историй об американских эмигрантах во Франции рассматривает писательство как способ осмыслить мир", — считает кинокритик сайта indieWire Эрик Кон. "Нет живого режиссера с более узнаваемым визуальным стилем, и каждый кадр "Французского вестника" точно принадлежит ему", — отмечает автор Variety Питер Дебрудж, высоко оценивший ленту. По его мнению, фильм доставляет удовольствие сравнимое с "чтением от корки до корки хорошего журнала".Автор Collider Рафаэль Мотамэйор считает, что по сравнению с другими лентами Андерсона в "Французском вестнике" ощущается некая эмоциональная отстраненность. Он предполагает, что, возможно, это связано со сложной структурой фильма и стремлением Андерсона утвердится в качестве самого узнаваемого режиссера. Тем не менее журналист поставил фильму высокую оценку. Главные роли в "Французском вестнике" исполнили Оуэн Уилсон, Элизабет Мосс, Бенисио Дель Торо, Тимоти Шаламе, Тильда Суинтон, Билл Мюррей и другие звезды. Фильм выйдет в российский прокат в октябре 2021 года.

https://ria.ru/20210703/swinton-1739670565.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

элизабет мосс, тильда суинтон, кино и сериалы, новости культуры, уэс андерсон, каннский кинофестиваль