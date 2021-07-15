США помогут силам безопасности Афганистана, заявила советник Байдена
Советник президента США Элизабет Шервуд-Рэндалл рассказала о поддержке Афганистана
© AP Photo / Rahmat GulБоевики радикального движения "Талибан"* в Афганистане
© AP Photo / Rahmat Gul
ТАШКЕНТ, 15 июл - РИА Новости. США продолжат переговоры по политическому решению достижения мира в Афганистане и будут укреплять международную и региональную основу поддержки будущего в этой стране, заявила в четверг советник президента США по вопросам внутренней безопасности Элизабет Шервуд-Рэндалл.
В четверг в Ташкенте проходит очередная встреча формата "Страны Центральной Азии — США" (С5+1)".
"Мы также продолжим поддерживать переговоры для достижения политического решения, которое принесёт афганскому народу мир, который он заслуживает, и построения более сильной региональной и международной основы поддержки для будущего Афганистана", - сказала Шервуд-Рэндалл на встрече.
Она отметила, что Вашингтон продолжит оказывать содействие в сфере безопасности афганским национальным силам обороны, а также помощь в сфере развития и гуманитарную помощь. "Мы продолжим агрессивные действия против террористических групп, угрожающих Соединённым Штатам и безопасности наших союзников и партнёров, включая ваши страны", - сказала советник.
По ее словам, в рамках форума C5+1 его участники могут делать "больше совместно, чем поодиночке или на двусторонней основе". "Такой подход находится в центре видения президента Байдена", - добавила Шервуд-Рэндалл.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил с членами радикального движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. В столице Катара 12 сентября 2020 года между афганским правительством и "Талибаном"* стартовали мирные переговоры.Администрация США с 1 мая начала и до 11 сентября обещает закончить вывод войск из Афганистана в полной координации с союзниками. В 2020 году Вашингтон и представители движения "Талибан"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.
В сентябре 2015 года США и пять стран Центральной Азии — Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан — создали новый формат взаимодействия "Страны Центральной Азии — США" (С5+1) для обсуждения региональных вопросов.
* Запрещенная в России террористическая организация.