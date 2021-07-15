Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210715/afganistan-1741324381.html
США помогут силам безопасности Афганистана, заявила советник Байдена
США помогут силам безопасности Афганистана, заявила советник Байдена - РИА Новости, 15.07.2021
США помогут силам безопасности Афганистана, заявила советник Байдена
США продолжат переговоры по политическому решению достижения мира в Афганистане и будут укреплять международную и региональную основу поддержки будущего в этой... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T08:52
2021-07-15T08:52
россия
афганистан
узбекистан
талибан
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/0e/1741185980_0:395:2643:1882_1920x0_80_0_0_94c8f12101a2bef367eb54bfebd489f9.jpg
ТАШКЕНТ, 15 июл - РИА Новости. США продолжат переговоры по политическому решению достижения мира в Афганистане и будут укреплять международную и региональную основу поддержки будущего в этой стране, заявила в четверг советник президента США по вопросам внутренней безопасности Элизабет Шервуд-Рэндалл.В четверг в Ташкенте проходит очередная встреча формата "Страны Центральной Азии — США" (С5+1)"."Мы также продолжим поддерживать переговоры для достижения политического решения, которое принесёт афганскому народу мир, который он заслуживает, и построения более сильной региональной и международной основы поддержки для будущего Афганистана", - сказала Шервуд-Рэндалл на встрече.Она отметила, что Вашингтон продолжит оказывать содействие в сфере безопасности афганским национальным силам обороны, а также помощь в сфере развития и гуманитарную помощь. "Мы продолжим агрессивные действия против террористических групп, угрожающих Соединённым Штатам и безопасности наших союзников и партнёров, включая ваши страны", - сказала советник.По ее словам, в рамках форума C5+1 его участники могут делать "больше совместно, чем поодиночке или на двусторонней основе". "Такой подход находится в центре видения президента Байдена", - добавила Шервуд-Рэндалл.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с членами радикального движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. В столице Катара 12 сентября 2020 года между афганским правительством и "Талибаном"* стартовали мирные переговоры.Администрация США с 1 мая начала и до 11 сентября обещает закончить вывод войск из Афганистана в полной координации с союзниками. В 2020 году Вашингтон и представители движения "Талибан"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.В сентябре 2015 года США и пять стран Центральной Азии — Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан — создали новый формат взаимодействия "Страны Центральной Азии — США" (С5+1) для обсуждения региональных вопросов.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20210714/afganistan-1741263775.html
https://ria.ru/20210714/afganistan-1741219785.html
россия
афганистан
узбекистан
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/0e/1741185980_204:451:2334:2048_1920x0_80_0_0_87d5aeea7ecb360dbe0460faa8632c26.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, афганистан, узбекистан, талибан, сша, в мире
08:52 15.07.2021
 
США помогут силам безопасности Афганистана, заявила советник Байдена

Советник президента США Элизабет Шервуд-Рэндалл рассказала о поддержке Афганистана

© AP Photo / Rahmat GulБоевики радикального движения "Талибан"* в Афганистане
Боевики радикального движения Талибан* в Афганистане - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© AP Photo / Rahmat Gul
Читать ria.ru в
ТАШКЕНТ, 15 июл - РИА Новости. США продолжат переговоры по политическому решению достижения мира в Афганистане и будут укреплять международную и региональную основу поддержки будущего в этой стране, заявила в четверг советник президента США по вопросам внутренней безопасности Элизабет Шервуд-Рэндалл.
В четверг в Ташкенте проходит очередная встреча формата "Страны Центральной Азии — США" (С5+1)".
Вооруженные афганские ополченцы патрулируют окраину провинции Тахар - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
Вчера, 17:06
Афганские военные заявили о контроле над утраченными ранее районами
"Мы также продолжим поддерживать переговоры для достижения политического решения, которое принесёт афганскому народу мир, который он заслуживает, и построения более сильной региональной и международной основы поддержки для будущего Афганистана", - сказала Шервуд-Рэндалл на встрече.
Она отметила, что Вашингтон продолжит оказывать содействие в сфере безопасности афганским национальным силам обороны, а также помощь в сфере развития и гуманитарную помощь. "Мы продолжим агрессивные действия против террористических групп, угрожающих Соединённым Штатам и безопасности наших союзников и партнёров, включая ваши страны", - сказала советник.
По ее словам, в рамках форума C5+1 его участники могут делать "больше совместно, чем поодиночке или на двусторонней основе". "Такой подход находится в центре видения президента Байдена", - добавила Шервуд-Рэндалл.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил с членами радикального движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. В столице Катара 12 сентября 2020 года между афганским правительством и "Талибаном"* стартовали мирные переговоры.Администрация США с 1 мая начала и до 11 сентября обещает закончить вывод войск из Афганистана в полной координации с союзниками. В 2020 году Вашингтон и представители движения "Талибан"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.
В сентябре 2015 года США и пять стран Центральной Азии — Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан — создали новый формат взаимодействия "Страны Центральной Азии — США" (С5+1) для обсуждения региональных вопросов.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Афганские военнослужащие в провинции Кандагар - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
Вчера, 12:59
ШОС призвала стороны в Афганистане воздержаться от применения силы
 
РоссияАфганистанУзбекистанТалибанСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:54В Кельне сообщили о 20 погибших при наводнении
15:53На Украине проверят телеканал "Интер" из-за показа запрещенных артистов
15:51В Германии отвергли идею компенсаций Украине за "Северный поток — 2"
15:51В Туркмении ответили на интервью инфекциониста российского Минздрава
15:50"Яблоко" попросило Путина объявить нерабочие дни из-за коронавируса
15:47Россиянам в ЮАР посоветовали запастись едой и водой
15:47Посольство дало рекомендации находящимся в ЮАР россиянам
15:45Нидерландский журналист умер после покушения
15:45Слуцкий прокомментировал доклад Европарламента по отношениям с Россией
15:42В Тульской области нашли захоронение местных жителей, убитых нацистами
15:37"Газпром" прокомментировал решение суда ЕС по газопроводу Opal
15:32Калви заявил, что его необходимо оправдать, а дело прекратить
15:28В Шереметьево из-за ливня затопило взлетные полосы
15:24Ремонт дороги в Верхнем Карбуше после жалоб жителей Меркель ускорят
15:24В Москве сильный ветер повалил пять деревьев
15:22СК предъявил обвинение сбившему сотрудника ГИБДД депутату Тобольской думы
15:15В Госдуме рассказали о вебинарах по незаконным акциям американской НПО
15:14Пушилин предложил живущим в ДНР россиянам выезжать голосовать в Ростов
15:14Ученый объяснил, почему не стоит гулять под дождем в Москве
15:09В Госдуме оценили призывы мэра Майами бомбить Кубу
Лента новостейМолния