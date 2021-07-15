https://ria.ru/20210715/afganistan-1741324381.html

США помогут силам безопасности Афганистана, заявила советник Байдена

США помогут силам безопасности Афганистана, заявила советник Байдена - РИА Новости, 15.07.2021

США помогут силам безопасности Афганистана, заявила советник Байдена

США продолжат переговоры по политическому решению достижения мира в Афганистане и будут укреплять международную и региональную основу поддержки будущего в этой... РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T08:52

2021-07-15T08:52

2021-07-15T08:52

россия

афганистан

узбекистан

талибан

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/0e/1741185980_0:395:2643:1882_1920x0_80_0_0_94c8f12101a2bef367eb54bfebd489f9.jpg

ТАШКЕНТ, 15 июл - РИА Новости. США продолжат переговоры по политическому решению достижения мира в Афганистане и будут укреплять международную и региональную основу поддержки будущего в этой стране, заявила в четверг советник президента США по вопросам внутренней безопасности Элизабет Шервуд-Рэндалл.В четверг в Ташкенте проходит очередная встреча формата "Страны Центральной Азии — США" (С5+1)"."Мы также продолжим поддерживать переговоры для достижения политического решения, которое принесёт афганскому народу мир, который он заслуживает, и построения более сильной региональной и международной основы поддержки для будущего Афганистана", - сказала Шервуд-Рэндалл на встрече.Она отметила, что Вашингтон продолжит оказывать содействие в сфере безопасности афганским национальным силам обороны, а также помощь в сфере развития и гуманитарную помощь. "Мы продолжим агрессивные действия против террористических групп, угрожающих Соединённым Штатам и безопасности наших союзников и партнёров, включая ваши страны", - сказала советник.По ее словам, в рамках форума C5+1 его участники могут делать "больше совместно, чем поодиночке или на двусторонней основе". "Такой подход находится в центре видения президента Байдена", - добавила Шервуд-Рэндалл.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с членами радикального движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. В столице Катара 12 сентября 2020 года между афганским правительством и "Талибаном"* стартовали мирные переговоры.Администрация США с 1 мая начала и до 11 сентября обещает закончить вывод войск из Афганистана в полной координации с союзниками. В 2020 году Вашингтон и представители движения "Талибан"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.В сентябре 2015 года США и пять стран Центральной Азии — Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан — создали новый формат взаимодействия "Страны Центральной Азии — США" (С5+1) для обсуждения региональных вопросов.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20210714/afganistan-1741263775.html

https://ria.ru/20210714/afganistan-1741219785.html

россия

афганистан

узбекистан

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, афганистан, узбекистан, талибан, сша, в мире