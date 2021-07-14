https://ria.ru/20210714/yuar-1741300559.html
Данных о пострадавших в ЮАР россиянах не поступало, заявили в посольстве
Данных о пострадавших в ЮАР россиянах не поступало, заявили в посольстве - РИА Новости, 14.07.2021
Данных о пострадавших в ЮАР россиянах не поступало, заявили в посольстве
Информации о пострадавших при беспорядках в ЮАР россиянах не поступало, гражданам России, находящимся в этой стране, ничего не угрожает, сообщил пресс-атташе... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T21:32
2021-07-14T21:32
2021-07-14T21:32
россия
квазулу-натал
йоханнесбург
в мире
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Информации о пострадавших при беспорядках в ЮАР россиянах не поступало, гражданам России, находящимся в этой стране, ничего не угрожает, сообщил пресс-атташе посольства России в Претории Александр Арефьев.Беспорядки вспыхнули в ЮАР на прошлой неделе. Число погибших достигло 72, задержаны 1234 человека. Для подавления беспорядков в провинции Гаутенг, центром которой является Йоханнесбург, и Квазулу-Натал были направлены войска."На сегодняшний день информации о пострадавших среди граждан России в посольство не поступало. Посольство России в Претории, как и генконсульство в Кейптуане, находится в постоянном контакте с российскими гражданами, работают все каналы связи ... По нашим оценкам, российским гражданам сейчас ничего не угрожает при соблюдении разумных и адекватных мер безопасности", - сказал Арефьев в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, сейчас ситуация в ЮАР в целом стабильная, беспорядки носят локальный, ограниченный по масштабу характер, преимущественно происходят в провинциях Гаутенг и Квазулу-Натал."По нашим оценкам, власти ЮАР сейчас делают все необходимое для скорейшей нормализации ситуации и восстановления порядка", - отметил Арефьев.
https://ria.ru/20210713/yuar-1741100515.html
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россия, квазулу-натал, йоханнесбург, в мире
Данных о пострадавших в ЮАР россиянах не поступало, заявили в посольстве
Посольство России: данных о пострадавших при беспорядках в ЮАР россиянах не поступало