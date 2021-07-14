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В Волгограде шестилетний мальчик забрал 275 тысяч рублей и ушел из дома
В Волгограде шестилетний мальчик забрал 275 тысяч рублей и ушел из дома - РИА Новости, 14.07.2021
В Волгограде шестилетний мальчик забрал 275 тысяч рублей и ушел из дома
В Волгограде шестилетний мальчик ушел из дома, забрав с собой 275 тысяч рублей, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по области. РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T13:39
2021-07-14T15:57
россия
гумвд
волгоград
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 14 июл — РИА Новости. В Волгограде шестилетний мальчик ушел из дома, забрав с собой 275 тысяч рублей, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по области."Около 08:30 часов на остановке транспорта "Улица Буханцева" в Ворошиловском районе Волгограда участковый уполномоченный полиции лейтенант Александр Балычев заметил ребенка, который находился в общественном месте без сопровождения взрослых. Из кармана брюк мальчика виднелась пачка денежных купюр номиналом пять тысяч рублей", — заявили в ведомстве.Полицейскому удалось узнать только имя ребенка, поэтому мальчика доставили в отделение. Сотрудники по делам несовершеннолетних выяснили, что он живет с бабушкой-опекуном, двумя сестрами и братом.Со слов бабушки, внук ушел из дома утром, пока она была на кухне, и взял 275 тысяч рублей, которые семья копила на ремонт. Его отсутствие женщина заметила только тогда, когда к ней пришли полицейские. По данным МВД, противоправных действий в отношении мальчика не совершали. Ребенка и деньги вернули семье.
https://ria.ru/20210705/sk-1739912854.html
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Волгоградский Том Сойер: 6-летнего ребенка задержали с 275 тысячами рублей
В Волгограде 6-летний мальчик ушел из дома, забрав 275 тыс рублей. И ребенка, и деньги вернули семье. Малыша заметил на улице полицейский, из кармана у него торчала пачка 5-тысячных купюр. Кроме своего имени ребенок ничего сообщить не смог, так что его отвезли в отделение, и там сотрудники разобрались, откуда он. Мальчик живет с бабушкой-опекуном, двумя сестрами и братом. Со слов бабушки, ребенок ушел утром, пока она была кухне, и взял 275 тысяч, отложенных на ремонт. Отсутствие внука женщина заметила только, когда полиция его вернула.
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россия, гумвд, волгоград, происшествия
13:39 14.07.2021 (обновлено: 15:57 14.07.2021)
 
В Волгограде шестилетний мальчик забрал 275 тысяч рублей и ушел из дома

В Волгограде нашли на остановке шестилетнего мальчика с 275 тысячами рублей в кармане

Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 14 июл — РИА Новости. В Волгограде шестилетний мальчик ушел из дома, забрав с собой 275 тысяч рублей, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по области.
"Около 08:30 часов на остановке транспорта "Улица Буханцева" в Ворошиловском районе Волгограда участковый уполномоченный полиции лейтенант Александр Балычев заметил ребенка, который находился в общественном месте без сопровождения взрослых. Из кармана брюк мальчика виднелась пачка денежных купюр номиналом пять тысяч рублей", — заявили в ведомстве.
Полицейскому удалось узнать только имя ребенка, поэтому мальчика доставили в отделение. Сотрудники по делам несовершеннолетних выяснили, что он живет с бабушкой-опекуном, двумя сестрами и братом.
Со слов бабушки, внук ушел из дома утром, пока она была на кухне, и взял 275 тысяч рублей, которые семья копила на ремонт. Его отсутствие женщина заметила только тогда, когда к ней пришли полицейские.
По данным МВД, противоправных действий в отношении мальчика не совершали. Ребенка и деньги вернули семье.
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