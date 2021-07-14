https://ria.ru/20210714/ukraina-1741254886.html

В Минске раскрыли подробности переговоров Путина и Лукашенко

В Минске раскрыли подробности переговоров Путина и Лукашенко - РИА Новости, 14.07.2021

В Минске раскрыли подробности переговоров Путина и Лукашенко

На встрече в Санкт-Петербурге Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко уделили внимание проблемам безопасности, в том числе присутствию НАТО РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T16:28

2021-07-14T16:28

2021-07-14T17:26

россия

белоруссия

александр лукашенко

нато

владимир путин

санкт-петербург

украина

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МИНСК, 14 июл — РИА Новости. На встрече в Санкт-Петербурге Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко уделили внимание проблемам безопасности, в том числе присутствию НАТО на Украине и угрозам в Средней Азии, сообщила пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт.По ее словам, лидеры обсудили проведение масштабных учений НАТО и планы альянса по строительству военных баз на Украине. Как ранее отмечали в посольстве России в США, масштаб маневров НАТО в Черном море повышает риски непреднамеренных инцидентов, поэтому Москва призывает Вашингтон и его союзников отказаться от подобных мероприятий.Среди тем переговоров был и вывод американских войск из Афганистана и связанных с этим угроз безопасности, а также противодействие им со стороны государств — членов ОДКБ. В Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск из республики."Международная повестка — западная политика в отношении Беларуси и России, в частности Европейского союза и США. Украина", — перечислила Эйсмонт темы переговоров, ее слова приводит агентство Белта.Пресс-секретарь рассказала, что по итогам саммита правительствам двух стран поручили выработать совместный план противодействия ограничениям со стороны западных стран. По ее словам, на встрече обсудили и снятие барьеров на поставки белорусской продукции, в том числе в сфере госзакупок."Третий блок (вопросов. — Прим. ред.) — безопасность и оборона, противодействие терроризму, кибербезопасность. В этой части у стран подходы абсолютно едины. Взаимная поддержка и договоренность действовать совместно", — подчеркнула Эйсмонт.Ранее Лукашенко назвал безопасность Белоруссии и России ключевым вопросом, которому сейчас необходимо уделять все внимание.Встреча двух лидеров прошла накануне в Северной столице — как отметила Эйсмонт, по инициативе российской стороны. Переговоры продолжались более пяти часов. Как указала пресс-секретарь, одним из поводов стало письмо Лукашенко Путину, "касающееся экономики и финансов", а также противодействие санкционной политике Запада.

https://ria.ru/20210712/proval-1740988285.html

https://ria.ru/20210713/gaz-1741148185.html

https://ria.ru/20210713/peskov-1741149143.html

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белоруссия

санкт-петербург

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россия, белоруссия, александр лукашенко, нато, владимир путин, санкт-петербург, украина