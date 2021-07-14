16:28 14.07.2021 (обновлено: 17:26 14.07.2021)
В Минске раскрыли подробности переговоров Путина и Лукашенко
Наталья Эйсмонт сообщила, что Путин и Лукашенко обсудили присутствие НАТО на Украине
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
МИНСК, 14 июл — РИА Новости. На встрече в Санкт-Петербурге Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко уделили внимание проблемам безопасности, в том числе присутствию НАТО на Украине и угрозам в Средней Азии, сообщила пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт.
По ее словам, лидеры обсудили проведение масштабных учений НАТО и планы альянса по строительству военных баз на Украине. Как ранее отмечали в посольстве России в США, масштаб маневров НАТО в Черном море повышает риски непреднамеренных инцидентов, поэтому Москва призывает Вашингтон и его союзников отказаться от подобных мероприятий.
Среди тем переговоров был и вывод американских войск из Афганистана и связанных с этим угроз безопасности, а также противодействие им со стороны государств — членов ОДКБ. В Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск из республики.
Пресс-секретарь рассказала, что по итогам саммита правительствам двух стран поручили выработать совместный план противодействия ограничениям со стороны западных стран. По ее словам, на встрече обсудили и снятие барьеров на поставки белорусской продукции, в том числе в сфере госзакупок.
"Третий блок (вопросов. — Прим. ред.) — безопасность и оборона, противодействие терроризму, кибербезопасность. В этой части у стран подходы абсолютно едины. Взаимная поддержка и договоренность действовать совместно", — подчеркнула Эйсмонт.
Ранее Лукашенко назвал безопасность Белоруссии и России ключевым вопросом, которому сейчас необходимо уделять все внимание.
Встреча двух лидеров прошла накануне в Северной столице — как отметила Эйсмонт, по инициативе российской стороны. Переговоры продолжались более пяти часов. Как указала пресс-секретарь, одним из поводов стало письмо Лукашенко Путину, "касающееся экономики и финансов", а также противодействие санкционной политике Запада.