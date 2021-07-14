https://ria.ru/20210714/twitter-1741307893.html

Twitter сообщил о росте числа запросов на удаление контента

Twitter сообщил о росте числа запросов на удаление контента - РИА Новости, 14.07.2021

Twitter сообщил о росте числа запросов на удаление контента

Twitter сообщает о росте во второй половине 2020 года числа обращений правительств различных стран для блокировки публикуемых журналистами постов,... РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T23:37

2021-07-14T23:37

2021-07-14T23:37

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ВАШИНГТОН, 14 июл - РИА Новости. Twitter сообщает о росте во второй половине 2020 года числа обращений правительств различных стран для блокировки публикуемых журналистами постов, свидетельствуют опубликованные компанией в среду данные.По данным компании, во втором полугодии 2020 года ею был получен 361 запрос на блокировку контента в отношении 199 верифицированных аккаунтов, принадлежащих работникам СМИ или самому изданию. Число обращений, согласно публикуемым компанией данным, выросло на 26% процентов в сравнении с первыми шестью месяцами 2020 года.Наибольшее число запросов такого рода было получено от властей Индии (128 запроса), Турции (108), Пакистана (52) и России (28). Как сообщила компания, по результатам всех запросов были удалены лишь пять постов журналистов.В целом количество запросов на удаление контента в Twitter в 2020 году превысило 80 тысяч случаев. На долю России, по данным компании, пришлось более 15 тысяч запросов, годом ранее в 2019 году от России пришло лишь 9,9 тысяч подобных запросов.Рекордсменом по числу запросов о блокировке контента в Twitter является Япония. Только во втором полугодии 2020 года на ее долю пришлось 43% всех мировых жалоб и достигло 16,6 тысяч. Второе место заняла в этот же период Индия (18%), на долю России пришлось 16% от всех мировых обращений. В докладе компании отмечается, что 64% всех пришедших из России во втором полугодии 2020 года требований о запрете контента касаются законов о запрете пропаганды самоубийства."Доклад прозрачности" публикуется Twitter раз в два года и анализирует запросы на блокировку контента и требования о предоставлении информации в полугодичном формате.

https://ria.ru/20210714/twitter-1741202949.html

https://ria.ru/20210713/twitter-1741122667.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, пакистан, япония, twitter, технологии