Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210714/twitter-1741307893.html
Twitter сообщил о росте числа запросов на удаление контента
Twitter сообщил о росте числа запросов на удаление контента - РИА Новости, 14.07.2021
Twitter сообщил о росте числа запросов на удаление контента
Twitter сообщает о росте во второй половине 2020 года числа обращений правительств различных стран для блокировки публикуемых журналистами постов,... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T23:37
2021-07-14T23:37
россия
пакистан
япония
twitter
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600562446_0:55:1201:730_1920x0_80_0_0_4ad0dfe85d0055494f1ca1515d5a6a28.jpg
ВАШИНГТОН, 14 июл - РИА Новости. Twitter сообщает о росте во второй половине 2020 года числа обращений правительств различных стран для блокировки публикуемых журналистами постов, свидетельствуют опубликованные компанией в среду данные.По данным компании, во втором полугодии 2020 года ею был получен 361 запрос на блокировку контента в отношении 199 верифицированных аккаунтов, принадлежащих работникам СМИ или самому изданию. Число обращений, согласно публикуемым компанией данным, выросло на 26% процентов в сравнении с первыми шестью месяцами 2020 года.Наибольшее число запросов такого рода было получено от властей Индии (128 запроса), Турции (108), Пакистана (52) и России (28). Как сообщила компания, по результатам всех запросов были удалены лишь пять постов журналистов.В целом количество запросов на удаление контента в Twitter в 2020 году превысило 80 тысяч случаев. На долю России, по данным компании, пришлось более 15 тысяч запросов, годом ранее в 2019 году от России пришло лишь 9,9 тысяч подобных запросов.Рекордсменом по числу запросов о блокировке контента в Twitter является Япония. Только во втором полугодии 2020 года на ее долю пришлось 43% всех мировых жалоб и достигло 16,6 тысяч. Второе место заняла в этот же период Индия (18%), на долю России пришлось 16% от всех мировых обращений. В докладе компании отмечается, что 64% всех пришедших из России во втором полугодии 2020 года требований о запрете контента касаются законов о запрете пропаганды самоубийства."Доклад прозрачности" публикуется Twitter раз в два года и анализирует запросы на блокировку контента и требования о предоставлении информации в полугодичном формате.
https://ria.ru/20210714/twitter-1741202949.html
https://ria.ru/20210713/twitter-1741122667.html
россия
пакистан
япония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600562446_0:0:973:730_1920x0_80_0_0_ece2d1e532b82b90a29f84d48d7212f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, пакистан, япония, twitter, технологии
23:37 14.07.2021
 
Twitter сообщил о росте числа запросов на удаление контента

Twitter сообщил о росте числа запросов от правительств разных стран на удаление контента

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛоготип социальной сети Twitter
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 14 июл - РИА Новости. Twitter сообщает о росте во второй половине 2020 года числа обращений правительств различных стран для блокировки публикуемых журналистами постов, свидетельствуют опубликованные компанией в среду данные.
По данным компании, во втором полугодии 2020 года ею был получен 361 запрос на блокировку контента в отношении 199 верифицированных аккаунтов, принадлежащих работникам СМИ или самому изданию. Число обращений, согласно публикуемым компанией данным, выросло на 26% процентов в сравнении с первыми шестью месяцами 2020 года.
Наибольшее число запросов такого рода было получено от властей Индии (128 запроса), Турции (108), Пакистана (52) и России (28). Как сообщила компания, по результатам всех запросов были удалены лишь пять постов журналистов.
В целом количество запросов на удаление контента в Twitter в 2020 году превысило 80 тысяч случаев. На долю России, по данным компании, пришлось более 15 тысяч запросов, годом ранее в 2019 году от России пришло лишь 9,9 тысяч подобных запросов.
Логотип приложения Twitter на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
Вчера, 11:26
В Госдуме обвинили Twitter в политике двойных стандартов
Рекордсменом по числу запросов о блокировке контента в Twitter является Япония. Только во втором полугодии 2020 года на ее долю пришлось 43% всех мировых жалоб и достигло 16,6 тысяч. Второе место заняла в этот же период Индия (18%), на долю России пришлось 16% от всех мировых обращений. В докладе компании отмечается, что 64% всех пришедших из России во втором полугодии 2020 года требований о запрете контента касаются законов о запрете пропаганды самоубийства.
"Доклад прозрачности" публикуется Twitter раз в два года и анализирует запросы на блокировку контента и требования о предоставлении информации в полугодичном формате.
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
13 июля, 17:06
Twitter по ошибке верифицировал "аккаунт кота"
 
РоссияПакистанЯпонияTwitterТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:10Москвичей предупредили о граде и грозах
08:00"Жили здесь веками": что не поделили народы Северного Кавказа
08:00"Серый кардинал" Украины. Что задумал Аваков после отставки
08:00Последний доллар: Белоруссия готовит конфискацию валюты
08:00Полоса подскока. Кому достанется одна из крупнейших авиабаз Средней Азии
07:47Преемник Меркель назвал "Северный поток — 2" необходимым для Германии
07:30Американский офицер предупредил об опасном положении Украины
07:08На Сахалине пенсионер выиграл в лотерею полмиллиарда рублей
07:03Эксперты рассказали, как развить интеллект с помощью хобби
06:51Прокуратура уточнила число жертв ДТП в Комсомольске-на-Амуре
06:46"Летящий" мост, вдохновленный проектом Микеланджело, появился над Тибром
06:35Греческий политик призвал Киев отказаться от авантюры в отношении Крыма
06:10Посол Словении рассказал, как пандемия "приковала" его к Москве
06:04Эксперт назвал лучшую валюту для сбережений в ближайший год
05:57ДТП в Комсомольске-на-Амуре унесло жизни четырех человек
05:49На Украине потребовали компенсацию за "Турецкий поток"
05:32В Росстате рассказали, сколько россиянок меняют работу после декрета
05:15CNN: американские генералы боялись, что Трамп совершит переворот
05:09CNN: США задумались о "красном телефоне" для экстренной связи с Китаем
05:05Россияне раскрыли, какую долю дохода тратят на питание
Лента новостейМолния