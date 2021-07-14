https://ria.ru/20210714/terakt-1740929350.html

Теракт во французской Ницце 14 июля 2016 года

Теракт во французской Ницце 14 июля 2016 года - РИА Новости, 14.07.2021

Теракт во французской Ницце 14 июля 2016 года

Вечером 14 июля 2016 года в Ницце (Франция) водитель грузовика протаранил толпу людей, которые собрались на Английской набережной, чтобы посмотреть фейерверк по РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T08:05

2021-07-14T08:05

2021-07-14T08:05

теракт в ницце

ницца

справки

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Вечером 14 июля 2016 года в Ницце (Франция) водитель грузовика протаранил толпу людей, которые собрались на Английской набережной, чтобы посмотреть фейерверк по случаю Дня взятия Бастилии. Жертвами стали 86 человек. Среди них – 37 иностранцев, представители 19 национальностей, в том числе две гражданки России – Виктория Савченко и Алина Богданова. Получили ранения 450 человек. Теракт совершил уроженец Туниса Мохамед Лахуайедж Бухлель, 1985 года рождения, который проживал в Ницце, работал шофером-доставщиком. Он был женат, имел детей. 11 июля 2016 года Бухлель арендовал 19-тонный грузовик-рефрижератор, который должен был сдать два дня спустя, однако так и не вернул. По данным видеозаписей, с 13 июля машина была припаркована в квартале Ориоль на востоке Ниццы. 14 июля в 21.34 (время местное) Бухлель подъехал к ней на велосипеде. Затем сел в грузовик, погрузив велосипед в кузов, и уехал на нем в западном направлении. Около 22.45 Бухлель выехал на Английскую набережную Ниццы, где на протяжении двух километров, между домами №11 и №147, целенаправленно сбивал множество людей. По данным мэрии города, в момент совершения теракта на Английской набережной в Ницце находились около 30 тысяч человек. По свидетельствам очевидцев, грузовик двигался со скоростью примерно 50 километров в час. Террорист специально вел машину зигзагами, стараясь задавить как можно больше людей. Сотрудник аэропорта в Ницце Франк Террье на скутере (мопед) попытался догнать и остановить водителя грузовика. Бросив скутер в сторону грузовика, он зацепился за дверцу кабины и через открытое окно начал бить водителя левой рукой. В ответ водитель пытался выстрелить, но оружие не срабатывало, после чего он ударил Франка Террье рукояткой пистолета, и он упал. Также остановить грузовик пытался велосипедист Александр Ниге. Сумев ухватиться за ручку двери кабины, он несколько раз пытался ее открыть, но не смог и отпустил ее после того, как террорист нацелил на него пистолет. В районе отеля Negresco водитель грузовика несколько раз выстрелил в трех полицейских, которые ответили огнем и бросились в погоню за грузовиком, который сумел проехать еще около 300 метров. В районе отеля Palais de la Mediterranee полицейские ликвидировали террориста. По данным следствия, в кабине грузовика нашли автоматический пистолет калибра 7,65 миллиметров, один магазин, гильзы 7,65 миллиметров и неиспользованные патроны того же калибра. Также были обнаружены: копия автоматического пистолета, две копии автоматов (АК и М16), муляж гранаты и мобильный телефон.Личность террориста удалось установить по найденным в кабине грузовика водительским правам и кредитной карте после сверки отпечатков пальцев. Бухлель был известен правоохранительным органам по делам об угрозах, применении насилия, краже и порче имущества, совершенным в 2010-2016 годах. 23 марта 2016 года исправительным судом Ниццы он был приговорен к шести месяцам тюрьмы условно за насилие с применением оружия в январе 2016 года. Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в России и ряде других стран террористическая группировка "Исламское государство""*. 15 июля занимавший в то время пост президента Франции Франсуа Олланд объявил трехдневный траур в память о погибших при теракте в Ницце. Предварительное следствие по делу о теракте было завершено в апреле 2020 года. Судебный процесс по нему назначен на осенью 2022 года. По делу о теракте в Ницце было предъявлено обвинение восьмерым подозреваемым. Трое из них должны предстать перед судом по обвинению в участии в "преступном террористическом сообществе". В отношении пяти других подозреваемых, в том числе женщины, причастных к торговле оружием, следствие не смогло доказать, что они знали о запланированном нападении. Таким образом, квалификация терроризм была исключена, и они предстанут перед судом за общеуголовные преступления. Один из них находится в бегах, а еще один, албанец, был арестован в середине апреля 2021 года в Италии. В отношении него действовал европейский ордер на арест по обвинению в поставке оружия террористу из Ниццы. Двоюродный брат албанца, арестованный в 2016 году по этому делу, покончил жизнь самоубийством в тюрьме в июне 2018 года. После теракта в Ницце во Франции разгорелась полемика вокруг недостаточных мер по обеспечению безопасности в день трагедии. В июле 2016 года мэр Ниццы Филипп Прадаль и глава региона Прованс – Альпы – Лазурный Берег Кристиан Эстрози заявляли о недостаточном количестве сотрудников национальной полиции в городе 14 июля. Также сообщалось, что антитеррористический отдел уголовной полиции Франции потребовал от местных властей уничтожить все видеозаписи, связанные с терактом на набережной 14 июля. В СМИ был опубликован материал, что вход в пешеходную зону был перегорожен лишь одним автомобилем муниципальной полиции. 19 января 2017 года прокуратура Ниццы заявила, что прекратила расследование, которое было начато в связи с жалобами родственников жертв теракта на предпринятые властями меры безопасности в день трагедии. По словам прокурора Жан-Мишеля Претра, расследование не пришло к выводу о "явно предумышленном нарушении особого обязательства по осторожности или безопасности", которое могли совершить префектура или мэрия города. Претр также отметил, что все меры безопасности соответствовали требованиям. Однако позже в 2017 году расследование было возобновлено. По делу были проведены слушания и допрошены свидетели, занимающие высокие посты во Франции. Среди них – бывший глава региона Прованс – Альпы – Лазурный Берег, ныне мэр Ниццы Кристиан Эстрози; бывший префект департамента Приморские Альпы, ныне председатель совета директоров Национального агентства по обращению с радиоактивными отходами (ANDRA) Адольф Колрат; ранее занимавший пост директора кабинета префекта Франсуа-Ксавье Лош. Власти пересмотрели меры безопасности в городе. В частности, на Английской набережной установили заграждения из металлических кабелей, которые должны сделать променад более защищенным от автомобильных наездов. 1 января 2017 года, согласно указу президента Франции, орденами Почетного легиона и "За заслуги" за героические и самоотверженные действия во время теракта в Ницце были удостоены 22 человека. Среди награжденных орденом Почетного легиона – Александр Ниге, бросившийся наперерез грузовику на велосипеде, сотрудники полиции Магали Коттон и Гаэтан Руа, которые преследовали грузовик и своими выстрелами нейтрализовали террориста, лейтенант пожарной службы Пьер Бино, оказавший первую помощь пострадавшим. 14 июля 2017 года, в годовщину трагических событий, в Ницце в торжественной обстановке ордена Почетного легиона были вручены полицейским, врачам и другим людям, оказавшимся на месте теракта первыми и принявшим активное участие в помощи пострадавшим. Среди награжденных был "герой на скутере" Франк Террье. По состоянию на июль 2021 года, сумма выплаченных компенсаций жертвам теракта составила 83 миллиона евро. Их получили 2069 жертв. Всего признано 2429 человека прямыми и косвенными жертвами теракта, из них 478 – родственники погибших, 268 – пострадавшие и их родственники, 1683 – получившие психические травмы. *Международная террористическая организация, запрещенная в России.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

теракт в ницце, ницца, справки