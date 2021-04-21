https://ria.ru/20210421/terakt-1729382951.html

В Италии арестовали сообщника исполнителя теракта в Ницце в 2016 году

В Италии арестовали сообщника исполнителя теракта в Ницце в 2016 году

Итальянская полиция арестовала сообщника террориста, совершившего крупное нападение в Ницце в 2016 году, сообщает в среду газета Сorriere della Sera со ссылкой... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T23:56

2021-04-21T23:56

2021-04-21T23:56

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РИМ, 21 апр – РИА Новости, Александр Логунов. Итальянская полиция арестовала сообщника террориста, совершившего крупное нападение в Ницце в 2016 году, сообщает в среду газета Сorriere della Sera со ссылкой на правоохранительные органы.Задержание силами спецподразделения МВД Digos произошло в провинции Казерта южной области Кампания. Как отмечается, операция состоялась после обмена информацией с французскими властями.В сообщении говорится, что задержанного зовут Эндри Элези (Endri Elezi). Его называют 28-летним албанцем. В отношении него действовал европейский ордер на арест по обвинению в поставке оружия террористу из Ниццы.Вечером 14 июля 2016 года, когда Франция праздновала День взятия Бастилии, водитель 19-тонного грузовика протаранил толпу людей, собравшихся полюбоваться фейерверком на Английской набережной в Ницце. В результате теракта погибли 86 человек, среди них — 37 иностранцев, представители 19 национальностей, в том числе две гражданки России. Пострадали более 430 человек.Теракт совершил уроженец Туниса Мохамед Лахуайедж Бухлель, 1985 года рождения, который проживал в Ницце, работал шофером-доставщиком. Он был женат и имел детей.

https://ria.ru/20201111/bezhentsy-1584089803.html

https://ria.ru/20201103/terakt-1582796654.html

россия

кампания (италия)

ницца

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россия, кампания (италия), ницца, в мире