https://ria.ru/20210714/shoygu-1741267453.html

Шойгу назвал российскую армию самой современной в мире

Шойгу назвал российскую армию самой современной в мире - РИА Новости, 14.07.2021

Шойгу назвал российскую армию самой современной в мире

Вооруженные силы России лучше других стран оснащены современной техникой, заявил министр обороны Сергей Шойгу. РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T17:21

2021-07-14T17:21

2021-07-14T20:13

россия

вооруженные силы рф

сергей шойгу

безопасность

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 июл — РИА Новости. Вооруженные силы России лучше других стран оснащены современной техникой, заявил министр обороны Сергей Шойгу."Сегодня все — кто со злостью, кто с одобрением — понимают и констатируют, что российская армия имеет больше 70 процентов, а если говорить точнее, то почти 71 процент современного вооружения и техники. Это самый высокий процент среди всех армий мира", — сказал он на встрече с коллективом компании "Роствертол".При этом в стратегических ядерных силах, которые Шойгу назвал основой системы сдерживания, этот показатель составляет 83 процента.В этой связи министр выразил благодарность российским ученым и конструкторам, "которые в безвременье сумели сохранить и научный потенциал, и многое другое для того, чтобы сделать тот рывок, о котором сказал в 2018 году наш президент во время послания Федеральному собранию".По его словам, за последние восемь-девять лет удалось кардинально изменить всю ситуацию войсках и отношение к армии в обществе.Ни у кого не осталось сомнений в том, что Вооруженные силы России сегодня — одна из самых современных армий мира, резюмировал министр.

https://ria.ru/20210713/parad-1741043522.html

https://ria.ru/20210522/armiya-1733456987.html

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россия, вооруженные силы рф, сергей шойгу, безопасность