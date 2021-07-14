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Шойгу назвал российскую армию самой современной в мире
Шойгу назвал российскую армию самой современной в мире - РИА Новости, 14.07.2021
Шойгу назвал российскую армию самой современной в мире
Вооруженные силы России лучше других стран оснащены современной техникой, заявил министр обороны Сергей Шойгу. РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T17:21
2021-07-14T20:13
россия
вооруженные силы рф
сергей шойгу
безопасность
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 июл — РИА Новости. Вооруженные силы России лучше других стран оснащены современной техникой, заявил министр обороны Сергей Шойгу."Сегодня все — кто со злостью, кто с одобрением — понимают и констатируют, что российская армия имеет больше 70 процентов, а если говорить точнее, то почти 71 процент современного вооружения и техники. Это самый высокий процент среди всех армий мира", — сказал он на встрече с коллективом компании "Роствертол".При этом в стратегических ядерных силах, которые Шойгу назвал основой системы сдерживания, этот показатель составляет 83 процента.В этой связи министр выразил благодарность российским ученым и конструкторам, "которые в безвременье сумели сохранить и научный потенциал, и многое другое для того, чтобы сделать тот рывок, о котором сказал в 2018 году наш президент во время послания Федеральному собранию".По его словам, за последние восемь-девять лет удалось кардинально изменить всю ситуацию войсках и отношение к армии в обществе.Ни у кого не осталось сомнений в том, что Вооруженные силы России сегодня — одна из самых современных армий мира, резюмировал министр.
https://ria.ru/20210713/parad-1741043522.html
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россия, вооруженные силы рф, сергей шойгу, безопасность
17:21 14.07.2021 (обновлено: 20:13 14.07.2021)
 
Шойгу назвал российскую армию самой современной в мире

Глава Минобороны Шойгу: в российской армии наивысший в мире процент современного вооружения

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу наблюдает за масштабными учениями войск Южного военного округа и ВДВ на полигоне "Опук" в Крыму
Министр обороны РФ Сергей Шойгу наблюдает за масштабными учениями войск Южного военного округа и ВДВ на полигоне Опук в Крыму - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 июл — РИА Новости. Вооруженные силы России лучше других стран оснащены современной техникой, заявил министр обороны Сергей Шойгу.
"Сегодня все — кто со злостью, кто с одобрением — понимают и констатируют, что российская армия имеет больше 70 процентов, а если говорить точнее, то почти 71 процент современного вооружения и техники. Это самый высокий процент среди всех армий мира", — сказал он на встрече с коллективом компании "Роствертол".
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13 июля, 10:58
Шойгу рассказал, каким будет главный военно-морской парад в Петербурге
При этом в стратегических ядерных силах, которые Шойгу назвал основой системы сдерживания, этот показатель составляет 83 процента.
В этой связи министр выразил благодарность российским ученым и конструкторам, "которые в безвременье сумели сохранить и научный потенциал, и многое другое для того, чтобы сделать тот рывок, о котором сказал в 2018 году наш президент во время послания Федеральному собранию".
По его словам, за последние восемь-девять лет удалось кардинально изменить всю ситуацию войсках и отношение к армии в обществе.
Ни у кого не осталось сомнений в том, что Вооруженные силы России сегодня — одна из самых современных армий мира, резюмировал министр.
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