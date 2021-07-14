https://ria.ru/20210714/sapsan-1741296599.html

Мужчина заблокировал движение "Сапсанов" в Тверской области

Мужчина заблокировал движение "Сапсанов" в Тверской области - РИА Новости, 14.07.2021

Мужчина заблокировал движение "Сапсанов" в Тверской области

Скоростные поезда №774 и №772 "Сапсан" Москва - Санкт-Петербург и пригородный поезд №7920 Москва – Тверь задерживаются из-за вышедшего на пути человека, время... РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T20:04

2021-07-14T20:04

2021-07-14T20:36

редкино

октябрьская железная дорога

москва

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июля – РИА Новости. Скоростные поезда №774 и №772 "Сапсан" Москва - Санкт-Петербург и пригородный поезд №7920 Москва – Тверь задерживаются из-за вышедшего на пути человека, время задержек составляет от 20 минут до 1 часа, сообщает пресс-служба ОЖД."Сегодня в 18:05 на станции Редкино Октябрьской железной дороги из-за нахождения на путях постороннего человека задерживаются скоростные поезда №774 и №772 "Сапсан" Москва - Санкт-Петербург и пригородный поезд №7920 Москва - Тверь. Время задержек составляет от 20 минут до 1 часа", - сказано в сообщении.По данным пресс-службы, "Октябрьская железная дорога предпринимает все усилия для минимизации времени опоздания поездов и просит пассажиров следить за объявлениями на станциях и вокзалах".

https://ria.ru/20210612/poezd-1736737388.html

редкино

москва

санкт-петербург

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редкино, октябрьская железная дорога, москва, санкт-петербург, происшествия