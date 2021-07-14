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Между привившимися москвичами разыграли еще пять автомобилей

Между привившимися москвичами разыграли еще пять автомобилей - РИА Новости, 14.07.2021

Между привившимися москвичами разыграли еще пять автомобилей

Еще пять автомобилей разыграли в Москве в рамках программы поощрения вакцинации от коронавируса, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T20:11

2021-07-14T20:11

2021-07-14T20:11

вакцинация россиян от covid-19

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московская торгово-промышленная палата

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Еще пять автомобилей разыграли в Москве в рамках программы поощрения вакцинации от коронавируса, передает корреспондент РИА Новости.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новой программе стимулирования вакцинации для всех граждан старше 18 лет. С 14 июня по 11 июля 2021 года граждане, которые впервые получат первый компонент вакцины от COVID-19, станут участниками розыгрыша автомобилей. Раз в неделю разыгрывается пять машин стоимостью примерно миллион рублей. Розыгрыши проходят по средам в эфире телеканала "Москва 24". Как ранее сообщал РИА Новости глава Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов, победителей назовут только по имени, отчеству и последним 4 цифрам номера мобильного телефона.В эту среду в розыгрыше участвуют 534046 москвичей, которые получили первый компонент вакцины с 5 до 11 июля. Согласно изначально оговорённые условиям, этот розыгрыш должен быть последним.Победителей этого розыгрыша озвучил в ходе прямого эфира на "Москве-24" специальный гость, режиссёр Юрий Грымов.Первым победителем стала Марина Леонидовна, вторая победитель - Айдана, третьим победителем розыгрыша стал Виталий Сергеевич, и последние две машины достались Людмиле Андреевне и Александру Сергеевичу.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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