Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210714/rozygrysh-1741294623.html
Между привившимися москвичами разыграли еще пять автомобилей
Между привившимися москвичами разыграли еще пять автомобилей - РИА Новости, 14.07.2021
Между привившимися москвичами разыграли еще пять автомобилей
Еще пять автомобилей разыграли в Москве в рамках программы поощрения вакцинации от коронавируса, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T20:11
2021-07-14T20:11
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
юрий грымов
московская торгово-промышленная палата
владимир платонов
сергей собянин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740977798_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_df9246a3057fda890c759c1ef1520a4d.jpg
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Еще пять автомобилей разыграли в Москве в рамках программы поощрения вакцинации от коронавируса, передает корреспондент РИА Новости.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новой программе стимулирования вакцинации для всех граждан старше 18 лет. С 14 июня по 11 июля 2021 года граждане, которые впервые получат первый компонент вакцины от COVID-19, станут участниками розыгрыша автомобилей. Раз в неделю разыгрывается пять машин стоимостью примерно миллион рублей. Розыгрыши проходят по средам в эфире телеканала "Москва 24". Как ранее сообщал РИА Новости глава Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов, победителей назовут только по имени, отчеству и последним 4 цифрам номера мобильного телефона.В эту среду в розыгрыше участвуют 534046 москвичей, которые получили первый компонент вакцины с 5 до 11 июля. Согласно изначально оговорённые условиям, этот розыгрыш должен быть последним.Победителей этого розыгрыша озвучил в ходе прямого эфира на "Москве-24" специальный гость, режиссёр Юрий Грымов.Первым победителем стала Марина Леонидовна, вторая победитель - Айдана, третьим победителем розыгрыша стал Виталий Сергеевич, и последние две машины достались Людмиле Андреевне и Александру Сергеевичу.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740977798_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_42d758bb1a741c3c8848b435b201fa1e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, юрий грымов, московская торгово-промышленная палата, владимир платонов, сергей собянин, общество
20:11 14.07.2021
 
Между привившимися москвичами разыграли еще пять автомобилей

Между москвичами, привившимися от коронавируса с 5 по 11 июля, разыграли пять автомобилей

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руках шприц с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Медицинский работник держит в руках шприц с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Еще пять автомобилей разыграли в Москве в рамках программы поощрения вакцинации от коронавируса, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новой программе стимулирования вакцинации для всех граждан старше 18 лет. С 14 июня по 11 июля 2021 года граждане, которые впервые получат первый компонент вакцины от COVID-19, станут участниками розыгрыша автомобилей. Раз в неделю разыгрывается пять машин стоимостью примерно миллион рублей. Розыгрыши проходят по средам в эфире телеканала "Москва 24". Как ранее сообщал РИА Новости глава Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов, победителей назовут только по имени, отчеству и последним 4 цифрам номера мобильного телефона.
В эту среду в розыгрыше участвуют 534046 москвичей, которые получили первый компонент вакцины с 5 до 11 июля. Согласно изначально оговорённые условиям, этот розыгрыш должен быть последним.
Победителей этого розыгрыша озвучил в ходе прямого эфира на "Москве-24" специальный гость, режиссёр Юрий Грымов.
Первым победителем стала Марина Леонидовна, вторая победитель - Айдана, третьим победителем розыгрыша стал Виталий Сергеевич, и последние две машины достались Людмиле Андреевне и Александру Сергеевичу.
 
Вакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЮрий ГрымовМосковская торгово-промышленная палатаВладимир ПлатоновСергей СобянинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:10В Москве в четверг ожидаются грозы и град
08:00"Жили здесь веками": что не поделили народы Северного Кавказа
08:00"Серый кардинал" Украины. Что задумал Аваков после отставки
08:00Последний доллар: Белоруссия готовит конфискацию валюты
08:00Полоса подскока. Кому достанется одна из крупнейших авиабаз Средней Азии
07:47Преемник Меркель назвал "Северный поток — 2" необходимым для Германии
07:30Американский офицер предупредил об опасном положении Украины
07:08На Сахалине пенсионер выиграл в лотерею полмиллиарда рублей
07:03Эксперты рассказали, как развить интеллект с помощью хобби
06:51Прокуратура уточнила число жертв ДТП в Комсомольске-на-Амуре
06:46"Летящий" мост, вдохновленный проектом Микеланджело, появился над Тибром
06:35Греческий политик призвал Киев отказаться от авантюры в отношении Крыма
06:10Посол Словении рассказал, как пандемия "приковала" его к Москве
06:04Эксперт назвал лучшую валюту для сбережений в ближайший год
05:57ДТП в Комсомольске-на-Амуре унесло жизни четырех человек
05:49На Украине потребовали компенсацию за "Турецкий поток"
05:32В Росстате рассказали, сколько россиянок меняют работу после декрета
05:15CNN: американские генералы боялись, что Трамп совершит переворот
05:09CNN: США задумались о "красном телефоне" для экстренной связи с Китаем
05:05Россияне раскрыли, какую долю дохода тратят на питание
Лента новостейМолния