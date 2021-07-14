https://ria.ru/20210714/rozygrysh-1741294623.html
Между привившимися москвичами разыграли еще пять автомобилей
Между привившимися москвичами разыграли еще пять автомобилей - РИА Новости, 14.07.2021
Между привившимися москвичами разыграли еще пять автомобилей
Еще пять автомобилей разыграли в Москве в рамках программы поощрения вакцинации от коронавируса, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T20:11
2021-07-14T20:11
2021-07-14T20:11
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
юрий грымов
московская торгово-промышленная палата
владимир платонов
сергей собянин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740977798_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_df9246a3057fda890c759c1ef1520a4d.jpg
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Еще пять автомобилей разыграли в Москве в рамках программы поощрения вакцинации от коронавируса, передает корреспондент РИА Новости.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новой программе стимулирования вакцинации для всех граждан старше 18 лет. С 14 июня по 11 июля 2021 года граждане, которые впервые получат первый компонент вакцины от COVID-19, станут участниками розыгрыша автомобилей. Раз в неделю разыгрывается пять машин стоимостью примерно миллион рублей. Розыгрыши проходят по средам в эфире телеканала "Москва 24". Как ранее сообщал РИА Новости глава Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов, победителей назовут только по имени, отчеству и последним 4 цифрам номера мобильного телефона.В эту среду в розыгрыше участвуют 534046 москвичей, которые получили первый компонент вакцины с 5 до 11 июля. Согласно изначально оговорённые условиям, этот розыгрыш должен быть последним.Победителей этого розыгрыша озвучил в ходе прямого эфира на "Москве-24" специальный гость, режиссёр Юрий Грымов.Первым победителем стала Марина Леонидовна, вторая победитель - Айдана, третьим победителем розыгрыша стал Виталий Сергеевич, и последние две машины достались Людмиле Андреевне и Александру Сергеевичу.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740977798_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_42d758bb1a741c3c8848b435b201fa1e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, юрий грымов, московская торгово-промышленная палата, владимир платонов, сергей собянин, общество
Между привившимися москвичами разыграли еще пять автомобилей
Между москвичами, привившимися от коронавируса с 5 по 11 июля, разыграли пять автомобилей