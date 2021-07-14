https://ria.ru/20210714/pskov-1741184434.html
Под Псковом нашли захоронение мирных граждан, убитых гитлеровцами
Под Псковом нашли захоронение мирных граждан, убитых гитлеровцами - РИА Новости, 14.07.2021
Под Псковом нашли захоронение мирных граждан, убитых гитлеровцами
Поисковые объединения Псковской и Новгородской областей в рамках федерального проекта "Без срока давности" обнаружили массовое захоронение возле деревни Борки... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T09:20
2021-07-14T09:20
2021-07-14T15:15
без срока давности
великая отечественная война (1941-1945)
псковская область
смоленская область
новгородская область
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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Поисковые объединения Псковской и Новгородской областей в рамках федерального проекта "Без срока давности" обнаружили массовое захоронение возле деревни Борки Невельского района Псковской области, где в годы Великой Отечественной войны гитлеровские каратели убили тысячи мирных советских граждан, теперь предстоит вскрыть захоронение и изучить лежащие там останки, сообщили РИА Новости руководители поисковых команд."Пока мы обнаружили одно место захоронения, но его еще не вскрывали. Местные краеведы говорят, что это люди, привезенные из других мест, и которые эксплуатировались на местных работах. Исходя из площади этого квадрата, там может быть захоронено несколько десятков человек", - сказал председатель совета командиров "Поисковой экспедиции "Долина" памяти Н.И.Орлова" Игорь Неофитов."По воспоминаниям очевидцев из числа местных жителей, там были расстреляны мирные граждане не только из района Невельска, но и других соседних районов Псковской области. Но они рассказывали, что к ним свозили людей и со стороны Смоленской области, из Усвятского района", - в свою очередь отметил руководитель поискового отряда города Невель Кирилл Шляц.В конце декабря 1944 года на основе показаний свидетелей, а также других документов городская чрезвычайная районная комиссия составила акт о зверствах гитлеровских карателей в Невеле и Невельском районе. Этот документ в свое время вошел в сборник материалов советской чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников.По его словам, помимо акта 1944 года и воспоминаний местных жителей, пока не обнаружено каких-либо архивных документов на этот счет."Сейчас на месте найденного захоронения начнутся раскопки, чтобы собрать доказательную базу и подтвердить, что там были расстреляны именно мирные граждане, а не военнопленные. Кроме того, будет расширяться область поиска, потому что пока найдено одно место. А таких мест, очевидно, должно быть много", - отметил Шляц.Как отмечалось в акте Невельской чрезвычайной районной комиссии, гитлеровцы, оккупировав Невель и Невельский район 15 июля 1941 года, ввели в городе и на селе кровавый террор и насилие. "Гитлеровская банда головорезов, по указке из Берлина, методически разрушала и уничтожала народное достояние, грабила и истязала граждан района. Тюрьмы, гестаповские застенки, виселицы, грабежи, поджоги и насилия — всюду преследовали советского человека", - говорилось в том документе.Только из-за закрытия и разрушения оккупантами лечебно-медицинских учреждений в районе умерло 3 тысячи человек, отмечалось в акте. Кроме того, гитлеровцы организовали в Невельском районе два лагеря для военнопленных, в которых в невыносимых условиях содержалось в общей сложности 16,5 тысяч человек.Ответственными за массовые казни невинных мирных жителей, истязание и убийства раненых и больных военнопленных, за угон в немецкое рабство советских граждан Невельская комиссия назвала нескольких нацистов, среди которых начальник штаба 263-й дивизии СС Вальтер Гаутман, начальник отдела Невельской полиции безопасности (СД) гауптшарфюрер СС Франц Шторк, начальник Невельского отдела тайной полевой полиции (ГФП) обер-лейтенант Герман Бодэ и другие.
https://ria.ru/20210712/salsk-1740886916.html
https://ria.ru/20210618/ostanki-1737650106.html
https://ria.ru/20210621/prestupleniya-1737880402.html
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Работа следователей на месте массового захоронения жертв нацистов в Псковской области
Следственный комитет России начал проверку после обнаружения массового захоронения жертв нацистов в псковской деревне Борки, где могут покоиться тысячи людей.
2021-07-14T09:20
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без срока давности, великая отечественная война (1941-1945), псковская область, смоленская область, новгородская область
09:20 14.07.2021 (обновлено: 15:15 14.07.2021)
Под Псковом нашли захоронение мирных граждан, убитых гитлеровцами
Поисковики нашли под Псковом массовое захоронение мирных граждан, убитых гитлеровцами
МОСКВА, 14 июл – РИА Новости.
Поисковые объединения Псковской и Новгородской областей
в рамках федерального проекта "Без срока давности" обнаружили массовое захоронение возле деревни Борки Невельского района Псковской области
, где в годы Великой Отечественной войны гитлеровские каратели убили тысячи мирных советских граждан, теперь предстоит вскрыть захоронение и изучить лежащие там останки, сообщили РИА Новости руководители поисковых команд.
"Пока мы обнаружили одно место захоронения, но его еще не вскрывали. Местные краеведы говорят, что это люди, привезенные из других мест, и которые эксплуатировались на местных работах. Исходя из площади этого квадрата, там может быть захоронено несколько десятков человек", - сказал председатель совета командиров "Поисковой экспедиции "Долина" памяти Н.И.Орлова" Игорь Неофитов.
"По воспоминаниям очевидцев из числа местных жителей, там были расстреляны мирные граждане не только из района Невельска
, но и других соседних районов Псковской области. Но они рассказывали, что к ним свозили людей и со стороны Смоленской области
, из Усвятского района", - в свою очередь отметил руководитель поискового отряда города Невель Кирилл Шляц.
В конце декабря 1944 года на основе показаний свидетелей, а также других документов городская чрезвычайная районная комиссия составила акт о зверствах гитлеровских карателей в Невеле и Невельском районе. Этот документ в свое время вошел в сборник материалов советской чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников.
"В том акте приводились показания женщины, бывшей очевидцем, и насчитавшей, что в два места – в Борки и в другое место – каратели увезли на расстрелы в общей сложности 8 тысяч человек. Но никто пока не может точно сказать, сколько было казнено мирных граждан в Борках", - добавил Шляц.
По его словам, помимо акта 1944 года и воспоминаний местных жителей, пока не обнаружено каких-либо архивных документов на этот счет.
"Сейчас на месте найденного захоронения начнутся раскопки, чтобы собрать доказательную базу и подтвердить, что там были расстреляны именно мирные граждане, а не военнопленные. Кроме того, будет расширяться область поиска, потому что пока найдено одно место. А таких мест, очевидно, должно быть много", - отметил Шляц.
Как отмечалось в акте Невельской чрезвычайной районной комиссии, гитлеровцы, оккупировав Невель и Невельский район 15 июля 1941 года, ввели в городе и на селе кровавый террор и насилие. "Гитлеровская банда головорезов, по указке из Берлина, методически разрушала и уничтожала народное достояние, грабила и истязала граждан района. Тюрьмы, гестаповские застенки, виселицы, грабежи, поджоги и насилия — всюду преследовали советского человека", - говорилось в том документе.
"В результате зверской расправы гитлеровских палачей в Невельском районе замучено и расстреляно 20 тысяч человек", - сообщалось в акте. По данным на конец 1944 года, из района на каторжные работы в Германию
было угнано 6,8 тысяч человек.
Только из-за закрытия и разрушения оккупантами лечебно-медицинских учреждений в районе умерло 3 тысячи человек, отмечалось в акте. Кроме того, гитлеровцы организовали в Невельском районе два лагеря для военнопленных, в которых в невыносимых условиях содержалось в общей сложности 16,5 тысяч человек.
"За время существования в Невельском районе лагерей в них погибло около 9 тысяч человек военнопленных красноармейцев", - говорилось в акте.
Ответственными за массовые казни невинных мирных жителей, истязание и убийства раненых и больных военнопленных, за угон в немецкое рабство советских граждан Невельская комиссия назвала нескольких нацистов, среди которых начальник штаба 263-й дивизии СС Вальтер Гаутман, начальник отдела Невельской полиции безопасности (СД) гауптшарфюрер СС Франц Шторк, начальник Невельского отдела тайной полевой полиции (ГФП) обер-лейтенант Герман Бодэ и другие.