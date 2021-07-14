https://ria.ru/20210714/pskov-1741184434.html

Под Псковом нашли захоронение мирных граждан, убитых гитлеровцами

Под Псковом нашли захоронение мирных граждан, убитых гитлеровцами - РИА Новости, 14.07.2021

Под Псковом нашли захоронение мирных граждан, убитых гитлеровцами

Поисковые объединения Псковской и Новгородской областей в рамках федерального проекта "Без срока давности" обнаружили массовое захоронение возле деревни Борки... РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T09:20

2021-07-14T09:20

2021-07-14T15:15

без срока давности

великая отечественная война (1941-1945)

псковская область

смоленская область

новгородская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/0e/1741239571_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_3f34915be9dee937f372be9fd6e96e8a.jpg

МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Поисковые объединения Псковской и Новгородской областей в рамках федерального проекта "Без срока давности" обнаружили массовое захоронение возле деревни Борки Невельского района Псковской области, где в годы Великой Отечественной войны гитлеровские каратели убили тысячи мирных советских граждан, теперь предстоит вскрыть захоронение и изучить лежащие там останки, сообщили РИА Новости руководители поисковых команд."Пока мы обнаружили одно место захоронения, но его еще не вскрывали. Местные краеведы говорят, что это люди, привезенные из других мест, и которые эксплуатировались на местных работах. Исходя из площади этого квадрата, там может быть захоронено несколько десятков человек", - сказал председатель совета командиров "Поисковой экспедиции "Долина" памяти Н.И.Орлова" Игорь Неофитов."По воспоминаниям очевидцев из числа местных жителей, там были расстреляны мирные граждане не только из района Невельска, но и других соседних районов Псковской области. Но они рассказывали, что к ним свозили людей и со стороны Смоленской области, из Усвятского района", - в свою очередь отметил руководитель поискового отряда города Невель Кирилл Шляц.В конце декабря 1944 года на основе показаний свидетелей, а также других документов городская чрезвычайная районная комиссия составила акт о зверствах гитлеровских карателей в Невеле и Невельском районе. Этот документ в свое время вошел в сборник материалов советской чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников.По его словам, помимо акта 1944 года и воспоминаний местных жителей, пока не обнаружено каких-либо архивных документов на этот счет."Сейчас на месте найденного захоронения начнутся раскопки, чтобы собрать доказательную базу и подтвердить, что там были расстреляны именно мирные граждане, а не военнопленные. Кроме того, будет расширяться область поиска, потому что пока найдено одно место. А таких мест, очевидно, должно быть много", - отметил Шляц.Как отмечалось в акте Невельской чрезвычайной районной комиссии, гитлеровцы, оккупировав Невель и Невельский район 15 июля 1941 года, ввели в городе и на селе кровавый террор и насилие. "Гитлеровская банда головорезов, по указке из Берлина, методически разрушала и уничтожала народное достояние, грабила и истязала граждан района. Тюрьмы, гестаповские застенки, виселицы, грабежи, поджоги и насилия — всюду преследовали советского человека", - говорилось в том документе.Только из-за закрытия и разрушения оккупантами лечебно-медицинских учреждений в районе умерло 3 тысячи человек, отмечалось в акте. Кроме того, гитлеровцы организовали в Невельском районе два лагеря для военнопленных, в которых в невыносимых условиях содержалось в общей сложности 16,5 тысяч человек.Ответственными за массовые казни невинных мирных жителей, истязание и убийства раненых и больных военнопленных, за угон в немецкое рабство советских граждан Невельская комиссия назвала нескольких нацистов, среди которых начальник штаба 263-й дивизии СС Вальтер Гаутман, начальник отдела Невельской полиции безопасности (СД) гауптшарфюрер СС Франц Шторк, начальник Невельского отдела тайной полевой полиции (ГФП) обер-лейтенант Герман Бодэ и другие.

https://ria.ru/20210712/salsk-1740886916.html

https://ria.ru/20210618/ostanki-1737650106.html

https://ria.ru/20210621/prestupleniya-1737880402.html

псковская область

смоленская область

новгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Работа следователей на месте массового захоронения жертв нацистов в Псковской области Следственный комитет России начал проверку после обнаружения массового захоронения жертв нацистов в псковской деревне Борки, где могут покоиться тысячи людей. 2021-07-14T09:20 true PT1M03S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

без срока давности, великая отечественная война (1941-1945), псковская область, смоленская область, новгородская область