https://ria.ru/20210714/prigovor-1741259009.html

Блогера Била приговорили к ограничению свободы и лишили прав

Блогера Била приговорили к ограничению свободы и лишили прав - РИА Новости, 14.07.2021

Блогера Била приговорили к ограничению свободы и лишили прав

Пресненский суд Москвы приговорил к двум годам ограничения свободы блогера Эдварда Била (Эдуард Биль), который устроил крупное ДТП в центре столицы, сообщила... РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T16:42

2021-07-14T16:42

2021-07-14T18:48

московская область (подмосковье)

россия

госдума рф

москва

происшествия

эдвард бил (блогер)

массовое дтп на садовом кольце

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Пресненский суд Москвы приговорил к двум годам ограничения свободы блогера Эдварда Била (Эдуард Биль), который устроил крупное ДТП в центре столицы, сообщила городская прокуратура в своем Telegram-канале.Кроме того, его лишили водительских прав на три года. Именно такое наказание просил на прениях сторон сотрудник ведомства.Блогеру запретили покидать место постоянного проживания в период с восьми вечера до восьми утра и менять его без уведомления контролирующего органа, а также выезжать за пределы Москвы и Подмосковья.Билю грозило до двух лет лишения свободы по статье "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".Громкое ДТП произошло 1 апреля на Садовом кольце неподалеку от Смоленской площади: блогер на спорткаре Audi RS6 выехал на встречку и врезался в четыре автомобиля.Среди пострадавших оказалась сотрудник аппарата Госдумы Мария Артемова. Она получила тяжелые травмы и до сих пор находится в больнице. У женщины была закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, разрывы внутренних органов, открытые переломы ног и перелом таза.Бил полностью выплатил компенсацию Артемовой. Ее адвокат направил в Главное следственное управление МВД по Москве, а затем и в суд ходатайство о прекращении дела по примирению сторон, однако оба раза ему отказали.Блогер после ДТП заверил журналистов, что раскаивается в случившемся. При этом выяснилось, что он регулярно и грубо нарушал правила дорожного движения: только с начала года на нем висели более 400 штрафов.

https://ria.ru/20210703/blogery-1739761444.html

https://ria.ru/20210601/shtrafy-1734988143.html

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россия

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московская область (подмосковье), россия, госдума рф, москва, происшествия, эдвард бил (блогер), массовое дтп на садовом кольце