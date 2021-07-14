16:42 14.07.2021 (обновлено: 18:48 14.07.2021)
Блогера Била приговорили к ограничению свободы и лишили прав
Суд приговорил блогера Била к ограничению свободы на два года и лишил водительских прав
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВидеоблогер Эдвард Бил у Пресненского районного суда города Москвы
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Пресненский суд Москвы приговорил к двум годам ограничения свободы блогера Эдварда Била (Эдуард Биль), который устроил крупное ДТП в центре столицы, сообщила городская прокуратура в своем Telegram-канале.
Кроме того, его лишили водительских прав на три года. Именно такое наказание просил на прениях сторон сотрудник ведомства.
Блогеру запретили покидать место постоянного проживания в период с восьми вечера до восьми утра и менять его без уведомления контролирующего органа, а также выезжать за пределы Москвы и Подмосковья.
Билю грозило до двух лет лишения свободы по статье "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".
Громкое ДТП произошло 1 апреля на Садовом кольце неподалеку от Смоленской площади: блогер на спорткаре Audi RS6 выехал на встречку и врезался в четыре автомобиля.
Среди пострадавших оказалась сотрудник аппарата Госдумы Мария Артемова. Она получила тяжелые травмы и до сих пор находится в больнице. У женщины была закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, разрывы внутренних органов, открытые переломы ног и перелом таза.
Бил полностью выплатил компенсацию Артемовой. Ее адвокат направил в Главное следственное управление МВД по Москве, а затем и в суд ходатайство о прекращении дела по примирению сторон, однако оба раза ему отказали.
Блогер после ДТП заверил журналистов, что раскаивается в случившемся. При этом выяснилось, что он регулярно и грубо нарушал правила дорожного движения: только с начала года на нем висели более 400 штрафов.