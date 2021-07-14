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Бывшего замглавы города в Приамурье хотят лишить квартир, офисов и земли
Бывшего замглавы города в Приамурье хотят лишить квартир, офисов и земли - РИА Новости, 14.07.2021
Бывшего замглавы города в Приамурье хотят лишить квартир, офисов и земли
Прокуратура Амурской области направила в суд иск об изъятии имущества на 45 миллионов рублей в отношении обвиняемого в мошенничестве бывшего заместителя главы... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T08:58
2021-07-14T08:58
россия
следственный комитет россии (ск рф)
сергей белоусов
амурская область
свободный
происшествия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 июл – РИА Новости. Прокуратура Амурской области направила в суд иск об изъятии имущества на 45 миллионов рублей в отношении обвиняемого в мошенничестве бывшего заместителя главы администрации города Свободный в Амурской области, так как доходы экс-чиновника явно не соответствовали его расходам.Надзорное ведомство сообщает, что единственным официальным доходом бывшего чиновника с 2010 по 2017 год и с 2018 по 2019 год была заработная плата, до поступления на муниципальную службу ни бывший чиновник, ни члены его семьи высокооплачиваемой работы и дорогостоящего имущества не имели."В результате проведенного анализа данных об обнаруженном у бывшего заместителя главы администрации города имуществе (квартиры, офисное здание, земельные участки), право собственности на которое зарегистрировано на иных лиц, выявлено явное несоответствие расходов полученным им законным доходам", - информирует прокуратура Амурской области. Надзорное ведомство направило в суд иск об обращении имущества более чем на 45 миллионов рублей в доход государства.Также Свободненский городской суд рассматривает уголовное дело в отношении экс-чиновника - бывшего заместителя главы администрации обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, даче взятки и мошенничестве в особо крупном размере.Как уточнили РИА Новости в СУ СК РФ по Амурской области, речь идет о Сергее Белоусове. Сергей Белоусов - бывший замглавы администрации Свободного по ЖКХ, строительству и архитектуре. "Дело в отношении Белоусова передано в суд 18 июня", - заявили в следственном управлении.
https://ria.ru/20210707/bashkiriya-1740203171.html
https://ria.ru/20201109/imuschestvo-1583770809.html
россия
амурская область
свободный
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россия, следственный комитет россии (ск рф), сергей белоусов, амурская область, свободный, происшествия
08:58 14.07.2021
 
Бывшего замглавы города в Приамурье хотят лишить квартир, офисов и земли

Бывшего замглавы города Свободный в Приамурье хотят лишить имущества на 45 миллионов рублей

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 июл – РИА Новости. Прокуратура Амурской области направила в суд иск об изъятии имущества на 45 миллионов рублей в отношении обвиняемого в мошенничестве бывшего заместителя главы администрации города Свободный в Амурской области, так как доходы экс-чиновника явно не соответствовали его расходам.
Надзорное ведомство сообщает, что единственным официальным доходом бывшего чиновника с 2010 по 2017 год и с 2018 по 2019 год была заработная плата, до поступления на муниципальную службу ни бывший чиновник, ни члены его семьи высокооплачиваемой работы и дорогостоящего имущества не имели.
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"В результате проведенного анализа данных об обнаруженном у бывшего заместителя главы администрации города имуществе (квартиры, офисное здание, земельные участки), право собственности на которое зарегистрировано на иных лиц, выявлено явное несоответствие расходов полученным им законным доходам", - информирует прокуратура Амурской области. Надзорное ведомство направило в суд иск об обращении имущества более чем на 45 миллионов рублей в доход государства.
Также Свободненский городской суд рассматривает уголовное дело в отношении экс-чиновника - бывшего заместителя главы администрации обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, даче взятки и мошенничестве в особо крупном размере.
Как уточнили РИА Новости в СУ СК РФ по Амурской области, речь идет о Сергее Белоусове. Сергей Белоусов - бывший замглавы администрации Свободного по ЖКХ, строительству и архитектуре. "Дело в отношении Белоусова передано в суд 18 июня", - заявили в следственном управлении.
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РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Сергей БелоусовАмурская областьСвободныйПроисшествия
 
 
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