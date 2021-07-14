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В Раде заявили, что Меркель "послала" Зеленского с "Северным потоком — 2"
В Раде заявили, что Меркель "послала" Зеленского с "Северным потоком — 2" - РИА Новости, 14.07.2021
В Раде заявили, что Меркель "послала" Зеленского с "Северным потоком — 2"
Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович в Facebook поддержал решение канцлера ФРГ Ангелы Меркель отказать президенту Украины РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T02:06
2021-07-14T02:06
2021-07-14T06:49
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северный поток — 2
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евросоюз
владимир зеленский
ангела меркель
франция
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"Меркель его послала": на Украине рассказали, как в Германии унизили Зеленского
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович в Facebook поддержал решение канцлера ФРГ Ангелы Меркель отказать президенту Украины Владимиру Зеленскому в обсуждении "Северного потока — 2" в нормандском формате.Парламентарий обратил внимание, что Меркель, аргументируя свое мнение, попыталась "не обидеть" Зеленского.Депутат Рады напомнил, ссылаясь на слова канцлера Германии, что ФРГ и Франция не намерены обсуждать тему газа вместе с Минскими соглашениями.Зеленский накануне в Берлине встретился с Меркель, стороны обсудили вопросы урегулирования ситуации в Донбассе, строительство "Северного потока — 2", против которого выступает Киев, проведение реформ и борьбу с коррупцией."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и несколько европейских стран.Москва неоднократно призывала прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, выгодный как России, так и Евросоюзу.
https://ria.ru/20210713/zelenskiy-1741074856.html
https://ria.ru/20210712/ostanovka-1740970091.html
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россия, facebook, северный поток — 2, балтийское море, вадим рабинович, евросоюз, владимир зеленский, ангела меркель, франция, германия, украина, в мире
В Раде заявили, что Меркель "послала" Зеленского с "Северным потоком — 2"
02:06 14.07.2021 (обновлено: 06:49 14.07.2021)
Депутат Рады Рабинович посчитал, что канцлер ФРГ "послала" Зеленского с "Северным потоком — 2"