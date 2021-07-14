https://ria.ru/20210714/potok-1741172110.html

В Раде заявили, что Меркель "послала" Зеленского с "Северным потоком — 2"

В Раде заявили, что Меркель "послала" Зеленского с "Северным потоком — 2" - РИА Новости, 14.07.2021

В Раде заявили, что Меркель "послала" Зеленского с "Северным потоком — 2"

Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович в Facebook поддержал решение канцлера ФРГ Ангелы Меркель отказать президенту Украины РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T02:06

2021-07-14T02:06

2021-07-14T06:49

россия

facebook

северный поток — 2

балтийское море

вадим рабинович

евросоюз

владимир зеленский

ангела меркель

франция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

"Меркель его послала": на Украине рассказали, как в Германии унизили Зеленского

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733173655_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8ceb543db0285bbf42eac5c6a9ced2d6.jpg

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович в Facebook поддержал решение канцлера ФРГ Ангелы Меркель отказать президенту Украины Владимиру Зеленскому в обсуждении "Северного потока — 2" в нормандском формате.Парламентарий обратил внимание, что Меркель, аргументируя свое мнение, попыталась "не обидеть" Зеленского.Депутат Рады напомнил, ссылаясь на слова канцлера Германии, что ФРГ и Франция не намерены обсуждать тему газа вместе с Минскими соглашениями.Зеленский накануне в Берлине встретился с Меркель, стороны обсудили вопросы урегулирования ситуации в Донбассе, строительство "Северного потока — 2", против которого выступает Киев, проведение реформ и борьбу с коррупцией."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и несколько европейских стран.Москва неоднократно призывала прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, выгодный как России, так и Евросоюзу.

https://ria.ru/20210713/zelenskiy-1741074856.html

https://ria.ru/20210712/ostanovka-1740970091.html

россия

балтийское море

франция

германия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, facebook, северный поток — 2, балтийское море, вадим рабинович, евросоюз, владимир зеленский, ангела меркель, франция, германия, украина, в мире