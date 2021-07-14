Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210714/potok-1741172110.html
В Раде заявили, что Меркель "послала" Зеленского с "Северным потоком — 2"
В Раде заявили, что Меркель "послала" Зеленского с "Северным потоком — 2" - РИА Новости, 14.07.2021
В Раде заявили, что Меркель "послала" Зеленского с "Северным потоком — 2"
Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович в Facebook поддержал решение канцлера ФРГ Ангелы Меркель отказать президенту Украины РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T02:06
2021-07-14T06:49
россия
facebook
северный поток — 2
балтийское море
вадим рабинович
евросоюз
владимир зеленский
ангела меркель
франция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
"Меркель его послала": на Украине рассказали, как в Германии унизили Зеленского
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733173655_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8ceb543db0285bbf42eac5c6a9ced2d6.jpg
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович в Facebook поддержал решение канцлера ФРГ Ангелы Меркель отказать президенту Украины Владимиру Зеленскому в обсуждении "Северного потока — 2" в нормандском формате.Парламентарий обратил внимание, что Меркель, аргументируя свое мнение, попыталась "не обидеть" Зеленского.Депутат Рады напомнил, ссылаясь на слова канцлера Германии, что ФРГ и Франция не намерены обсуждать тему газа вместе с Минскими соглашениями.Зеленский накануне в Берлине встретился с Меркель, стороны обсудили вопросы урегулирования ситуации в Донбассе, строительство "Северного потока — 2", против которого выступает Киев, проведение реформ и борьбу с коррупцией."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и несколько европейских стран.Москва неоднократно призывала прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, выгодный как России, так и Евросоюзу.
https://ria.ru/20210713/zelenskiy-1741074856.html
https://ria.ru/20210712/ostanovka-1740970091.html
россия
балтийское море
франция
германия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733173655_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5f284898c4bcbd2a64c5308ac0b34f41.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, facebook, северный поток — 2, балтийское море, вадим рабинович, евросоюз, владимир зеленский, ангела меркель, франция, германия, украина, в мире
В Раде заявили, что Меркель "послала" Зеленского с "Северным потоком — 2"
02:06 14.07.2021 (обновлено: 06:49 14.07.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода "Антонов"
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода Антонов - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк

Депутат Рады Рабинович посчитал, что канцлер ФРГ "послала" Зеленского с "Северным потоком — 2"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович в Facebook поддержал решение канцлера ФРГ Ангелы Меркель отказать президенту Украины Владимиру Зеленскому в обсуждении "Северного потока — 2" в нормандском формате.
Парламентарий обратил внимание, что Меркель, аргументируя свое мнение, попыталась "не обидеть" Зеленского.
"Воспитанная женщина и (в оригинале использовано грубое ругательство. — Прим. ред.) посылает вежливо, чтобы не обидеть", — отметил Рабинович.
Депутат Рады напомнил, ссылаясь на слова канцлера Германии, что ФРГ и Франция не намерены обсуждать тему газа вместе с Минскими соглашениями.
Строительство газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
Вчера, 13:25
Зеленский заявил о разных взглядах с Меркель по "Северному потоку — 2"
Зеленский накануне в Берлине встретился с Меркель, стороны обсудили вопросы урегулирования ситуации в Донбассе, строительство "Северного потока — 2", против которого выступает Киев, проведение реформ и борьбу с коррупцией.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и несколько европейских стран.
Москва неоднократно призывала прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, выгодный как России, так и Евросоюзу.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
12 июля, 17:44
Зеленский намерен добиваться остановки "Северного потока — 2"
 
РоссияFacebookСеверный поток — 2Балтийское мореВадим РабиновичЕвросоюзВладимир ЗеленскийАнгела МеркельФранцияГерманияУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:49В ФРГ заявили о прогрессе в переговорах по "Северному потоку — 2 " с США
07:43СМИ: сотрудники охраны убитого президента Гаити не явились на допрос
07:38У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,4
07:26В Туве потребовали закрыть сайт, продающий справки об отсутствии COVID-19
07:22Вышел трейлер нового проекта Pixar о девочке, превратившейся в панду
07:15Названа дата начала выплат на детей школьного возраста
07:06В МИД объяснили, почему Москва ведет контакты с талибами
07:00Жительница Приморья спасла трехлетнего мальчика из-под колес поезда
07:00Ученые впервые измерили электрическое поле Солнца
06:31Китайские корабли вошли в воды Японии около спорных островов
06:26Число жертв обрушения отеля на востоке Китая выросло до 17 человек
06:15Россия участвует в постройке погранзаставы в Таджикистане
06:02Гинцбург назвал сроки начала вакцинации подростков от COVID-19
05:19В Венесуэле заявили о связи убийства главы Гаити и покушения на Мадуро
05:12Названы продукты, которые опасно есть в жару
05:10В МИД прокомментировали информацию о россиянах в афганских тюрьмах
05:03При взрыве катера в Хабаровском крае погиб госинспектор
04:42В Британии заявили о готовности при необходимости работать с талибами
04:15Врач назвал максимально допустимый перерыв между дозами вакцины
04:11Нарколог предупредил россиян об опасности курения в жару
Лента новостейМолния