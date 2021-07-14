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В Сочи ищут двух подростков, не вернувшихся из горного похода
В Сочи ищут двух подростков, не вернувшихся из горного похода - РИА Новости, 14.07.2021
В Сочи ищут двух подростков, не вернувшихся из горного похода
В Сочи ищут двух подростков, которые не вернулись из похода на гору Сахарная, сообщает пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T14:07
2021-07-14T14:07
россия
здоровье - общество
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сочи
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СОЧИ, 14 июл – РИА Новости. В Сочи ищут двух подростков, которые не вернулись из похода на гору Сахарная, сообщает пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России."Вчера в 21.45 вечера оперативным дежурным ЮРПСО МЧС России позвонила мама одного из заблудившихся подростков. Женщина сообщила, что 13 июля в семь утра ее сын вместе с другом пошли в однодневный поход на гору Сахарная, последний раз они выходили на связь днем, в 16.32. Ребята сказали, что поднялись на вершину, находятся на высоте 1550 метров, у них все хорошо, планируют спускаться вниз. После этого на связь 16-летние подростки не выходили, телефоны недоступны", - сказали в пресс-службе.Поиски идут с ночи, задействованы 19 человек, 3 единицы техники, спасательные группы распределены в районах реки Агвы и горы Сахарная.
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россия, здоровье - общество, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сочи
14:07 14.07.2021
 
В Сочи ищут двух подростков, не вернувшихся из горного похода

В Сочи МЧС ищет двух подростков, которые не вернулись из похода на гору Сахарная

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВид из кабины канатной дороги на склоны гор, поросшие лесом, на горном курорте "Роза хутор" в Красной поляне
Вид из кабины канатной дороги на склоны гор, поросшие лесом, на горном курорте Роза хутор в Красной поляне - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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СОЧИ, 14 июл – РИА Новости. В Сочи ищут двух подростков, которые не вернулись из похода на гору Сахарная, сообщает пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.
"Вчера в 21.45 вечера оперативным дежурным ЮРПСО МЧС России позвонила мама одного из заблудившихся подростков. Женщина сообщила, что 13 июля в семь утра ее сын вместе с другом пошли в однодневный поход на гору Сахарная, последний раз они выходили на связь днем, в 16.32. Ребята сказали, что поднялись на вершину, находятся на высоте 1550 метров, у них все хорошо, планируют спускаться вниз. После этого на связь 16-летние подростки не выходили, телефоны недоступны", - сказали в пресс-службе.
Поиски идут с ночи, задействованы 19 человек, 3 единицы техники, спасательные группы распределены в районах реки Агвы и горы Сахарная.
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