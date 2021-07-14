https://ria.ru/20210714/pokhod-1741230774.html

В Сочи ищут двух подростков, не вернувшихся из горного похода

В Сочи ищут двух подростков, не вернувшихся из горного похода - РИА Новости, 14.07.2021

В Сочи ищут двух подростков, не вернувшихся из горного похода

В Сочи ищут двух подростков, которые не вернулись из похода на гору Сахарная, сообщает пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС... РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T14:07

2021-07-14T14:07

2021-07-14T14:07

россия

здоровье - общество

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сочи

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СОЧИ, 14 июл – РИА Новости. В Сочи ищут двух подростков, которые не вернулись из похода на гору Сахарная, сообщает пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России."Вчера в 21.45 вечера оперативным дежурным ЮРПСО МЧС России позвонила мама одного из заблудившихся подростков. Женщина сообщила, что 13 июля в семь утра ее сын вместе с другом пошли в однодневный поход на гору Сахарная, последний раз они выходили на связь днем, в 16.32. Ребята сказали, что поднялись на вершину, находятся на высоте 1550 метров, у них все хорошо, планируют спускаться вниз. После этого на связь 16-летние подростки не выходили, телефоны недоступны", - сказали в пресс-службе.Поиски идут с ночи, задействованы 19 человек, 3 единицы техники, спасательные группы распределены в районах реки Агвы и горы Сахарная.

https://ria.ru/20210713/pokhod-1740979661.html

россия

сочи

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, здоровье - общество, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сочи