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В Минске рассказали о разработке плана по противодействию санкциям Запада
В Минске рассказали о разработке плана по противодействию санкциям Запада - РИА Новости, 14.07.2021
В Минске рассказали о разработке плана по противодействию санкциям Запада
Пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт сообщила, что по итогам прошедших в Санкт-Петербурге переговоров лидеров Белоруссии и РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T16:24
2021-07-14T16:24
2021-07-14T16:40
александр лукашенко
санкт-петербург
россия
белоруссия
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МИНСК, 14 июл – РИА Новости. Пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт сообщила, что по итогам прошедших в Санкт-Петербурге переговоров лидеров Белоруссии и России правительствам двух стран поручено выработать совместный план противодействия санкциям."Правительствам поручено разработать и принять тот самый совместный план противодействия санкциям", - заявила пресс-секретарь, комментируя итоги встречи президентов. Ее слова приводит агентство Белта.Эйсмонт добавила, что на встрече президентов обсуждалось также снятие остающихся барьеров на поставки белорусской продукции, в том числе в сфере госзакупок."Белорусские банки будут поддержаны необходимыми объемами предоставляемых ресурсов для осуществления торговых операций", - отметила Эйсмонт.
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александр лукашенко, санкт-петербург, россия, белоруссия, в мире
16:24 14.07.2021 (обновлено: 16:40 14.07.2021)
В Минске рассказали о разработке плана по противодействию санкциям Запада
Эйсмонт: Путин и Лукашенко поручили правительствам выработать план по противодействию санкциям