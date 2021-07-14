https://ria.ru/20210714/plan-1741254484.html

В Минске рассказали о разработке плана по противодействию санкциям Запада

В Минске рассказали о разработке плана по противодействию санкциям Запада - РИА Новости, 14.07.2021

В Минске рассказали о разработке плана по противодействию санкциям Запада

Пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт сообщила, что по итогам прошедших в Санкт-Петербурге переговоров лидеров Белоруссии и РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T16:24

2021-07-14T16:24

2021-07-14T16:40

александр лукашенко

санкт-петербург

россия

белоруссия

в мире

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МИНСК, 14 июл – РИА Новости. Пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт сообщила, что по итогам прошедших в Санкт-Петербурге переговоров лидеров Белоруссии и России правительствам двух стран поручено выработать совместный план противодействия санкциям."Правительствам поручено разработать и принять тот самый совместный план противодействия санкциям", - заявила пресс-секретарь, комментируя итоги встречи президентов. Ее слова приводит агентство Белта.Эйсмонт добавила, что на встрече президентов обсуждалось также снятие остающихся барьеров на поставки белорусской продукции, в том числе в сфере госзакупок."Белорусские банки будут поддержаны необходимыми объемами предоставляемых ресурсов для осуществления торговых операций", - отметила Эйсмонт.

https://ria.ru/20210714/soyuz-1741234969.html

санкт-петербург

россия

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александр лукашенко, санкт-петербург, россия, белоруссия, в мире