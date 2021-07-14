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В Минске рассказали о разработке плана по противодействию санкциям Запада
В Минске рассказали о разработке плана по противодействию санкциям Запада - РИА Новости, 14.07.2021
В Минске рассказали о разработке плана по противодействию санкциям Запада
Пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт сообщила, что по итогам прошедших в Санкт-Петербурге переговоров лидеров Белоруссии и РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T16:24
2021-07-14T16:40
александр лукашенко
санкт-петербург
россия
белоруссия
в мире
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МИНСК, 14 июл – РИА Новости. Пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт сообщила, что по итогам прошедших в Санкт-Петербурге переговоров лидеров Белоруссии и России правительствам двух стран поручено выработать совместный план противодействия санкциям."Правительствам поручено разработать и принять тот самый совместный план противодействия санкциям", - заявила пресс-секретарь, комментируя итоги встречи президентов. Ее слова приводит агентство Белта.Эйсмонт добавила, что на встрече президентов обсуждалось также снятие остающихся барьеров на поставки белорусской продукции, в том числе в сфере госзакупок."Белорусские банки будут поддержаны необходимыми объемами предоставляемых ресурсов для осуществления торговых операций", - отметила Эйсмонт.
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александр лукашенко, санкт-петербург, россия, белоруссия, в мире
16:24 14.07.2021 (обновлено: 16:40 14.07.2021)
 
В Минске рассказали о разработке плана по противодействию санкциям Запада

Эйсмонт: Путин и Лукашенко поручили правительствам выработать план по противодействию санкциям

© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкДворец спорта в Минске
Дворец спорта в Минске - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МИНСК, 14 июл – РИА Новости. Пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт сообщила, что по итогам прошедших в Санкт-Петербурге переговоров лидеров Белоруссии и России правительствам двух стран поручено выработать совместный план противодействия санкциям.
"Правительствам поручено разработать и принять тот самый совместный план противодействия санкциям", - заявила пресс-секретарь, комментируя итоги встречи президентов. Ее слова приводит агентство Белта.
Флаги России и Белоруссии
Вчера, 14:37Союзное государство
Эксперт заявил, что санкции активизировали создание Союзного государства
Эйсмонт добавила, что на встрече президентов обсуждалось также снятие остающихся барьеров на поставки белорусской продукции, в том числе в сфере госзакупок.
"Белорусские банки будут поддержаны необходимыми объемами предоставляемых ресурсов для осуществления торговых операций", - отметила Эйсмонт.
 
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