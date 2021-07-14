https://ria.ru/20210714/pitanie-1741197614.html
Эксперт рассказал, какие болезни может предотвратить здоровое питание
Эксперт рассказал, какие болезни может предотвратить здоровое питание - РИА Новости, 14.07.2021
Эксперт рассказал, какие болезни может предотвратить здоровое питание
Здоровое питание может предотвратить 80% инфарктов миокарда, инсультов и случаев диабета, сообщил директор ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии",... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T10:54
2021-07-14T10:54
2021-07-14T10:54
всероссийский форум «здоровье нации – основа процветания россии»
форум "здоровье нации – основа процветания россии"
российская академия наук
общество
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Здоровое питание может предотвратить 80% инфарктов миокарда, инсультов и случаев диабета, сообщил директор ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии", член-корреспондент РАН Дмитрий Никитюк."Здоровое питание может предотвратить 80% инфарктов миокарда, инсультов и диабета. Нарушение питания - 30-50% причин заболевания", - говорится в презентации к выступлению Никитюка на форуме "Здоровье нации".Он отметил, что регулярно в организм должно поступать 170-180 наименований биологически активных веществ. При этом большинство, по подсчетам за 2020 год, избыточно потребляют сахар и кондитерские изделия, колбасы и хлебопродукты. При этом эксперты фиксируют недостаток потребления рыбы, молочных продуктов, овощей и фруктов.
https://ria.ru/20210708/zhara-1740369783.html
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всероссийский форум «здоровье нации – основа процветания россии» , форум "здоровье нации – основа процветания россии", российская академия наук, общество
Эксперт рассказал, какие болезни может предотвратить здоровое питание
Член-корреспондент РАН Никитюк заявил, что здоровое питание может предотвратить инфаркт