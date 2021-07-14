https://ria.ru/20210714/pitanie-1741197614.html

Эксперт рассказал, какие болезни может предотвратить здоровое питание

Эксперт рассказал, какие болезни может предотвратить здоровое питание - РИА Новости, 14.07.2021

Эксперт рассказал, какие болезни может предотвратить здоровое питание

Здоровое питание может предотвратить 80% инфарктов миокарда, инсультов и случаев диабета, сообщил директор ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии",... РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T10:54

2021-07-14T10:54

2021-07-14T10:54

всероссийский форум «здоровье нации – основа процветания россии»

форум "здоровье нации – основа процветания россии"

российская академия наук

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/155526/66/1555266610_0:209:2000:1333_1920x0_80_0_0_4ffba8262e5ac5a7b34875ea74edd472.jpg

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Здоровое питание может предотвратить 80% инфарктов миокарда, инсультов и случаев диабета, сообщил директор ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии", член-корреспондент РАН Дмитрий Никитюк."Здоровое питание может предотвратить 80% инфарктов миокарда, инсультов и диабета. Нарушение питания - 30-50% причин заболевания", - говорится в презентации к выступлению Никитюка на форуме "Здоровье нации".Он отметил, что регулярно в организм должно поступать 170-180 наименований биологически активных веществ. При этом большинство, по подсчетам за 2020 год, избыточно потребляют сахар и кондитерские изделия, колбасы и хлебопродукты. При этом эксперты фиксируют недостаток потребления рыбы, молочных продуктов, овощей и фруктов.

https://ria.ru/20210708/zhara-1740369783.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всероссийский форум «здоровье нации – основа процветания россии» , форум "здоровье нации – основа процветания россии", российская академия наук, общество