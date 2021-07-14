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https://ria.ru/20210714/navalnyy-1741244514.html
В Германии объяснили нестыковки в докладе ОЗХО по Навальному
В Германии объяснили нестыковки в докладе ОЗХО по Навальному - РИА Новости, 14.07.2021
В Германии объяснили нестыковки в докладе ОЗХО по Навальному
МИД ФРГ объяснил ошибкой в дате в черновике проекта доклада ОЗХО по инциденту с российским блогером Алексеем Навальным, она была позже исправлена после... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T15:31
2021-07-14T15:31
россия
александр шульгин
организация по запрещению химического оружия
сергей лавров
алексей навальный
мид германии
евросоюз
москва
франция
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БЕРЛИН, 14 июл - РИА Новости. МИД ФРГ объяснил ошибкой в дате в черновике проекта доклада ОЗХО по инциденту с российским блогером Алексеем Навальным, она была позже исправлена после замечания секретариата организации, заявил представитель ведомства Райнер Бройль.В Гааге 6-9 июля проходила 97-я сессия исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия. Постпред РФ при организации Александр Шульгин заявил, что Россия будет добиваться разъяснений от ОЗХО по поводу того, как эксперты могли быть направлены в ФРГ в день инцидента с Навальным при том, что ранее были названы другие даты их поездки. Он отметил, что в проекте доклада организации говорится, что техсекретариат по просьбе Германии направил группу для оказания технической помощи по инциденту с россиянином еще 20 августа 2020 года, то есть когда у Навального на борту авиарейса Томск – Москва начали появляться первые признаки ухудшения здоровья."Это не ошибка в документе, потому что он был проектом, в первом черновике была ошибка в дате, тогда речь шла о 20 августе как дате обращения, тогда как правильно говорить про 4 сентября. Секретариат это увидел и во втором проекте она была исправлена", - заявил он на брифинге в среду.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок". В связи с ситуацией вокруг Навального Евросоюз ввел в действие решение о санкциях в отношении шести россиян и научного института, россиянам запретили въезд на территорию ЕС. Как заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Россия приняла ответные санкции в отношении ряда представителей Германии и Франции.
https://radiosputnik.ria.ru/20210713/zakharova-1741048084.html
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россия, александр шульгин, организация по запрещению химического оружия, сергей лавров, алексей навальный, мид германии, евросоюз, москва, франция, в мире
15:31 14.07.2021
 
В Германии объяснили нестыковки в докладе ОЗХО по Навальному

МИД ФРГ объяснил нестыковки в докладе ОЗХО по Навальному ошибочной датой в черновике

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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БЕРЛИН, 14 июл - РИА Новости. МИД ФРГ объяснил ошибкой в дате в черновике проекта доклада ОЗХО по инциденту с российским блогером Алексеем Навальным, она была позже исправлена после замечания секретариата организации, заявил представитель ведомства Райнер Бройль.
В Гааге 6-9 июля проходила 97-я сессия исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия. Постпред РФ при организации Александр Шульгин заявил, что Россия будет добиваться разъяснений от ОЗХО по поводу того, как эксперты могли быть направлены в ФРГ в день инцидента с Навальным при том, что ранее были названы другие даты их поездки. Он отметил, что в проекте доклада организации говорится, что техсекретариат по просьбе Германии направил группу для оказания технической помощи по инциденту с россиянином еще 20 августа 2020 года, то есть когда у Навального на борту авиарейса ТомскМосква начали появляться первые признаки ухудшения здоровья.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
13 июля, 11:22В мире
"Громко молчит". МИД возмутился реакцией ОЗХО после доклада по Навальному
"Это не ошибка в документе, потому что он был проектом, в первом черновике была ошибка в дате, тогда речь шла о 20 августе как дате обращения, тогда как правильно говорить про 4 сентября. Секретариат это увидел и во втором проекте она была исправлена", - заявил он на брифинге в среду.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Лаборант в штаб-квартире ОЗХО (Организации по запрещению химического оружия) в Гааге - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
12 июля, 08:00
Доклад ОЗХО об "отравлении Навального" указал на организаторов
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.
Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок". В связи с ситуацией вокруг Навального Евросоюз ввел в действие решение о санкциях в отношении шести россиян и научного института, россиянам запретили въезд на территорию ЕС. Как заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Россия приняла ответные санкции в отношении ряда представителей Германии и Франции.
Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций по запрещению химического оружия Александр Шульгин - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
6 июля, 14:13
Постпред России в ОЗХО рассказал об истории с "отравлением" Навального
 
РоссияАлександр ШульгинОрганизация по запрещению химического оружияСергей ЛавровАлексей НавальныйМИД ГерманииЕвросоюзМоскваФранцияВ мире
 
 
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