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Мурашко сравнил процедуру вакцинации от COVID-19 и гриппа
Мурашко сравнил процедуру вакцинации от COVID-19 и гриппа - РИА Новости, 14.07.2021
Мурашко сравнил процедуру вакцинации от COVID-19 и гриппа
Процедура вакцинации от COVID-19 ничем не отличается от процедуры прививки от гриппа, сообщил в интервью РИА Новости министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T16:48
2021-07-14T17:08
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Процедура вакцинации от COVID-19 ничем не отличается от процедуры прививки от гриппа, сообщил в интервью РИА Новости министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Сама процедура вакцинации от коронавируса ничем не отличается, например, от процедуры прививки от гриппа. После вакцинации врач должен выдать памятку, где будет информация о том, что делать в случае появления кратковременных реакций на вакцинацию и чего следует избегать после вакцинации", - рассказал Мурашко.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, общество
16:48 14.07.2021 (обновлено: 17:08 14.07.2021)
 
Мурашко сравнил процедуру вакцинации от COVID-19 и гриппа

Глава Минздрава Мурашко заявил, что процедуры вакцинации от COVID-19 и гриппа не отличаются

© Sputnik / Мурад Оруджев / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в Баку
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в Баку - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© Sputnik / Мурад Оруджев
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Процедура вакцинации от COVID-19 ничем не отличается от процедуры прививки от гриппа, сообщил в интервью РИА Новости министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Сама процедура вакцинации от коронавируса ничем не отличается, например, от процедуры прививки от гриппа. После вакцинации врач должен выдать памятку, где будет информация о том, что делать в случае появления кратковременных реакций на вакцинацию и чего следует избегать после вакцинации", - рассказал Мурашко.
Читайте полный текст интервью >>
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