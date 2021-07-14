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Мурашко сравнил процедуру вакцинации от COVID-19 и гриппа
Мурашко сравнил процедуру вакцинации от COVID-19 и гриппа - РИА Новости, 14.07.2021
Мурашко сравнил процедуру вакцинации от COVID-19 и гриппа
Процедура вакцинации от COVID-19 ничем не отличается от процедуры прививки от гриппа, сообщил в интервью РИА Новости министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T16:48
2021-07-14T16:48
2021-07-14T17:08
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Процедура вакцинации от COVID-19 ничем не отличается от процедуры прививки от гриппа, сообщил в интервью РИА Новости министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Сама процедура вакцинации от коронавируса ничем не отличается, например, от процедуры прививки от гриппа. После вакцинации врач должен выдать памятку, где будет информация о том, что делать в случае появления кратковременных реакций на вакцинацию и чего следует избегать после вакцинации", - рассказал Мурашко.Читайте полный текст интервью >>
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, общество
16:48 14.07.2021 (обновлено: 17:08 14.07.2021)
Мурашко сравнил процедуру вакцинации от COVID-19 и гриппа
Глава Минздрава Мурашко заявил, что процедуры вакцинации от COVID-19 и гриппа не отличаются