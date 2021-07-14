https://ria.ru/20210714/murashko-1741258307.html

Данных о достаточном для защиты уровне антител нет, заявил Мурашко

Данных о достаточном для защиты уровне антител нет, заявил Мурашко - РИА Новости, 14.07.2021

Данных о достаточном для защиты уровне антител нет, заявил Мурашко

Обоснованных данных о том, какой уровень антител достаточен для защиты организма от коронавируса, пока нет, заявил в интервью РИА Новости глава Минздрава РФ... РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T16:39

2021-07-14T16:39

2021-07-14T16:52

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Обоснованных данных о том, какой уровень антител достаточен для защиты организма от коронавируса, пока нет, заявил в интервью РИА Новости глава Минздрава РФ Михаил Мурашко."Коронавирус мутирует, появляются новые штаммы. На данный момент у научного сообщества нет обоснованных данных о том, какой уровень антител достаточен для защиты организма. У имеющихся сегодня тест-систем отсутствуют данные по интерпретации результатов исследования (длительность защиты, протективность, степень устойчивости иммунной системы к ответу на мутации вируса). Поэтому в условиях эпидемии важно своевременно вакцинироваться вне зависимости от наличия и количества антител", - сказал Мурашко.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20210714/koronavirus-1741258175.html

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2021

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