https://ria.ru/20210714/murashko-1741258307.html
Данных о достаточном для защиты уровне антител нет, заявил Мурашко
Данных о достаточном для защиты уровне антител нет, заявил Мурашко - РИА Новости, 14.07.2021
Данных о достаточном для защиты уровне антител нет, заявил Мурашко
Обоснованных данных о том, какой уровень антител достаточен для защиты организма от коронавируса, пока нет, заявил в интервью РИА Новости глава Минздрава РФ... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T16:39
2021-07-14T16:39
2021-07-14T16:52
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Обоснованных данных о том, какой уровень антител достаточен для защиты организма от коронавируса, пока нет, заявил в интервью РИА Новости глава Минздрава РФ Михаил Мурашко."Коронавирус мутирует, появляются новые штаммы. На данный момент у научного сообщества нет обоснованных данных о том, какой уровень антител достаточен для защиты организма. У имеющихся сегодня тест-систем отсутствуют данные по интерпретации результатов исследования (длительность защиты, протективность, степень устойчивости иммунной системы к ответу на мутации вируса). Поэтому в условиях эпидемии важно своевременно вакцинироваться вне зависимости от наличия и количества антител", - сказал Мурашко.Читайте полный текст интервью >>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, здоровье - общество, общество
16:39 14.07.2021 (обновлено: 16:52 14.07.2021)
Данных о достаточном для защиты уровне антител нет, заявил Мурашко
Мурашко заявил, что обоснованных данных о достаточном для защиты от COVID-19 уровне антител нет