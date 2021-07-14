https://ria.ru/20210714/mikroby-1741259891.html

Найдены древнейшие на Земле ископаемые микробы

Найдены древнейшие на Земле ископаемые микробы - РИА Новости, 14.07.2021

Найдены древнейшие на Земле ископаемые микробы

В Южной Африке, в древнейших на Земле осадочных породах ученые обнаружили окаменелости микробов возрастом 3,42 миллиарда лет. По мнению авторов, микроорганизмы... РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T21:00

2021-07-14T21:00

2021-07-14T21:00

палеонтология

биология

земля - риа наука

марс

болонский университет

космос - риа наука

юар

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/0e/1741250781_0:220:1024:796_1920x0_80_0_0_1922e06aa1bb8ee65cd29a784e806b40.jpg

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. В Южной Африке, в древнейших на Земле осадочных породах ученые обнаружили окаменелости микробов возрастом 3,42 миллиарда лет. По мнению авторов, микроорганизмы жили в подводных полостях, куда поступала вода из теплых гидротермальных источников, в бескислородной среде, и питались метаном. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.Зеленокаменный пояс Барбертон, расположенный на границе ЮАР и Мозамбика, известен тем, что здесь выходят на поверхность одни из самых древних на Земле осадочных пород. В двух образцах тонкослоистых отложений возрастом 3,42 миллиарда лет ученые из Болонского университета обнаружили микрофоссилии — окаменелые останки микроорганизмов нитевидной формы со структурно и химически различимыми ядром и богатой углеродом внешней оболочкой — клеточной стенкой, или мембраной, окружающей внутриклеточное цитоплазматическое вещество.Это древнейшие на сегодняшний день свидетельства жизни на нашей планете. Авторы допускают, что подобные организмы в то же самое время могли жить и на Марсе, где тогда были примерно такие же условия, как на Земле.По мнению исследователей, микроорганизмы жили на мелководье, вблизи выхода подводных гидротермальных источников. Взаимодействие прохладной морской воды с теплыми подземными флюидами создавало богатую химическими элементами среду обитания. "Мы обнаружили исключительно хорошо сохранившиеся свидетельства окаменелых микробов, которые, по-видимому, процветали вдоль стен полостей, созданных теплой водой из гидротермальных систем на несколько метров ниже морского дна, — приводятся в пресс-релизе Болонского университета слова ведущего автора исследования профессора Барбары Кавалацци (Barbara Cavalazzi). — Поверхностные среды обитания, нагретые из-за вулканической активности, вероятно, были местом обитания некоторых из самых ранних микробных экосистем Земли, и это самый старый пример, который мы имеем на сегодняшний день".В заостренных углублениях в стенках гидротермальных каналов ученые обнаружили скопления нитевидных организмов, а на дне полости — отдельные нити. Химический анализ показывает, что волокна содержат большинство основных элементов, необходимых для жизни, а концентрации никеля соответствуют содержанию этого микроэлемента в современных прокариотах, таких как археи, которые живут в отсутствие кислорода и используют метан для своего метаболизма."Хотя мы знаем, что археи существуют на Земле очень давно, таких древних окаменелостей раньше не находили. Наше открытие позволяет расширить летопись архей до эпохи, когда жизнь впервые появилась на Земле. А поскольку мы также находим похожие среды на Марсе, исследование также имеет значение для астробиологии и увеличивает шансы найти жизнь за пределами Земли", — говорит профессор Кавалацци.

https://ria.ru/20210707/raskopki-1740141714.html

https://ria.ru/20191220/1562656457.html

марс

юар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

палеонтология, биология, земля - риа наука, марс, болонский университет, космос - риа наука, юар