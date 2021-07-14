15:17 14.07.2021 (обновлено: 15:25 14.07.2021)
Глава ЛНР Пасечник пообещал условия для голосования на выборах в Госдуму
Глава ЛНР Пасечник пообещал создать условия для голосования на выборах в Госдуму
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкГлава Луганской народной республики Леонид Пасечник
ЛУГАНСК, 14 июл — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник пообещал создать необходимые условия для жителей ЛНР, получивших ранее гражданство России, желающих дистанционно принять участие в выборах депутатов Государственной Думы Российской Федерации, которые состоятся в сентябре текущего года.
В среду в Луганске стартовал "Форум граждан России" с участием представителей Российской Федерации, Южной Осетии и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Ранее в пресс-службе партии "Единая Россия" заявили, что представители партии примут участие в гражданских форумах в ЛНР и ДНР 14 и 15 июля, где обсудят в том числе защиту прав соотечественников.
"Жителям республики не безразлична судьба братского государства. Все мы знаем, что в сентябре пройдут выборы депутатов в Государственную Думу Российской Федерации, и жители Луганской народной республики – граждане России – обратились ко мне с просьбой принять участие в избирательном процессе", - заявил Пасечник на закрытии "Форума граждан России".
Глава ЛНР уточнил, что убедился в необходимости таких действий, услышав на форуме мнение представителей общественности.
"Поэтому я считаю необходимым оказать всяческое содействие российским гражданам, проживающим на территории республики с целью создания необходимых условий для участия в выборах депутатов Государственной Думы в сентябре 2021 года. С уверенностью могу сказать, что современные технологии позволят всем российским гражданам, проживающим на территории Луганской народной республики, принять участие в этих выборах путем дистанционного электронного голосования, не покидая место своего постоянного проживания", - заявил Пасечник.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.