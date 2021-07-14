https://ria.ru/20210714/lnr-1741258019.html

В ЛНР предложили создать центры помощи для жителей с гражданством России

В ЛНР предложили создать центры помощи для жителей с гражданством России - РИА Новости, 14.07.2021

В ЛНР предложили создать центры помощи для жителей с гражданством России

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил о... РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T16:38

2021-07-14T16:38

2021-07-14T16:38

россия

ситуация в днр и лнр

леонид пасечник

лнр

виктор водолацкий

в мире

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ЛУГАНСК, 14 июл — РИА Новости. Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил о планах по созданию в самопровозглашенной Луганской народной республике центров информационной и правовой помощи для жителей ЛНР с гражданством Российской Федерации.В среду в Луганске прошел "Форум граждан России" с участием представителей Российской Федерации, Южной Осетии и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Ранее в пресс-службе партии "Единая Россия" заявили, что представители партии примут участие в гражданских форумах в ЛНР и ДНР 14 и 15 июля, где обсудят в том числе защиту прав соотечественников. По данным Водолацкого, более 600 тысяч жителей Донбасса уже получили российские паспорта."Через две недели я снова здесь буду для того, чтобы организовать те процессы, которые связаны с постоянным контактом с населением, те центры информационной и правовой помощи гражданам России (проживающим в ЛНР – ред.)", - заявил в среду по итогам "Форума граждан России" в Луганске Водолацкий.Он уточнил, что механизм работы центров предстоит обсудить с главой республики Леонидом Пасечником и депутатами парламента ЛНР."Россия в постоянном контакте. Любой вопрос, связанный с медициной, с образованием, пенсионным обеспечением, созданием совместных предприятий в экономике - приходи, пожалуйста. Ты получишь всю информацию, всю правовую помощь", - пояснил депутат.Президент РФ Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями самопровозглашенных республик Донбасса. Он заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы. Меньше чем через неделю в Ростовской области открылись Центры выдачи российских паспортов. Первые паспорта РФ по упрощенной схеме жители ЛНР и ДНР получили 14 июня 2019 года.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210714/lugansk-1741241556.html

https://ria.ru/20210714/grazhdanstvo-1741211638.html

https://ria.ru/20210713/donbass-1741066952.html

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россия, ситуация в днр и лнр, леонид пасечник, лнр, виктор водолацкий, в мире