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В ЛНР предложили создать центры помощи для жителей с гражданством России
В ЛНР предложили создать центры помощи для жителей с гражданством России - РИА Новости, 14.07.2021
В ЛНР предложили создать центры помощи для жителей с гражданством России
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил о... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T16:38
2021-07-14T16:38
россия
ситуация в днр и лнр
леонид пасечник
лнр
виктор водолацкий
в мире
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ЛУГАНСК, 14 июл — РИА Новости. Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил о планах по созданию в самопровозглашенной Луганской народной республике центров информационной и правовой помощи для жителей ЛНР с гражданством Российской Федерации.В среду в Луганске прошел "Форум граждан России" с участием представителей Российской Федерации, Южной Осетии и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Ранее в пресс-службе партии "Единая Россия" заявили, что представители партии примут участие в гражданских форумах в ЛНР и ДНР 14 и 15 июля, где обсудят в том числе защиту прав соотечественников. По данным Водолацкого, более 600 тысяч жителей Донбасса уже получили российские паспорта."Через две недели я снова здесь буду для того, чтобы организовать те процессы, которые связаны с постоянным контактом с населением, те центры информационной и правовой помощи гражданам России (проживающим в ЛНР – ред.)", - заявил в среду по итогам "Форума граждан России" в Луганске Водолацкий.Он уточнил, что механизм работы центров предстоит обсудить с главой республики Леонидом Пасечником и депутатами парламента ЛНР."Россия в постоянном контакте. Любой вопрос, связанный с медициной, с образованием, пенсионным обеспечением, созданием совместных предприятий в экономике - приходи, пожалуйста. Ты получишь всю информацию, всю правовую помощь", - пояснил депутат.Президент РФ Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями самопровозглашенных республик Донбасса. Он заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы. Меньше чем через неделю в Ростовской области открылись Центры выдачи российских паспортов. Первые паспорта РФ по упрощенной схеме жители ЛНР и ДНР получили 14 июня 2019 года.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210714/lugansk-1741241556.html
https://ria.ru/20210714/grazhdanstvo-1741211638.html
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россия, ситуация в днр и лнр, леонид пасечник, лнр, виктор водолацкий, в мире
16:38 14.07.2021
 
В ЛНР предложили создать центры помощи для жителей с гражданством России

Депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что в ЛНР создадут центры помощи гражданам России

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПленарное заседание Госдумы РФ
Пленарное заседание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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ЛУГАНСК, 14 июл — РИА Новости. Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил о планах по созданию в самопровозглашенной Луганской народной республике центров информационной и правовой помощи для жителей ЛНР с гражданством Российской Федерации.
В среду в Луганске прошел "Форум граждан России" с участием представителей Российской Федерации, Южной Осетии и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Ранее в пресс-службе партии "Единая Россия" заявили, что представители партии примут участие в гражданских форумах в ЛНР и ДНР 14 и 15 июля, где обсудят в том числе защиту прав соотечественников. По данным Водолацкого, более 600 тысяч жителей Донбасса уже получили российские паспорта.
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"Через две недели я снова здесь буду для того, чтобы организовать те процессы, которые связаны с постоянным контактом с населением, те центры информационной и правовой помощи гражданам России (проживающим в ЛНР – ред.)", - заявил в среду по итогам "Форума граждан России" в Луганске Водолацкий.
Он уточнил, что механизм работы центров предстоит обсудить с главой республики Леонидом Пасечником и депутатами парламента ЛНР.
"Россия в постоянном контакте. Любой вопрос, связанный с медициной, с образованием, пенсионным обеспечением, созданием совместных предприятий в экономике - приходи, пожалуйста. Ты получишь всю информацию, всю правовую помощь", - пояснил депутат.
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Более 600 тысяч жителей Донбасса стали гражданами России, заявил депутат
Президент РФ Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями самопровозглашенных республик Донбасса. Он заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы. Меньше чем через неделю в Ростовской области открылись Центры выдачи российских паспортов. Первые паспорта РФ по упрощенной схеме жители ЛНР и ДНР получили 14 июня 2019 года.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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