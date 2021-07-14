https://ria.ru/20210714/krym-1741299467.html

Генерал СБУ рассказал, как НАТО может "вернуть" Крым Украине

Генерал СБУ рассказал, как НАТО может "вернуть" Крым Украине - РИА Новости, 14.07.2021

Генерал СБУ рассказал, как НАТО может "вернуть" Крым Украине

НАТО могла бы помочь Украине завладеть Крымом, но одних совместных учений и саммитов недостаточно, заявил бывший начальник Следственного управления СБУ Василий... РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T21:15

2021-07-14T21:15

2021-07-14T22:37

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. НАТО могла бы помочь Украине завладеть Крымом, но одних совместных учений и саммитов недостаточно, заявил бывший начальник Следственного управления СБУ Василий Вовк. Комментируя многонациональные маневры Sea Breeze в Черном море, генерал задался вопросом, помогут ли подобные мероприятия в "возвращении" Крыма. "Крымская платформа", эти сборы, кофе-брейки, выступления, посылы, патриотические лозунги, поддержка Запада. <…> Поможет нам такая интеллектуальная платформа освободить Крым? Нет, я отвечаю вам", — сказал Вовк в интервью каналу "Апостроф".Он указал на бесперспективность "Крымской платформы" и других подобных площадок, заявив, что Украине поможет только военное вмешательство стран НАТО. "Если США выводят свои войска, Великобритания — свой флот, идет войной на Россию, и не заходит на три километра и потом быстро сбегает, и эсминец там получает награду, командир корабля, что он героический поступок совершил, а идут, берут Севастополь, заходят в Симферополь, заходят в Ялту, куда угодно и забирают эту землю — вот что нам поможет", — заявил Вовк.На Украине регулярно звучат провокационные заявления в отношении России и Крыма в частности. Так, бывший посол в Минске Роман Бессмертный призвал провести военную операцию по захвату полуострова, глава ВМС Алексей Неижпапа заявлял о подготовке Киева к военной конфронтации с Москвой, а также рассказывал о планах разместить в Черном море противокорабельные комплексы с ракетами "Нептун". В Совете Федерации в ответ напомнили, что Россия способна отразить атаку любого противника, но главным врагом Киева является не Москва, а националисты, влияющие на руководство страны.

https://ria.ru/20210625/ukraina-1738498516.html

https://ria.ru/20210319/krym-1602011064.html

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украина

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россия, нато, республика крым, украина, в мире