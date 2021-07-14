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Генерал СБУ рассказал, как НАТО может "вернуть" Крым Украине
Генерал СБУ рассказал, как НАТО может "вернуть" Крым Украине - РИА Новости, 14.07.2021
Генерал СБУ рассказал, как НАТО может "вернуть" Крым Украине
НАТО могла бы помочь Украине завладеть Крымом, но одних совместных учений и саммитов недостаточно, заявил бывший начальник Следственного управления СБУ Василий... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T21:15
2021-07-14T22:37
россия
нато
республика крым
украина
в мире
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. НАТО могла бы помочь Украине завладеть Крымом, но одних совместных учений и саммитов недостаточно, заявил бывший начальник Следственного управления СБУ Василий Вовк. Комментируя многонациональные маневры Sea Breeze в Черном море, генерал задался вопросом, помогут ли подобные мероприятия в "возвращении" Крыма. "Крымская платформа", эти сборы, кофе-брейки, выступления, посылы, патриотические лозунги, поддержка Запада. &lt;…&gt; Поможет нам такая интеллектуальная платформа освободить Крым? Нет, я отвечаю вам", — сказал Вовк в интервью каналу "Апостроф".Он указал на бесперспективность "Крымской платформы" и других подобных площадок, заявив, что Украине поможет только военное вмешательство стран НАТО. "Если США выводят свои войска, Великобритания — свой флот, идет войной на Россию, и не заходит на три километра и потом быстро сбегает, и эсминец там получает награду, командир корабля, что он героический поступок совершил, а идут, берут Севастополь, заходят в Симферополь, заходят в Ялту, куда угодно и забирают эту землю — вот что нам поможет", — заявил Вовк.На Украине регулярно звучат провокационные заявления в отношении России и Крыма в частности. Так, бывший посол в Минске Роман Бессмертный призвал провести военную операцию по захвату полуострова, глава ВМС Алексей Неижпапа заявлял о подготовке Киева к военной конфронтации с Москвой, а также рассказывал о планах разместить в Черном море противокорабельные комплексы с ракетами "Нептун". В Совете Федерации в ответ напомнили, что Россия способна отразить атаку любого противника, но главным врагом Киева является не Москва, а националисты, влияющие на руководство страны.
https://ria.ru/20210625/ukraina-1738498516.html
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россия, нато, республика крым, украина, в мире
21:15 14.07.2021 (обновлено: 22:37 14.07.2021)
 
Генерал СБУ рассказал, как НАТО может "вернуть" Крым Украине

Генерал СБУ Вовк рассказал, как НАТО может "вернуть" Крым Украине

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВид на побережье Черного моря с вершины горы Ай-Петри в Крыму
Вид на побережье Черного моря с вершины горы Ай-Петри в Крыму - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. НАТО могла бы помочь Украине завладеть Крымом, но одних совместных учений и саммитов недостаточно, заявил бывший начальник Следственного управления СБУ Василий Вовк.
Комментируя многонациональные маневры Sea Breeze в Черном море, генерал задался вопросом, помогут ли подобные мероприятия в "возвращении" Крыма.
"Крымская платформа", эти сборы, кофе-брейки, выступления, посылы, патриотические лозунги, поддержка Запада. <…> Поможет нам такая интеллектуальная платформа освободить Крым? Нет, я отвечаю вам", — сказал Вовк в интервью каналу "Апостроф".
Он указал на бесперспективность "Крымской платформы" и других подобных площадок, заявив, что Украине поможет только военное вмешательство стран НАТО.
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"Если США выводят свои войска, Великобритания — свой флот, идет войной на Россию, и не заходит на три километра и потом быстро сбегает, и эсминец там получает награду, командир корабля, что он героический поступок совершил, а идут, берут Севастополь, заходят в Симферополь, заходят в Ялту, куда угодно и забирают эту землю — вот что нам поможет", — заявил Вовк.
На Украине регулярно звучат провокационные заявления в отношении России и Крыма в частности. Так, бывший посол в Минске Роман Бессмертный призвал провести военную операцию по захвату полуострова, глава ВМС Алексей Неижпапа заявлял о подготовке Киева к военной конфронтации с Москвой, а также рассказывал о планах разместить в Черном море противокорабельные комплексы с ракетами "Нептун". В Совете Федерации в ответ напомнили, что Россия способна отразить атаку любого противника, но главным врагом Киева является не Москва, а националисты, влияющие на руководство страны.
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