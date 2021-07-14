21:15 14.07.2021 (обновлено: 22:37 14.07.2021)
Генерал СБУ рассказал, как НАТО может "вернуть" Крым Украине
Генерал СБУ Вовк рассказал, как НАТО может "вернуть" Крым Украине
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВид на побережье Черного моря с вершины горы Ай-Петри в Крыму
Комментируя многонациональные маневры Sea Breeze в Черном море, генерал задался вопросом, помогут ли подобные мероприятия в "возвращении" Крыма.
"Крымская платформа", эти сборы, кофе-брейки, выступления, посылы, патриотические лозунги, поддержка Запада. <…> Поможет нам такая интеллектуальная платформа освободить Крым? Нет, я отвечаю вам", — сказал Вовк в интервью каналу "Апостроф".
Он указал на бесперспективность "Крымской платформы" и других подобных площадок, заявив, что Украине поможет только военное вмешательство стран НАТО.
"Если США выводят свои войска, Великобритания — свой флот, идет войной на Россию, и не заходит на три километра и потом быстро сбегает, и эсминец там получает награду, командир корабля, что он героический поступок совершил, а идут, берут Севастополь, заходят в Симферополь, заходят в Ялту, куда угодно и забирают эту землю — вот что нам поможет", — заявил Вовк.
На Украине регулярно звучат провокационные заявления в отношении России и Крыма в частности. Так, бывший посол в Минске Роман Бессмертный призвал провести военную операцию по захвату полуострова, глава ВМС Алексей Неижпапа заявлял о подготовке Киева к военной конфронтации с Москвой, а также рассказывал о планах разместить в Черном море противокорабельные комплексы с ракетами "Нептун". В Совете Федерации в ответ напомнили, что Россия способна отразить атаку любого противника, но главным врагом Киева является не Москва, а националисты, влияющие на руководство страны.
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