https://ria.ru/20210714/kovid-1741218930.html

Обнаружена генетическая предрасположенность к тяжелой форме COVID-19

Обнаружена генетическая предрасположенность к тяжелой форме COVID-19 - РИА Новости, 14.07.2021

Обнаружена генетическая предрасположенность к тяжелой форме COVID-19

Результаты крупного международного исследования показали, что наиболее подвержены тяжелым осложнениям при COVID-19 пациенты с ранее существовавшими... РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T13:03

2021-07-14T13:03

2021-07-14T13:03

наука

коронавирус covid-19

генетика

биология

здоровье

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Результаты крупного международного исследования показали, что наиболее подвержены тяжелым осложнениям при COVID-19 пациенты с ранее существовавшими заболеваниями легких. Статья опубликована в журнале Nature Communications.Исследователи из десяти стран, используя технологию секвенирования одноклеточной РНК, провели анализ генетического кода 611 398 клеток из различных баз данных, представляющих клетки легких, как здоровых людей, так и страдающих хроническими заболеваниями. Оказалось, что клетки дыхательных путей пациентов с хроническими заболеваниями легких лучше "подготовлены" к заражению коронавирусом, что приводит к более тяжелым симптомам COVID-19 и большей вероятности смерти.В исследовании подробно описаны генетические изменения в молекулярном составе различных клеток, включая эпителиальные клетки, выстилающие легкие и дыхательные пути, вызванные хроническими заболеваниями легких. По мнению авторов, эти изменения помогают вирусу SARS-CoV-2 легче проникать в клетки, размножаться и вызвать неконтролируемый иммунный ответ, в результате которого легкие наполняются жидкостью, а пациенты нуждаются в подключении к аппаратам ИВЛ и длительной госпитализации."Наши результаты показывают, что пациенты с хроническими заболеваниями легких молекулярно предрасположены к большей восприимчивости инфекции SARS-CoV-2", — приводятся в пресс-релизе слова руководителя исследования доктора Николаса Бановича (Nicholas Banovich), доцента отдела комплексной геномики рака из американского Научно-исследовательского института трансляционной геномики (TGen).К таким заболевания авторы относят: хроническую обструктивную болезнь легких (ХОБЛ), интерстициальные заболевания легких (ИЗЛ), идиопатический легочный фиброз (ИЛФ), прогрессирующее рубцевание и уплотнение легочной ткани, а к дополнительным факторам риска — пожилой возраст, мужской пол, курение, высокое кровяное давление, ожирение и диабет."На ранней стадии пандемии было признано, что пациенты с хроническими заболеваниями легких подвержены особенно высокому риску тяжелой формы COVID-19, — говорит еще один участник исследования доктор Джонатан Кропски (Jonathan Kropski), профессор медицины, клеточной биологии и биологии развития в Медицинском центре Университета Вандербильта в США. — Наша цель состояла в том, чтобы получить представление о клеточных и молекулярных изменениях, ответственных за это".Прежде всего ученые искали изменения в клетках AT2 — основном типе эпителиальных клеток легких, уделяя особое внимание клеточным путям и уровням экспрессии генов, связанных с COVID-19. Они также оценили изменения в иммунных клетках и обнаружили у пациентов с хроническими заболеваниями легких нерегулируемую экспрессию генов, связанную с гипервоспалением и устойчивым производством цитокинов — двумя характерными симптомами тяжелой коронавирусной инфекции. Так называемый цитокиновый шторм запускает у пациентов с COVID-19 каскадные реакции образования клеток, которые наводняют легкие, вызывая серьезное повреждение органов."Генетические изменения в иммунных клетках, особенно в специализированных лейкоцитах, таких как Т-клетки, могут снизить иммунный ответ пациента на вирусную инфекцию и привести к более высокому риску тяжелого заболевания и плохим исходам у пациентов с хроническим заболеванием легких", — объясняет первый автор статьи доктор Линь Буи (Linh T. Bui), научный сотрудник лаборатории доктора Бановича. Авторы установили, что иммунная среда в легких, поврежденных хроническими заболеваниями, способствует тяжелой форме COVID-19.

https://ria.ru/20210713/kovid-1741119507.html

https://ria.ru/20210713/koronavirus-1741074341.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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коронавирус covid-19, генетика, биология, здоровье