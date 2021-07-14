Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20210714/kovid-1741218930.html
Обнаружена генетическая предрасположенность к тяжелой форме COVID-19
Обнаружена генетическая предрасположенность к тяжелой форме COVID-19 - РИА Новости, 14.07.2021
Обнаружена генетическая предрасположенность к тяжелой форме COVID-19
Результаты крупного международного исследования показали, что наиболее подвержены тяжелым осложнениям при COVID-19 пациенты с ранее существовавшими... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T13:03
2021-07-14T13:03
наука
коронавирус covid-19
генетика
биология
здоровье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595703671_0:188:3072:1916_1920x0_80_0_0_db719b49054d487ca91150be74e4666e.jpg
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Результаты крупного международного исследования показали, что наиболее подвержены тяжелым осложнениям при COVID-19 пациенты с ранее существовавшими заболеваниями легких. Статья опубликована в журнале Nature Communications.Исследователи из десяти стран, используя технологию секвенирования одноклеточной РНК, провели анализ генетического кода 611 398 клеток из различных баз данных, представляющих клетки легких, как здоровых людей, так и страдающих хроническими заболеваниями. Оказалось, что клетки дыхательных путей пациентов с хроническими заболеваниями легких лучше "подготовлены" к заражению коронавирусом, что приводит к более тяжелым симптомам COVID-19 и большей вероятности смерти.В исследовании подробно описаны генетические изменения в молекулярном составе различных клеток, включая эпителиальные клетки, выстилающие легкие и дыхательные пути, вызванные хроническими заболеваниями легких. По мнению авторов, эти изменения помогают вирусу SARS-CoV-2 легче проникать в клетки, размножаться и вызвать неконтролируемый иммунный ответ, в результате которого легкие наполняются жидкостью, а пациенты нуждаются в подключении к аппаратам ИВЛ и длительной госпитализации."Наши результаты показывают, что пациенты с хроническими заболеваниями легких молекулярно предрасположены к большей восприимчивости инфекции SARS-CoV-2", — приводятся в пресс-релизе слова руководителя исследования доктора Николаса Бановича (Nicholas Banovich), доцента отдела комплексной геномики рака из американского Научно-исследовательского института трансляционной геномики (TGen).К таким заболевания авторы относят: хроническую обструктивную болезнь легких (ХОБЛ), интерстициальные заболевания легких (ИЗЛ), идиопатический легочный фиброз (ИЛФ), прогрессирующее рубцевание и уплотнение легочной ткани, а к дополнительным факторам риска — пожилой возраст, мужской пол, курение, высокое кровяное давление, ожирение и диабет."На ранней стадии пандемии было признано, что пациенты с хроническими заболеваниями легких подвержены особенно высокому риску тяжелой формы COVID-19, — говорит еще один участник исследования доктор Джонатан Кропски (Jonathan Kropski), профессор медицины, клеточной биологии и биологии развития в Медицинском центре Университета Вандербильта в США. — Наша цель состояла в том, чтобы получить представление о клеточных и молекулярных изменениях, ответственных за это".Прежде всего ученые искали изменения в клетках AT2 — основном типе эпителиальных клеток легких, уделяя особое внимание клеточным путям и уровням экспрессии генов, связанных с COVID-19. Они также оценили изменения в иммунных клетках и обнаружили у пациентов с хроническими заболеваниями легких нерегулируемую экспрессию генов, связанную с гипервоспалением и устойчивым производством цитокинов — двумя характерными симптомами тяжелой коронавирусной инфекции. Так называемый цитокиновый шторм запускает у пациентов с COVID-19 каскадные реакции образования клеток, которые наводняют легкие, вызывая серьезное повреждение органов."Генетические изменения в иммунных клетках, особенно в специализированных лейкоцитах, таких как Т-клетки, могут снизить иммунный ответ пациента на вирусную инфекцию и привести к более высокому риску тяжелого заболевания и плохим исходам у пациентов с хроническим заболеванием легких", — объясняет первый автор статьи доктор Линь Буи (Linh T. Bui), научный сотрудник лаборатории доктора Бановича. Авторы установили, что иммунная среда в легких, поврежденных хроническими заболеваниями, способствует тяжелой форме COVID-19.
https://ria.ru/20210713/kovid-1741119507.html
https://ria.ru/20210713/koronavirus-1741074341.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595703671_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4b0641093cb50f7e2157d6f1d1771b5b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, генетика, биология, здоровье
13:03 14.07.2021
 

Обнаружена генетическая предрасположенность к тяжелой форме COVID-19

© Depositphotos / Alexander RathsУченый во время работы в лаборатории
Ученый во время работы в лаборатории - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© Depositphotos / Alexander Raths
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Результаты крупного международного исследования показали, что наиболее подвержены тяжелым осложнениям при COVID-19 пациенты с ранее существовавшими заболеваниями легких. Статья опубликована в журнале Nature Communications.
Исследователи из десяти стран, используя технологию секвенирования одноклеточной РНК, провели анализ генетического кода 611 398 клеток из различных баз данных, представляющих клетки легких, как здоровых людей, так и страдающих хроническими заболеваниями. Оказалось, что клетки дыхательных путей пациентов с хроническими заболеваниями легких лучше "подготовлены" к заражению коронавирусом, что приводит к более тяжелым симптомам COVID-19 и большей вероятности смерти.
В исследовании подробно описаны генетические изменения в молекулярном составе различных клеток, включая эпителиальные клетки, выстилающие легкие и дыхательные пути, вызванные хроническими заболеваниями легких. По мнению авторов, эти изменения помогают вирусу SARS-CoV-2 легче проникать в клетки, размножаться и вызвать неконтролируемый иммунный ответ, в результате которого легкие наполняются жидкостью, а пациенты нуждаются в подключении к аппаратам ИВЛ и длительной госпитализации.
"Наши результаты показывают, что пациенты с хроническими заболеваниями легких молекулярно предрасположены к большей восприимчивости инфекции SARS-CoV-2", — приводятся в пресс-релизе слова руководителя исследования доктора Николаса Бановича (Nicholas Banovich), доцента отдела комплексной геномики рака из американского Научно-исследовательского института трансляционной геномики (TGen).
К таким заболевания авторы относят: хроническую обструктивную болезнь легких (ХОБЛ), интерстициальные заболевания легких (ИЗЛ), идиопатический легочный фиброз (ИЛФ), прогрессирующее рубцевание и уплотнение легочной ткани, а к дополнительным факторам риска — пожилой возраст, мужской пол, курение, высокое кровяное давление, ожирение и диабет.
Фонтаны на Манежной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
13 июля, 16:51Наука
Ученые оценили риск бессимптомной передачи COVID-19
"На ранней стадии пандемии было признано, что пациенты с хроническими заболеваниями легких подвержены особенно высокому риску тяжелой формы COVID-19, — говорит еще один участник исследования доктор Джонатан Кропски (Jonathan Kropski), профессор медицины, клеточной биологии и биологии развития в Медицинском центре Университета Вандербильта в США. — Наша цель состояла в том, чтобы получить представление о клеточных и молекулярных изменениях, ответственных за это".
Прежде всего ученые искали изменения в клетках AT2 — основном типе эпителиальных клеток легких, уделяя особое внимание клеточным путям и уровням экспрессии генов, связанных с COVID-19. Они также оценили изменения в иммунных клетках и обнаружили у пациентов с хроническими заболеваниями легких нерегулируемую экспрессию генов, связанную с гипервоспалением и устойчивым производством цитокинов — двумя характерными симптомами тяжелой коронавирусной инфекции. Так называемый цитокиновый шторм запускает у пациентов с COVID-19 каскадные реакции образования клеток, которые наводняют легкие, вызывая серьезное повреждение органов.
"Генетические изменения в иммунных клетках, особенно в специализированных лейкоцитах, таких как Т-клетки, могут снизить иммунный ответ пациента на вирусную инфекцию и привести к более высокому риску тяжелого заболевания и плохим исходам у пациентов с хроническим заболеванием легких", — объясняет первый автор статьи доктор Линь Буи (Linh T. Bui), научный сотрудник лаборатории доктора Бановича.
Авторы установили, что иммунная среда в легких, поврежденных хроническими заболеваниями, способствует тяжелой форме COVID-19.
Взаимодействие вируса SARS-CoV-2 с клетками-хозяевами
13 июля, 13:25Наука
Ученые нашли способ остановить репликацию коронавируса
 
НаукаКоронавирус COVID-19генетикабиологияЗдоровье
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:47Преемник Меркель назвал "Северный поток — 2" необходимым для Германии
07:30Американский офицер предупредил об опасном положении Украины
07:08На Сахалине пенсионер выиграл в лотерею полмиллиарда рублей
07:03Эксперты рассказали, как развить интеллект с помощью хобби
06:51Прокуратура уточнила число жертв ДТП в Комсомольске-на-Амуре
06:46"Летящий" мост, вдохновленный проектом Микеланджело, появился над Тибром
06:35Греческий политик призвал Киев отказаться от авантюры в отношении Крыма
06:10Посол Словении рассказал, как пандемия "приковала" его к Москве
06:04Эксперт назвал лучшую валюту для сбережений в ближайший год
05:57ДТП в Комсомольске-на-Амуре унесло жизни четырех человек
05:49На Украине потребовали компенсацию за "Турецкий поток"
05:32В Росстате рассказали, сколько россиянок меняют работу после декрета
05:15CNN: американские генералы боялись, что Трамп совершит переворот
05:09CNN: США задумались о "красном телефоне" для экстренной связи с Китаем
05:05Россияне раскрыли, какую долю дохода тратят на питание
05:03Число задержанных по подозрению в убийстве президента Гаити достигло 23
04:36Врач посоветовал, как легче перенести жару
04:32Захарова прокомментировала ситуацию в Афганистане цитатой Жванецкого
04:26Президент Кубы заявил о большом числе пострадавших в беспорядках
04:23В Мехико директора школы приговорили к 208 годам тюрьмы
Лента новостейМолния