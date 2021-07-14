17:50 14.07.2021 (обновлено: 18:50 14.07.2021)
Алиев предостерег от разговоров о неразрешенности карабахского конфликта
Президент Азербайджана Алиев предостерег от разговоров о неразрешенности карабахского конфликта
© РИА Новости / Пресс-служба президента Азербайджана / Перейти в фотобанкПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев во время посещения города Шуша
БАКУ, 14 июл – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев предостерег от разговоров о неразрешенности карабахского конфликта, так как "это неправильный и опасный путь".
"Я много раз говорил об этом, хочу еще раз сказать, что армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт нашел свое решение. Этот конфликт разрешен. Сторона, которая решила этот конфликт, это мы, азербайджанское государство. Мы решили этот вопрос в одностороннем порядке. Если кто-то, я периодически слышу, начал говорить, что вопрос должен быть решен, этот конфликт не разрешен, то они идут по неправильному и опасному пути. Если проблема не решена, пусть нам разъяснят, как ее разрешить. Мы считаем, что он (конфликт – ред.) решен, и война окончена. Тем не менее, мы готовы и должны быть готовы к войне в любой момент", - сказал Алиев на встрече с семьями погибших военнослужащих в ходе эскалации в Карабахе осенью.
Кроме того, азербайджанский лидер заявил, что Нагорный Карабах - неверное название для региона. По его словам, такой территориальной единицы не существует и употреблять такое название нельзя.
"Если речь идет о статусе Нагорного Карабаха, я сказал, что в Азербайджане нет территориальной единицы под названием Нагорный Карабах. Это слово, это выражение употреблять не следует. Нет Нагорного Карабаха, есть Карабах. Карабахская экономическая зона создана на основании указа, подписанного мной 7 июля, и все. Здесь объединены все регионы Карабаха", - сказал Алиев в среду на встрече с семьями погибших военнослужащих в ходе эскалации в Карабахе осенью прошлого года.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.