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Алиев предостерег от разговоров о неразрешенности карабахского конфликта
Алиев предостерег от разговоров о неразрешенности карабахского конфликта - РИА Новости, 14.07.2021
Алиев предостерег от разговоров о неразрешенности карабахского конфликта
Президент Азербайджана Ильхам Алиев предостерег от разговоров о неразрешенности карабахского конфликта, так как "это неправильный и опасный путь". РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T17:50
2021-07-14T18:50
нагорный карабах
ильхам алиев
москва
азербайджан
армения
урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
в мире
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БАКУ, 14 июл – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев предостерег от разговоров о неразрешенности карабахского конфликта, так как "это неправильный и опасный путь"."Я много раз говорил об этом, хочу еще раз сказать, что армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт нашел свое решение. Этот конфликт разрешен. Сторона, которая решила этот конфликт, это мы, азербайджанское государство. Мы решили этот вопрос в одностороннем порядке. Если кто-то, я периодически слышу, начал говорить, что вопрос должен быть решен, этот конфликт не разрешен, то они идут по неправильному и опасному пути. Если проблема не решена, пусть нам разъяснят, как ее разрешить. Мы считаем, что он (конфликт – ред.) решен, и война окончена. Тем не менее, мы готовы и должны быть готовы к войне в любой момент", - сказал Алиев на встрече с семьями погибших военнослужащих в ходе эскалации в Карабахе осенью.Кроме того, азербайджанский лидер заявил, что Нагорный Карабах - неверное название для региона. По его словам, такой территориальной единицы не существует и употреблять такое название нельзя."Если речь идет о статусе Нагорного Карабаха, я сказал, что в Азербайджане нет территориальной единицы под названием Нагорный Карабах. Это слово, это выражение употреблять не следует. Нет Нагорного Карабаха, есть Карабах. Карабахская экономическая зона создана на основании указа, подписанного мной 7 июля, и все. Здесь объединены все регионы Карабаха", - сказал Алиев в среду на встрече с семьями погибших военнослужащих в ходе эскалации в Карабахе осенью прошлого года.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20210710/granitsa-1740730249.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210630/armeniya-1739257194.html
нагорный карабах
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азербайджан
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нагорный карабах, ильхам алиев, москва, азербайджан, армения, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе, в мире
17:50 14.07.2021 (обновлено: 18:50 14.07.2021)
 
Алиев предостерег от разговоров о неразрешенности карабахского конфликта

Президент Азербайджана Алиев предостерег от разговоров о неразрешенности карабахского конфликта

© РИА Новости / Пресс-служба президента Азербайджана / Перейти в фотобанкПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев во время посещения города Шуша
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время посещения города Шуша - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© РИА Новости / Пресс-служба президента Азербайджана
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БАКУ, 14 июл – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев предостерег от разговоров о неразрешенности карабахского конфликта, так как "это неправильный и опасный путь".
"Я много раз говорил об этом, хочу еще раз сказать, что армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт нашел свое решение. Этот конфликт разрешен. Сторона, которая решила этот конфликт, это мы, азербайджанское государство. Мы решили этот вопрос в одностороннем порядке. Если кто-то, я периодически слышу, начал говорить, что вопрос должен быть решен, этот конфликт не разрешен, то они идут по неправильному и опасному пути. Если проблема не решена, пусть нам разъяснят, как ее разрешить. Мы считаем, что он (конфликт – ред.) решен, и война окончена. Тем не менее, мы готовы и должны быть готовы к войне в любой момент", - сказал Алиев на встрече с семьями погибших военнослужащих в ходе эскалации в Карабахе осенью.
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Кроме того, азербайджанский лидер заявил, что Нагорный Карабах - неверное название для региона. По его словам, такой территориальной единицы не существует и употреблять такое название нельзя.
"Если речь идет о статусе Нагорного Карабаха, я сказал, что в Азербайджане нет территориальной единицы под названием Нагорный Карабах. Это слово, это выражение употреблять не следует. Нет Нагорного Карабаха, есть Карабах. Карабахская экономическая зона создана на основании указа, подписанного мной 7 июля, и все. Здесь объединены все регионы Карабаха", - сказал Алиев в среду на встрече с семьями погибших военнослужащих в ходе эскалации в Карабахе осенью прошлого года.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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Нагорный КарабахИльхам АлиевМоскваАзербайджанАрменияУрегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном КарабахеВ мире
 
 
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