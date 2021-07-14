https://ria.ru/20210714/konflikt-1741272922.html

Алиев предостерег от разговоров о неразрешенности карабахского конфликта

Алиев предостерег от разговоров о неразрешенности карабахского конфликта - РИА Новости, 14.07.2021

Алиев предостерег от разговоров о неразрешенности карабахского конфликта

Президент Азербайджана Ильхам Алиев предостерег от разговоров о неразрешенности карабахского конфликта, так как "это неправильный и опасный путь". РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T17:50

2021-07-14T17:50

2021-07-14T18:50

нагорный карабах

ильхам алиев

москва

азербайджан

армения

урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе

в мире

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БАКУ, 14 июл – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев предостерег от разговоров о неразрешенности карабахского конфликта, так как "это неправильный и опасный путь"."Я много раз говорил об этом, хочу еще раз сказать, что армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт нашел свое решение. Этот конфликт разрешен. Сторона, которая решила этот конфликт, это мы, азербайджанское государство. Мы решили этот вопрос в одностороннем порядке. Если кто-то, я периодически слышу, начал говорить, что вопрос должен быть решен, этот конфликт не разрешен, то они идут по неправильному и опасному пути. Если проблема не решена, пусть нам разъяснят, как ее разрешить. Мы считаем, что он (конфликт – ред.) решен, и война окончена. Тем не менее, мы готовы и должны быть готовы к войне в любой момент", - сказал Алиев на встрече с семьями погибших военнослужащих в ходе эскалации в Карабахе осенью.Кроме того, азербайджанский лидер заявил, что Нагорный Карабах - неверное название для региона. По его словам, такой территориальной единицы не существует и употреблять такое название нельзя."Если речь идет о статусе Нагорного Карабаха, я сказал, что в Азербайджане нет территориальной единицы под названием Нагорный Карабах. Это слово, это выражение употреблять не следует. Нет Нагорного Карабаха, есть Карабах. Карабахская экономическая зона создана на основании указа, подписанного мной 7 июля, и все. Здесь объединены все регионы Карабаха", - сказал Алиев в среду на встрече с семьями погибших военнослужащих в ходе эскалации в Карабахе осенью прошлого года.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20210710/granitsa-1740730249.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210630/armeniya-1739257194.html

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армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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