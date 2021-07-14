https://ria.ru/20210714/khlebouborka-1741223449.html
В Липецкой области приступили к уборке хлеба
В Липецкой области приступили к уборке хлеба - РИА Новости, 14.07.2021
В Липецкой области приступили к уборке хлеба
Хлеборобы четырех районов Липецкой области приступили к уборке нового урожая, сообщил губернатор области Игорь Артамонов. РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T13:21
2021-07-14T13:21
2021-07-14T13:21
липецкая область
игорь артамонов
липецкая область
экономика
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ЛИПЕЦК, 14 июл – РИА Новости. Хлеборобы четырех районов Липецкой области приступили к уборке нового урожая, сообщил губернатор области Игорь Артамонов.По его словам, в этом году им предстоит убрать почти 800 тысяч гектаров зерновых.Глава региона отметил, что производство зерна в регионе полностью обеспечивает внутреннее потребление и создаёт значительный экспортный потенциал. В прошлом году в области был получен рекордный урожай зерновых и зернобобовых культур - 4,3 миллиона тонн. По его словам, область располагает достаточными резервами для хранения хлеба - 47 элеваторов и хлебоприёмных предприятий готовы единовременно принять более 2,5 миллиона тонн зерна. Кроме того, в хозяйствах области имеются дополнительные мощности общей вместимостью 600 тысяч тонн.Губернатор уточнил, что на всех объектах хранения собранного урожая проведена комплексная дезинсекция – одновременное обеззараживание складов, элеваторов и отдельных силосов, сушильно-очистительных башен, оборудования поточных линий и зерносушилок, машин, территорий, складского инвентаря. Для уничтожения карантинных растений обработаны железнодорожные пути и прилегающие к складам территории. Проведена поверка лабораторного оборудования, оценка состояния средств измерений.
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игорь артамонов, липецкая область, экономика
ЛИПЕЦК, 14 июл – РИА Новости.
Хлеборобы четырех районов Липецкой области
приступили к уборке нового урожая, сообщил губернатор области Игорь Артамонов
.
По его словам, в этом году им предстоит убрать почти 800 тысяч гектаров зерновых.
Глава региона отметил, что производство зерна в регионе полностью обеспечивает внутреннее потребление и создаёт значительный экспортный потенциал. В прошлом году в области был получен рекордный урожай зерновых и зернобобовых культур - 4,3 миллиона тонн.
"Каким будет урожай этого года, эксперты не берутся прогнозировать. Неблагоприятные погодные условия прошлогодней осени и нынешней зимы заставили липецких земледельцев пересеять культуры на площади свыше 170 тысяч гектаров. Тем не менее, к приему нового урожая в области подготовились как следует", - сказал Артамонов.
По его словам, область располагает достаточными резервами для хранения хлеба - 47 элеваторов и хлебоприёмных предприятий готовы единовременно принять более 2,5 миллиона тонн зерна. Кроме того, в хозяйствах области имеются дополнительные мощности общей вместимостью 600 тысяч тонн.
Губернатор уточнил, что на всех объектах хранения собранного урожая проведена комплексная дезинсекция – одновременное обеззараживание складов, элеваторов и отдельных силосов, сушильно-очистительных башен, оборудования поточных линий и зерносушилок, машин, территорий, складского инвентаря. Для уничтожения карантинных растений обработаны железнодорожные пути и прилегающие к складам территории. Проведена поверка лабораторного оборудования, оценка состояния средств измерений.