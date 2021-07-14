https://ria.ru/20210714/khlebouborka-1741223449.html

В Липецкой области приступили к уборке хлеба

В Липецкой области приступили к уборке хлеба - РИА Новости, 14.07.2021

В Липецкой области приступили к уборке хлеба

Хлеборобы четырех районов Липецкой области приступили к уборке нового урожая, сообщил губернатор области Игорь Артамонов. РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T13:21

2021-07-14T13:21

2021-07-14T13:21

липецкая область

игорь артамонов

липецкая область

экономика

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ЛИПЕЦК, 14 июл – РИА Новости. Хлеборобы четырех районов Липецкой области приступили к уборке нового урожая, сообщил губернатор области Игорь Артамонов.По его словам, в этом году им предстоит убрать почти 800 тысяч гектаров зерновых.Глава региона отметил, что производство зерна в регионе полностью обеспечивает внутреннее потребление и создаёт значительный экспортный потенциал. В прошлом году в области был получен рекордный урожай зерновых и зернобобовых культур - 4,3 миллиона тонн. По его словам, область располагает достаточными резервами для хранения хлеба - 47 элеваторов и хлебоприёмных предприятий готовы единовременно принять более 2,5 миллиона тонн зерна. Кроме того, в хозяйствах области имеются дополнительные мощности общей вместимостью 600 тысяч тонн.Губернатор уточнил, что на всех объектах хранения собранного урожая проведена комплексная дезинсекция – одновременное обеззараживание складов, элеваторов и отдельных силосов, сушильно-очистительных башен, оборудования поточных линий и зерносушилок, машин, территорий, складского инвентаря. Для уничтожения карантинных растений обработаны железнодорожные пути и прилегающие к складам территории. Проведена поверка лабораторного оборудования, оценка состояния средств измерений.

https://ria.ru/20210709/lipetsk-1740599839.html

липецкая область

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игорь артамонов, липецкая область, экономика