Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210714/katyusha-1741137555.html
"Стали шоком для немцев": что во многом повлияло на исход войны
"Стали шоком для немцев": что во многом повлияло на исход войны - РИА Новости, 14.07.2021
"Стали шоком для немцев": что во многом повлияло на исход войны
Километры выжженной земли, разрушенные укрепления и сильнейший психологический эффект — ровно 80 лет назад, 14 июля 1941-го, гитлеровцы впервые ощутили на себе... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T08:00
2021-07-14T08:02
россия
катюша (оружие)
великая отечественная война (1941-1945)
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/93543/34/935433419_0:62:3001:1750_1920x0_80_0_0_75436f14c210b67c1e9052a87d8ae06f.jpg
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости, Николай Протопопов. Километры выжженной земли, разрушенные укрепления и сильнейший психологический эффект — ровно 80 лет назад, 14 июля 1941-го, гитлеровцы впервые ощутили на себе огневую мощь советских машин реактивной артиллерии БМ-13. Залпы этих установок нередко становились последним аргументом Красной армии и в корне меняли положение дел на ключевых участках фронта. О легендарной "Катюше" — в материале РИА Новости."Сюрприз" для вермахтаПервый удар "Катюш" пришелся на скопление вражеских войск и техники в районе железнодорожной станции "Орша" в Белоруссии. Батарея под командованием капитана Ивана Флерова произвела по железнодорожному узлу два залпа с дистанции около шести километров, обрушив на наступающих немцев более сотни реактивных снарядов. А еще через полтора часа БМ-13 отстрелялись по переправе через реку Оршицу. Гитлеровцы тогда потеряли сотни человек убитыми и ранеными, а также десятки единиц техники.Чуть позже батарея Флерова, где числилось семь опытных пусковых установок, нанесла мощный удар по танковой дивизии немцев под Рудней. Ракетчики сожгли несколько колонн бронетехники, выпустив более трехсот снарядов. Внезапная атака реактивной артиллерии даже заставила гитлеровцев на некоторое время приостановить наступление.После нескольких ударов на "Катюши" открыли настоящую охоту — информацию о новой русской системе немцы собирали буквально по крупицам. Чтобы ни одна установка не попала в руки врага работоспособной, на каждой закрепляли взрывчатку и в случае угрозы захвата технику полностью уничтожали.Так произошло и с батареей Флерова. В октябре 1941-го под Смоленском подразделение попало в засаду — ракетчикам пришлось взорвать все БМ-13 и боеприпасы к ним. Раненый капитан Флеров приказал бойцам выбираться из окружения. А сам погиб, едва успев уничтожить последнюю машину. За день до войныСистему залпового ракетного пуска наземного базирования БМ-13 начали разрабатывать еще в 1937-м. В марте 1941-го собрали первые образцы, а на вооружение установку приняли за день до объявления Великой Отечественной войны. Боевой модуль размещали на базе грузовика ЗИС-6, в качестве боеприпасов использовали неуправляемые фугасные реактивные снаряды калибром 132 миллиметра. БМ-13 стреляла на восемь с половиной километров и за десять секунд могла выпустить залпом все 16 ракет с пятью килограммами тротила каждая.На полную перезарядку установки расчету из семи человек требовалось около пяти минут. Один из минусов "Катюши" — невысокая точность по сравнению со ствольной артиллерией. Однако этот недостаток с лихвой компенсировали колоссальной плотностью огня и покрытием внушительных площадей.При этом ракетные подразделения отличались высокой маневренностью и после пуска быстро меняли позиции, уходя из-под ответного удара. Отследить их перемещения было крайне сложно, поэтому ракетный залп враги могли ожидать с какого угодно направления.К тому же "Катюши" оказывали на противника сильнейшее психологическое воздействие: невыносимый вой и почти одновременные разрывы десятков ракет доводили немцев буквально до безумия.Огненный валПосле успешного дебюта БМ-13 в 1941-м советское командование стало оперативно формировать первые полки реактивной артиллерии.К середине сентября в составе Красной армии было уже девять таких соединений, которые из соображений секретности назвали минометными частями. Причем каждому присваивали почетное "гвардейское" звание, что опять же говорило об особом статусе и значимости нового оружия. Командующий минометными частями подчинялся напрямую Ставке ВГК. Полк, как правило, состоял из трех дивизионов БМ-13 — это 36 ракетных установок. Также минометчиков укрепляли зенитным дивизионом, подразделениями обеспечения. Всего же соединение насчитывало порядка 1,5 тысячи бойцов. "Катюши" действовали на самых сложных участках фронта, конечно, участвовали и в обороне столицы. К осени 1941-го больше половины всех имеющихся систем залпового огня сосредоточили под Москвой. Из-за тяжелой обстановки на фронте применять их приходилось подивизионно. Ставка ВГК выпустила директиву о порядке использования реактивной артиллерии. В ней говорилось, что Красная армия получила мощное оружие — лучшее средство для уничтожения массированными ударами живой силы, танков и огневых средств противника. Один из ярких примеров эффективного применения "Катюш" — поддержка пехоты при атаке красноармейцев на деревню Скирманово в ноябре 1941-го. Тогда дивизион под командованием капитана Казбека Карсанова несколькими залпами уничтожил около 20 танков, десятки минометов и орудий немцев, а населенный пункт взяли, практически не встретив сопротивления. Важнейшую роль "Катюши" сыграли и в Сталинградской битве. Девятнадцатого ноября 1942-го началась операция "Уран": в "котле" оказались почти 300 тысяч солдат и офицеров вермахта. Первыми выступили реактивная и ствольная артиллерия. На позиции гитлеровцев в течение 80 минут обрушились тысячи снарядов. Сначала "Катюши" били по переднему краю, затем накрывали площади на глубине до 400 метров от него, а третьим залпом напрочь "сметали" оставшиеся укрепления. После масштабной артподготовки войска Юго-Западного, Донского и Сталинградского фронтов пошли в контрнаступление — уже через четыре дня их части замкнули кольцо окружения. Прямой наводкойХотя "Катюши" предназначались для ударов по площадям, в некоторых ситуациях расчеты приноровились стрелять по танкам вермахта прямой наводкой. Машины заезжали передними колесами в специально вырытые в земле углубления для придания направляющим минимального угла возвышения. Однако в результативности по сравнению с обычными ствольными орудиями "Катюши" все же проигрывали. В первую очередь из-за сильного разброса снарядов — точно попасть в движущийся Panzer было непростой задачей. Кроме того, ракеты БМ-13 оснащали осколочно-фугасной, а не бронебойной боевой частью, и справлялись они далеко не с каждым танком. Да, при попадании в бензобак или моторную часть возникал пожар, и машина могла выйти из строя. Но против лобовой брони "Пантер" или "Тигров" "Катюши" оказались малоэффективными. Впрочем, экипажи даже этих тяжеловесов могли получить серьезную контузию. Тем не менее в отдельных случаях минометчики уничтожали таким образом целые подразделения тяжелой техники. Так, дивизион капитан-лейтенанта Москвина в июле 1942-го двумя залпами сокрушил 11 танков противника. В сухом остатке реактивная артиллерия внесла значительный вклад в общую победу Красной армии. Вслед за БМ-13 в войска начали поставлять различные модификации. Например, боевые модули размещали на базе легких танков Т-40 и Т-60. На месте башни монтировали блок направляющих под 82-миллиметровые ракеты. Этот вариант системы залпового огня оказался более защищенным и проходимым, чем колесные аналоги. Кроме того, разработали установки для пуска с земли, боевыми модулями оснащали бронекатера, мотоциклы и даже дрезины. А в 1944-м появилась старшая модель БМ-31-12 "Андрюша" — эта система стреляла уже более мощными 310-миллиметровыми реактивными снарядами и доставала цели далеко за линией фронта.
https://ria.ru/20200821/lend-liz-1575996157.html
https://ria.ru/20210310/shturmovik-1600502288.html
https://ria.ru/20210622/voyna-1737950657.html
https://ria.ru/20210520/maresev-1732998585.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/93543/34/935433419_117:0:2784:2000_1920x0_80_0_0_321f19bbadb0632e33db6cdd03052f7f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, катюша (оружие), великая отечественная война (1941-1945), безопасность
08:00 14.07.2021 (обновлено: 08:02 14.07.2021)
 

"Стали шоком для немцев": что во многом повлияло на исход войны

© РИА Новости / Коровин / Перейти в фотобанкПодбитый немецкий танк на улице Берлина
Подбитый немецкий танк на улице Берлина - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© РИА Новости / Коровин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости, Николай Протопопов. Километры выжженной земли, разрушенные укрепления и сильнейший психологический эффект — ровно 80 лет назад, 14 июля 1941-го, гитлеровцы впервые ощутили на себе огневую мощь советских машин реактивной артиллерии БМ-13. Залпы этих установок нередко становились последним аргументом Красной армии и в корне меняли положение дел на ключевых участках фронта. О легендарной "Катюше" — в материале РИА Новости.

"Сюрприз" для вермахта

Первый удар "Катюш" пришелся на скопление вражеских войск и техники в районе железнодорожной станции "Орша" в Белоруссии. Батарея под командованием капитана Ивана Флерова произвела по железнодорожному узлу два залпа с дистанции около шести километров, обрушив на наступающих немцев более сотни реактивных снарядов. А еще через полтора часа БМ-13 отстрелялись по переправе через реку Оршицу. Гитлеровцы тогда потеряли сотни человек убитыми и ранеными, а также десятки единиц техники.
Чуть позже батарея Флерова, где числилось семь опытных пусковых установок, нанесла мощный удар по танковой дивизии немцев под Рудней. Ракетчики сожгли несколько колонн бронетехники, выпустив более трехсот снарядов. Внезапная атака реактивной артиллерии даже заставила гитлеровцев на некоторое время приостановить наступление.
На марше части Юго-Западного фронта - РИА Новости, 1920, 21.08.2020
21 августа 2020, 08:00
"Об этом не говорят": что США потребовали за помощь по ленд-лизу
После нескольких ударов на "Катюши" открыли настоящую охоту — информацию о новой русской системе немцы собирали буквально по крупицам. Чтобы ни одна установка не попала в руки врага работоспособной, на каждой закрепляли взрывчатку и в случае угрозы захвата технику полностью уничтожали.
Так произошло и с батареей Флерова. В октябре 1941-го под Смоленском подразделение попало в засаду — ракетчикам пришлось взорвать все БМ-13 и боеприпасы к ним. Раненый капитан Флеров приказал бойцам выбираться из окружения. А сам погиб, едва успев уничтожить последнюю машину.
© РИА Новости / Перейти в фотобанкБоевая реактивная установка "Катюша"
Боевая реактивная установка Катюша - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Боевая реактивная установка "Катюша"

За день до войны

Систему залпового ракетного пуска наземного базирования БМ-13 начали разрабатывать еще в 1937-м. В марте 1941-го собрали первые образцы, а на вооружение установку приняли за день до объявления Великой Отечественной войны.
Боевой модуль размещали на базе грузовика ЗИС-6, в качестве боеприпасов использовали неуправляемые фугасные реактивные снаряды калибром 132 миллиметра. БМ-13 стреляла на восемь с половиной километров и за десять секунд могла выпустить залпом все 16 ракет с пятью килограммами тротила каждая.
Подбитый немецкий танк брошен на поле боя - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
10 марта, 08:00
"Называли его "мясником": какой советский самолет наводил ужас на немцев
На полную перезарядку установки расчету из семи человек требовалось около пяти минут. Один из минусов "Катюши" — невысокая точность по сравнению со ствольной артиллерией. Однако этот недостаток с лихвой компенсировали колоссальной плотностью огня и покрытием внушительных площадей.
При этом ракетные подразделения отличались высокой маневренностью и после пуска быстро меняли позиции, уходя из-под ответного удара. Отследить их перемещения было крайне сложно, поэтому ракетный залп враги могли ожидать с какого угодно направления.
К тому же "Катюши" оказывали на противника сильнейшее психологическое воздействие: невыносимый вой и почти одновременные разрывы десятков ракет доводили немцев буквально до безумия.
© Инфографика . Денис Крюков / Перейти в фотобанкЛегендарная "Катюша" — боевая машина-победитель
Легендарная Катюша – боевая машина-победитель
© Инфографика . Денис Крюков
Перейти в фотобанк
Легендарная "Катюша" — боевая машина-победитель

Огненный вал

После успешного дебюта БМ-13 в 1941-м советское командование стало оперативно формировать первые полки реактивной артиллерии.
К середине сентября в составе Красной армии было уже девять таких соединений, которые из соображений секретности назвали минометными частями. Причем каждому присваивали почетное "гвардейское" звание, что опять же говорило об особом статусе и значимости нового оружия. Командующий минометными частями подчинялся напрямую Ставке ВГК.
Полк, как правило, состоял из трех дивизионов БМ-13 — это 36 ракетных установок. Также минометчиков укрепляли зенитным дивизионом, подразделениями обеспечения. Всего же соединение насчитывало порядка 1,5 тысячи бойцов.
Колонны бойцов движутся на фронт. Москва. 23 июня 1941 - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
22 июня, 08:00
"Немцы не ожидали": что творилось в первые часы Великой Отечественной
"Катюши" действовали на самых сложных участках фронта, конечно, участвовали и в обороне столицы. К осени 1941-го больше половины всех имеющихся систем залпового огня сосредоточили под Москвой. Из-за тяжелой обстановки на фронте применять их приходилось подивизионно. Ставка ВГК выпустила директиву о порядке использования реактивной артиллерии. В ней говорилось, что Красная армия получила мощное оружие — лучшее средство для уничтожения массированными ударами живой силы, танков и огневых средств противника.
Один из ярких примеров эффективного применения "Катюш" — поддержка пехоты при атаке красноармейцев на деревню Скирманово в ноябре 1941-го. Тогда дивизион под командованием капитана Казбека Карсанова несколькими залпами уничтожил около 20 танков, десятки минометов и орудий немцев, а населенный пункт взяли, практически не встретив сопротивления.
© Всеволод ТарасевичВыборгская наступательная операция. Залп советских реактивных установок "Катюша" на подступах к Выборгу. Всеволод Тарасевич / РИА Новости
Выборгская наступательная операция. Залп советских реактивных установок Катюша на подступах к Выборгу. Всеволод Тарасевич / РИА Новости
© Всеволод Тарасевич
Выборгская наступательная операция. Залп советских реактивных установок "Катюша" на подступах к Выборгу. Всеволод Тарасевич / РИА Новости
Важнейшую роль "Катюши" сыграли и в Сталинградской битве. Девятнадцатого ноября 1942-го началась операция "Уран": в "котле" оказались почти 300 тысяч солдат и офицеров вермахта. Первыми выступили реактивная и ствольная артиллерия. На позиции гитлеровцев в течение 80 минут обрушились тысячи снарядов. Сначала "Катюши" били по переднему краю, затем накрывали площади на глубине до 400 метров от него, а третьим залпом напрочь "сметали" оставшиеся укрепления.
После масштабной артподготовки войска Юго-Западного, Донского и Сталинградского фронтов пошли в контрнаступление — уже через четыре дня их части замкнули кольцо окружения.
© РИА Новости / Георгий Зельма / Перейти в фотобанкПленные гитлеровцы под Сталинградом
Пленные гитлеровцы под Сталинградом - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© РИА Новости / Георгий Зельма
Перейти в фотобанк
Пленные гитлеровцы под Сталинградом

Прямой наводкой

Хотя "Катюши" предназначались для ударов по площадям, в некоторых ситуациях расчеты приноровились стрелять по танкам вермахта прямой наводкой.
Машины заезжали передними колесами в специально вырытые в земле углубления для придания направляющим минимального угла возвышения. Однако в результативности по сравнению с обычными ствольными орудиями "Катюши" все же проигрывали. В первую очередь из-за сильного разброса снарядов — точно попасть в движущийся Panzer было непростой задачей.
Кроме того, ракеты БМ-13 оснащали осколочно-фугасной, а не бронебойной боевой частью, и справлялись они далеко не с каждым танком. Да, при попадании в бензобак или моторную часть возникал пожар, и машина могла выйти из строя. Но против лобовой брони "Пантер" или "Тигров" "Катюши" оказались малоэффективными. Впрочем, экипажи даже этих тяжеловесов могли получить серьезную контузию.
Самолет-истребитель Як-9 - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
20 мая, 08:00
"Воевали на протезах": почему летчиков с увечьями возвращали на фронт
Тем не менее в отдельных случаях минометчики уничтожали таким образом целые подразделения тяжелой техники. Так, дивизион капитан-лейтенанта Москвина в июле 1942-го двумя залпами сокрушил 11 танков противника.
В сухом остатке реактивная артиллерия внесла значительный вклад в общую победу Красной армии. Вслед за БМ-13 в войска начали поставлять различные модификации. Например, боевые модули размещали на базе легких танков Т-40 и Т-60. На месте башни монтировали блок направляющих под 82-миллиметровые ракеты. Этот вариант системы залпового огня оказался более защищенным и проходимым, чем колесные аналоги.
Кроме того, разработали установки для пуска с земли, боевыми модулями оснащали бронекатера, мотоциклы и даже дрезины. А в 1944-м появилась старшая модель БМ-31-12 "Андрюша" — эта система стреляла уже более мощными 310-миллиметровыми реактивными снарядами и доставала цели далеко за линией фронта.
© РИА Новости / Аркадий Шайхет / Перейти в фотобанкВосточно-Прусская операция. Реактивные установки залпового огня наносят удар по позициям противника
Восточно-Прусская операция. Реактивные установки залпового огня наносят удар по позициям противника - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© РИА Новости / Аркадий Шайхет
Перейти в фотобанк
Восточно-Прусская операция. Реактивные установки залпового огня наносят удар по позициям противника
 
РоссияКатюша (оружие)Великая Отечественная война (1941-1945)Безопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:47Преемник Меркель назвал "Северный поток — 2" необходимым для Германии
07:30Американский офицер предупредил об опасном положении Украины
07:08На Сахалине пенсионер выиграл в лотерею полмиллиарда рублей
07:03Эксперты рассказали, как развить интеллект с помощью хобби
06:51Прокуратура уточнила число жертв ДТП в Комсомольске-на-Амуре
06:46"Летящий" мост, вдохновленный проектом Микеланджело, появился над Тибром
06:35Греческий политик призвал Киев отказаться от авантюры в отношении Крыма
06:10Посол Словении рассказал, как пандемия "приковала" его к Москве
06:04Эксперт назвал лучшую валюту для сбережений в ближайший год
05:57ДТП в Комсомольске-на-Амуре унесло жизни четырех человек
05:49На Украине потребовали компенсацию за "Турецкий поток"
05:32В Росстате рассказали, сколько россиянок меняют работу после декрета
05:15CNN: американские генералы боялись, что Трамп совершит переворот
05:09CNN: США задумались о "красном телефоне" для экстренной связи с Китаем
05:05Россияне раскрыли, какую долю дохода тратят на питание
05:03Число задержанных по подозрению в убийстве президента Гаити достигло 23
04:36Врач посоветовал, как легче перенести жару
04:32Захарова прокомментировала ситуацию в Афганистане цитатой Жванецкого
04:26Президент Кубы заявил о большом числе пострадавших в беспорядках
04:23В Мехико директора школы приговорили к 208 годам тюрьмы
Лента новостейМолния