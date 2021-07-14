https://ria.ru/20210714/katyusha-1741137555.html

"Стали шоком для немцев": что во многом повлияло на исход войны

"Стали шоком для немцев": что во многом повлияло на исход войны - РИА Новости, 14.07.2021

"Стали шоком для немцев": что во многом повлияло на исход войны

Километры выжженной земли, разрушенные укрепления и сильнейший психологический эффект — ровно 80 лет назад, 14 июля 1941-го, гитлеровцы впервые ощутили на себе... РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T08:00

2021-07-14T08:00

2021-07-14T08:02

россия

катюша (оружие)

великая отечественная война (1941-1945)

безопасность

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости, Николай Протопопов. Километры выжженной земли, разрушенные укрепления и сильнейший психологический эффект — ровно 80 лет назад, 14 июля 1941-го, гитлеровцы впервые ощутили на себе огневую мощь советских машин реактивной артиллерии БМ-13. Залпы этих установок нередко становились последним аргументом Красной армии и в корне меняли положение дел на ключевых участках фронта. О легендарной "Катюше" — в материале РИА Новости."Сюрприз" для вермахтаПервый удар "Катюш" пришелся на скопление вражеских войск и техники в районе железнодорожной станции "Орша" в Белоруссии. Батарея под командованием капитана Ивана Флерова произвела по железнодорожному узлу два залпа с дистанции около шести километров, обрушив на наступающих немцев более сотни реактивных снарядов. А еще через полтора часа БМ-13 отстрелялись по переправе через реку Оршицу. Гитлеровцы тогда потеряли сотни человек убитыми и ранеными, а также десятки единиц техники.Чуть позже батарея Флерова, где числилось семь опытных пусковых установок, нанесла мощный удар по танковой дивизии немцев под Рудней. Ракетчики сожгли несколько колонн бронетехники, выпустив более трехсот снарядов. Внезапная атака реактивной артиллерии даже заставила гитлеровцев на некоторое время приостановить наступление.После нескольких ударов на "Катюши" открыли настоящую охоту — информацию о новой русской системе немцы собирали буквально по крупицам. Чтобы ни одна установка не попала в руки врага работоспособной, на каждой закрепляли взрывчатку и в случае угрозы захвата технику полностью уничтожали.Так произошло и с батареей Флерова. В октябре 1941-го под Смоленском подразделение попало в засаду — ракетчикам пришлось взорвать все БМ-13 и боеприпасы к ним. Раненый капитан Флеров приказал бойцам выбираться из окружения. А сам погиб, едва успев уничтожить последнюю машину. За день до войныСистему залпового ракетного пуска наземного базирования БМ-13 начали разрабатывать еще в 1937-м. В марте 1941-го собрали первые образцы, а на вооружение установку приняли за день до объявления Великой Отечественной войны. Боевой модуль размещали на базе грузовика ЗИС-6, в качестве боеприпасов использовали неуправляемые фугасные реактивные снаряды калибром 132 миллиметра. БМ-13 стреляла на восемь с половиной километров и за десять секунд могла выпустить залпом все 16 ракет с пятью килограммами тротила каждая.На полную перезарядку установки расчету из семи человек требовалось около пяти минут. Один из минусов "Катюши" — невысокая точность по сравнению со ствольной артиллерией. Однако этот недостаток с лихвой компенсировали колоссальной плотностью огня и покрытием внушительных площадей.При этом ракетные подразделения отличались высокой маневренностью и после пуска быстро меняли позиции, уходя из-под ответного удара. Отследить их перемещения было крайне сложно, поэтому ракетный залп враги могли ожидать с какого угодно направления.К тому же "Катюши" оказывали на противника сильнейшее психологическое воздействие: невыносимый вой и почти одновременные разрывы десятков ракет доводили немцев буквально до безумия.Огненный валПосле успешного дебюта БМ-13 в 1941-м советское командование стало оперативно формировать первые полки реактивной артиллерии.К середине сентября в составе Красной армии было уже девять таких соединений, которые из соображений секретности назвали минометными частями. Причем каждому присваивали почетное "гвардейское" звание, что опять же говорило об особом статусе и значимости нового оружия. Командующий минометными частями подчинялся напрямую Ставке ВГК. Полк, как правило, состоял из трех дивизионов БМ-13 — это 36 ракетных установок. Также минометчиков укрепляли зенитным дивизионом, подразделениями обеспечения. Всего же соединение насчитывало порядка 1,5 тысячи бойцов. "Катюши" действовали на самых сложных участках фронта, конечно, участвовали и в обороне столицы. К осени 1941-го больше половины всех имеющихся систем залпового огня сосредоточили под Москвой. Из-за тяжелой обстановки на фронте применять их приходилось подивизионно. Ставка ВГК выпустила директиву о порядке использования реактивной артиллерии. В ней говорилось, что Красная армия получила мощное оружие — лучшее средство для уничтожения массированными ударами живой силы, танков и огневых средств противника. Один из ярких примеров эффективного применения "Катюш" — поддержка пехоты при атаке красноармейцев на деревню Скирманово в ноябре 1941-го. Тогда дивизион под командованием капитана Казбека Карсанова несколькими залпами уничтожил около 20 танков, десятки минометов и орудий немцев, а населенный пункт взяли, практически не встретив сопротивления. Важнейшую роль "Катюши" сыграли и в Сталинградской битве. Девятнадцатого ноября 1942-го началась операция "Уран": в "котле" оказались почти 300 тысяч солдат и офицеров вермахта. Первыми выступили реактивная и ствольная артиллерия. На позиции гитлеровцев в течение 80 минут обрушились тысячи снарядов. Сначала "Катюши" били по переднему краю, затем накрывали площади на глубине до 400 метров от него, а третьим залпом напрочь "сметали" оставшиеся укрепления. После масштабной артподготовки войска Юго-Западного, Донского и Сталинградского фронтов пошли в контрнаступление — уже через четыре дня их части замкнули кольцо окружения. Прямой наводкойХотя "Катюши" предназначались для ударов по площадям, в некоторых ситуациях расчеты приноровились стрелять по танкам вермахта прямой наводкой. Машины заезжали передними колесами в специально вырытые в земле углубления для придания направляющим минимального угла возвышения. Однако в результативности по сравнению с обычными ствольными орудиями "Катюши" все же проигрывали. В первую очередь из-за сильного разброса снарядов — точно попасть в движущийся Panzer было непростой задачей. Кроме того, ракеты БМ-13 оснащали осколочно-фугасной, а не бронебойной боевой частью, и справлялись они далеко не с каждым танком. Да, при попадании в бензобак или моторную часть возникал пожар, и машина могла выйти из строя. Но против лобовой брони "Пантер" или "Тигров" "Катюши" оказались малоэффективными. Впрочем, экипажи даже этих тяжеловесов могли получить серьезную контузию. Тем не менее в отдельных случаях минометчики уничтожали таким образом целые подразделения тяжелой техники. Так, дивизион капитан-лейтенанта Москвина в июле 1942-го двумя залпами сокрушил 11 танков противника. В сухом остатке реактивная артиллерия внесла значительный вклад в общую победу Красной армии. Вслед за БМ-13 в войска начали поставлять различные модификации. Например, боевые модули размещали на базе легких танков Т-40 и Т-60. На месте башни монтировали блок направляющих под 82-миллиметровые ракеты. Этот вариант системы залпового огня оказался более защищенным и проходимым, чем колесные аналоги. Кроме того, разработали установки для пуска с земли, боевыми модулями оснащали бронекатера, мотоциклы и даже дрезины. А в 1944-м появилась старшая модель БМ-31-12 "Андрюша" — эта система стреляла уже более мощными 310-миллиметровыми реактивными снарядами и доставала цели далеко за линией фронта.

https://ria.ru/20200821/lend-liz-1575996157.html

https://ria.ru/20210310/shturmovik-1600502288.html

https://ria.ru/20210622/voyna-1737950657.html

https://ria.ru/20210520/maresev-1732998585.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, катюша (оружие), великая отечественная война (1941-1945), безопасность