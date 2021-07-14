https://ria.ru/20210714/grazhdanstvo-1741211638.html

Более 600 тысяч жителей Донбасса стали гражданами России, заявил депутат

Более 600 тысяч жителей Донбасса стали гражданами России, заявил депутат - РИА Новости, 14.07.2021

Более 600 тысяч жителей Донбасса стали гражданами России, заявил депутат

Более 600 тысяч жителей самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик получили российское гражданство в упрощенном порядке, сообщил журналистам на РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T12:06

2021-07-14T12:06

2021-07-14T12:06

россия

ситуация в днр и лнр

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виктор водолацкий

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ЛУГАНСК, 14 июл - РИА Новости. Более 600 тысяч жителей самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик получили российское гражданство в упрощенном порядке, сообщил журналистам на "Форуме граждан России" в Луганске первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.В конце июня глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что миграционная служба МВД ЛНР упростит процедуру оформления страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) и регистрации на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ) Российской Федерации для жителей республики, получающих гражданство РФ в упрощенном порядке. Пасечник уточнил, что с 2019 года паспорта РФ в упрощенном порядке получили более 250 тысяч жителей ЛНР."Сегодняшнее мероприятие знаковое для граждан России, проживающих на территории Донбасса, их на сегодняшний день 611 тысяч, и каждый день это количество увеличивается. Я думаю, что до конца года 2 миллиона граждан России будут проживать на этой исконно российской земле", - заявил Водолацкий журналистам.Президент РФ Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями самопровозглашенных республик Донбасса. Он заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы. Меньше чем через неделю в Ростовской области открылись Центры выдачи российских паспортов. Первые паспорта РФ по упрощенной схеме жители ЛНР и ДНР получили 14 июня 2019 года.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против обеих самопровозглашенных республик, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210405/donbass-1604164611.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210128/grazhdanstvo-1595024428.html

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луганск

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россия, ситуация в днр и лнр, лнр, днр, луганск, виктор водолацкий, в мире