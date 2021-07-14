22:34 14.07.2021 (обновлено: 22:42 15.07.2021)
Россия не будет индексировать цену на газ для Минска, считает Мезенцев
Секретарь Союзного государства Мезенцев: Россия выполнит задачу поддержания цены на газ для Минска
© Фото : пресс-служба посольства РФ в БелоруссииДмитрий Мезенцев
© Фото : пресс-служба посольства РФ в Белоруссии
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Российская сторона выполнит задачу поддержания цены на газ для Минска на следующий год на уровне не выше нынешней, считает государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.
Ранее в четверг пресс-секретарь белорусского президента Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт заявила, что Минск и Москва окончательно определят цену на российский газ для Белоруссии на 2022 год до конца этого года, но она будет не выше нынешней.
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"Россия поддерживает на следующий год цену года текущего без всяких индексаций, поддерживая национальную экономику Белоруссии. Это очень серьезный, весомый шаг, о котором вчера сказал президент (России Владимир) Путин. Безусловно, министерство энергетики (России), "Газпром", все партнеры белорусских энергетиков выполнят эту задачу", - сказал Мезенцев в эфире телеканала "Россия 24".
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее по итогам переговоров президентов сообщил, что Путин и Лукашенко на встрече в Санкт-Петербурге решили, что цена на газ для Минска в 2022 году не будет индексирована и сохранится на уровне 2021 года.
Между ПАО "Газпром" и ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" до конца этого года действуют контракты на поставку газа в Белоруссию и его транспортировку через территорию республики. Ранее Белоруссия и Россия договорились о цене на российский природный газ на этот год, она составляет 128,5 доллара за тысячу кубометров. В 2020 году цена на газ для Минска составляла 127 долларов за тысячу кубометров.
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