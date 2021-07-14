https://ria.ru/20210714/gaz-1741459411.html

Россия не будет индексировать цену на газ для Минска, считает Мезенцев

Россия не будет индексировать цену на газ для Минска, считает Мезенцев - РИА Новости, 15.07.2021

Россия не будет индексировать цену на газ для Минска, считает Мезенцев

Российская сторона выполнит задачу поддержания цены на газ для Минска на следующий год на уровне не выше нынешней, считает государственный секретарь Союзного... РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-14T22:34

2021-07-14T22:34

2021-07-15T22:42

союзное государство

россия

газпром трансгаз беларусь

дмитрий мезенцев

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газпром

дмитрий песков

москва

белоруссия

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Российская сторона выполнит задачу поддержания цены на газ для Минска на следующий год на уровне не выше нынешней, считает государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.Ранее в четверг пресс-секретарь белорусского президента Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт заявила, что Минск и Москва окончательно определят цену на российский газ для Белоруссии на 2022 год до конца этого года, но она будет не выше нынешней."Россия поддерживает на следующий год цену года текущего без всяких индексаций, поддерживая национальную экономику Белоруссии. Это очень серьезный, весомый шаг, о котором вчера сказал президент (России Владимир) Путин. Безусловно, министерство энергетики (России), "Газпром", все партнеры белорусских энергетиков выполнят эту задачу", - сказал Мезенцев в эфире телеканала "Россия 24".Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее по итогам переговоров президентов сообщил, что Путин и Лукашенко на встрече в Санкт-Петербурге решили, что цена на газ для Минска в 2022 году не будет индексирована и сохранится на уровне 2021 года.Между ПАО "Газпром" и ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" до конца этого года действуют контракты на поставку газа в Белоруссию и его транспортировку через территорию республики. Ранее Белоруссия и Россия договорились о цене на российский природный газ на этот год, она составляет 128,5 доллара за тысячу кубометров. В 2020 году цена на газ для Минска составляла 127 долларов за тысячу кубометров.

https://ria.ru/20210701/otnosheniya-1739288889.html

https://ria.ru/20210714/integratsiya-1741458441.html

россия

москва

белоруссия

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россия, газпром трансгаз беларусь, дмитрий мезенцев, александр лукашенко, газпром, дмитрий песков, москва, белоруссия, экономика