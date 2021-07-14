Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Флаги Союзного государства
Союзное государство
https://ria.ru/20210714/gaz-1741459411.html
Россия не будет индексировать цену на газ для Минска, считает Мезенцев
Россия не будет индексировать цену на газ для Минска, считает Мезенцев - РИА Новости, 15.07.2021
Россия не будет индексировать цену на газ для Минска, считает Мезенцев
Российская сторона выполнит задачу поддержания цены на газ для Минска на следующий год на уровне не выше нынешней, считает государственный секретарь Союзного... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-14T22:34
2021-07-15T22:42
союзное государство
россия
газпром трансгаз беларусь
дмитрий мезенцев
александр лукашенко
газпром
дмитрий песков
москва
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/0a/1596836175_0:86:1200:761_1920x0_80_0_0_a9415374a9a9b0bd0070ef88266f22b5.jpg
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Российская сторона выполнит задачу поддержания цены на газ для Минска на следующий год на уровне не выше нынешней, считает государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.Ранее в четверг пресс-секретарь белорусского президента Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт заявила, что Минск и Москва окончательно определят цену на российский газ для Белоруссии на 2022 год до конца этого года, но она будет не выше нынешней."Россия поддерживает на следующий год цену года текущего без всяких индексаций, поддерживая национальную экономику Белоруссии. Это очень серьезный, весомый шаг, о котором вчера сказал президент (России Владимир) Путин. Безусловно, министерство энергетики (России), "Газпром", все партнеры белорусских энергетиков выполнят эту задачу", - сказал Мезенцев в эфире телеканала "Россия 24".Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее по итогам переговоров президентов сообщил, что Путин и Лукашенко на встрече в Санкт-Петербурге решили, что цена на газ для Минска в 2022 году не будет индексирована и сохранится на уровне 2021 года.Между ПАО "Газпром" и ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" до конца этого года действуют контракты на поставку газа в Белоруссию и его транспортировку через территорию республики. Ранее Белоруссия и Россия договорились о цене на российский природный газ на этот год, она составляет 128,5 доллара за тысячу кубометров. В 2020 году цена на газ для Минска составляла 127 долларов за тысячу кубометров.
https://ria.ru/20210701/otnosheniya-1739288889.html
https://ria.ru/20210714/integratsiya-1741458441.html
россия
москва
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/0a/1596836175_63:0:1130:800_1920x0_80_0_0_ca27cb144ce9414359115c7fd395f0b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, газпром трансгаз беларусь, дмитрий мезенцев, александр лукашенко, газпром, дмитрий песков, москва, белоруссия, экономика
22:34 14.07.2021 (обновлено: 22:42 15.07.2021)
 
Россия не будет индексировать цену на газ для Минска, считает Мезенцев

Секретарь Союзного государства Мезенцев: Россия выполнит задачу поддержания цены на газ для Минска

© Фото : пресс-служба посольства РФ в БелоруссииДмитрий Мезенцев
Дмитрий Мезенцев - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© Фото : пресс-служба посольства РФ в Белоруссии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Российская сторона выполнит задачу поддержания цены на газ для Минска на следующий год на уровне не выше нынешней, считает государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.
Ранее в четверг пресс-секретарь белорусского президента Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт заявила, что Минск и Москва окончательно определят цену на российский газ для Белоруссии на 2022 год до конца этого года, но она будет не выше нынешней.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
1 июля, 12:17
Межгосударственные отношения РФ и Белоруссии
"Россия поддерживает на следующий год цену года текущего без всяких индексаций, поддерживая национальную экономику Белоруссии. Это очень серьезный, весомый шаг, о котором вчера сказал президент (России Владимир) Путин. Безусловно, министерство энергетики (России), "Газпром", все партнеры белорусских энергетиков выполнят эту задачу", - сказал Мезенцев в эфире телеканала "Россия 24".
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее по итогам переговоров президентов сообщил, что Путин и Лукашенко на встрече в Санкт-Петербурге решили, что цена на газ для Минска в 2022 году не будет индексирована и сохранится на уровне 2021 года.
Между ПАО "Газпром" и ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" до конца этого года действуют контракты на поставку газа в Белоруссию и его транспортировку через территорию республики. Ранее Белоруссия и Россия договорились о цене на российский природный газ на этот год, она составляет 128,5 доллара за тысячу кубометров. В 2020 году цена на газ для Минска составляла 127 долларов за тысячу кубометров.

Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

Государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев выступает на торжественном собрании в режиме видеоконференции на тему: Союзное государство: открывая новые возможности - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
14 июля, 21:30Союзное государство
Мезенцев рассказал об интеграции России и Белоруссии
 
Союзное государствоРоссияГазпром трансгаз БеларусьДмитрий МезенцевАлександр ЛукашенкоГазпромДмитрий ПесковМоскваБелоруссияЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:12Россия выделила 3,7 миллиарда рублей на аналог телескопа "Хаббл"
03:08Врач предупредил о важности защиты глаз при загаре
03:06Эксперт рассказал, как безопасно пользоваться смартфоном в жару
03:03Россиян предупредили о новом виде мошенничества
03:00В жилых комплексах Москвы начали очищать воздух от вирусов и бактерий
02:57В Голливуде полицейский застрелил вооруженного мужчину
02:45Диетолог рассказала, от каких болезней защищает черника
02:17Биохимик рассказала, какую воду опасно пить
02:09Врач рассказала о влиянии жары на заболеваемость COVID-19
02:06Американские истребители F-35 столкнулись с проблемой деградации
01:59Россия и Китай поддерживают тесный контакт по борьбе с COVID-19
01:57Лавров оценил российско-китайский тандем
01:53Меркель рассказала о новых вызовах, встающих перед Германией
01:52Эксперт: вопрос о "носительстве" COVID-19 после вакцинации обсуждается
01:47Академик РАН объяснила необходимость вакцинации детей от COVID-19
01:44Меркель заявила о реакции ЕС в случае нарушения Россией транзита газа
01:41В России идут исследования дозировки вакцины "Спутник V" для подростков
01:37США и Германия подписали "Вашингтонскую декларацию"
01:36Меркель: масштаб трагедии на западе ФРГ станет ясен в следующие дни
01:33Меркель надеется на продление договора по газу между Россией и Украиной
Лента новостейМолния