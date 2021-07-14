https://ria.ru/20210714/eksport-1741233569.html

В Волгоградской области рассказали об экспорте сельхозпродукции

В Волгоградской области рассказали об экспорте сельхозпродукции - РИА Новости, 14.07.2021

В Волгоградской области рассказали об экспорте сельхозпродукции

Волгоградская область поставила за рубеж около 375 тысяч тонн сельскохозяйственной продукции на сумму более 124 миллионов долларов США с начала 2021 года,... РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T14:26

2021-07-14T14:26

2021-07-14T14:26

волгоградская область

россия

волгоградская область

экономика

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ВОЛГОГРАД, 14 июл – РИА Новости. Волгоградская область поставила за рубеж около 375 тысяч тонн сельскохозяйственной продукции на сумму более 124 миллионов долларов США с начала 2021 года, сообщает в среду пресс-служба администрации региона."Зерно, соки, корма для животных, растительные масла и другую продукцию АПК волгоградского производства охотно покупают за рубежом — по данным Федеральной таможенной службы России на начало июля 2021 года, из региона экспортировано 374,9 тысячи тонн сельхозтоваров. В денежном эквиваленте объем составил 124,2 миллиона долларов США, что в два раза больше по отношению к аналогичному периоду 2020 года", - сообщили в ведомстве.По информации администрации, регион поставляет сельхозпродукцию в 50 стран, больше всего товаров в этом году закупает Турция, Латвия, Египет и Казахстан.Отмечается, что росту экспорта из Волгоградской области способствует модернизация и создание новых производств. Например, новый завод по глубокой переработке зерна кукурузы "НьюБио" планирует не менее половины выпускаемой продукции поставлять на экспорт. Кроме того, сообщает ведомство, развитие мелиорации тоже способствует увеличению производства сфере АПК. Так, в 2019-2020 годах по нацпроектам было создано 4,5 тысячи гектаров орошаемых полей, в этом году планируется ввести еще полторы тысячи гектаров в рамках программы "Международная кооперация и экспорт".Отмечается, что в регионе для развития экспортной торговли создана специальная рабочая группа, создаются условия эффективной работы для предприятий и вывода их продукции на международный рынок. Так, по данным администрации, в 2020 году из Волгоградской области предприятия и компании разных отраслей поставили за рубеж продукции на сумму более 1,8 миллиарда долларов США, что вышел показателей предыдущего года на 20%.

https://ria.ru/20210701/gazifikatsiya-1739456697.html

https://ria.ru/20210601/volgograd-1735098801.html

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россия, волгоградская область, экономика