https://ria.ru/20210714/dudnikov-1741195859.html

Арестованный в Белоруссии россиянин Дудников признал вину

Арестованный в Белоруссии россиянин Дудников признал вину - РИА Новости, 14.07.2021

Арестованный в Белоруссии россиянин Дудников признал вину

Арестованный в Белоруссии россиянин Егор Дудников полностью признал вину, сообщили в Следственном комитете республики. Текст постановления РИА Новости передала... РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T10:46

2021-07-14T10:46

2021-07-14T11:53

следственный комитет россии (ск рф)

белоруссия

в мире

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Арестованный в Белоруссии россиянин Егор Дудников полностью признал вину, сообщили в Следственном комитете республики. Текст постановления РИА Новости передала мать Дудникова Юлия.Его обвиняют в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, за это грозит лишение свободы сроком более двух лет. В переводе под домашний арест суд отказал.Дудникова задержали 5 мая в Минске из-за участия в работе Telegram-ресурса "Отряды гражданской самообороны Беларуси, ОГСБ", признанного в стране экстремистским. Сейчас он находится под стражей, меру пресечения продлили до 6 августа.Вчера белорусский гостелеканал ОНТ сообщил, что россиянин написал явку с повинной и сотрудничает со следствием. Юлия Дудникова подтвердила эту информацию, отметив, что у него не было другого выхода.В начале июля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике вскрыты "спящие" террористические ячейки, так называемые отряды самообороны, цель которых — насильственная смена власти.

https://ria.ru/20210702/lukashenko-1739677163.html

белоруссия

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следственный комитет россии (ск рф), белоруссия, в мире