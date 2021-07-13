https://ria.ru/20210713/dudnikov-1741152305.html

Арестованный в Белоруссии россиянин Дудников написал явку с повинной

Арестованный в Белоруссии россиянин Дудников написал явку с повинной - РИА Новости, 13.07.2021

Арестованный в Белоруссии россиянин Дудников написал явку с повинной

Арестованный в Белоруссии россиянин Егор Дудников написал явку с повинной и сотрудничает со следствием, сообщил во вторник государственный телеканал ОНТ. РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T20:18

2021-07-13T20:18

2021-07-13T23:41

россия

белоруссия

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МИНСК, 13 июл – РИА Новости. Арестованный в Белоруссии россиянин Егор Дудников написал явку с повинной и сотрудничает со следствием, сообщил во вторник государственный телеканал ОНТ.Не зарегистрированный властями Белоруссии правозащитный центр "Весна" сообщал, что 20-летний Дудников был задержан в Минске 5 мая. Согласно информации центра, россиянину предъявлено обвинение по статье об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, по которой ему грозит до трех лет лишения свободы. Срок содержания под стражей Дудникову продлен до 6 августа, сообщил РИА Новости во вторник его адвокат Антон Гашинский.По данным телеканала, в ноябре Дудников вступил в ОГСБ, а в декабре 2020 года был назначен администратором этого канала.Там также продемонстрировали видео с заявлением Дудникова. "ОГСБ-чат, вы, по сути говоря, одни придурки, которые из себя ничего не представляете, и кроме слов действий - совершенно никаких. Мне сказать вам нечего: я сотрудничаю со следствием", - сказал он.По информации телеканала, Дудников администрировал канал по ником "Злой Бэтц". В эфире канала было отмечено, что Дудников переехал из России в Белоруссию осенью 2019 года, с августа 2020 года принимал "активное участие" в протестных акциях, но в октябре был задержан и за нарушение закона выдворен за пределы Белоруссии. "Но (он – ред.) нелегально вернулся, вступил в состав "ОГСБ", - заявили в эфире.По информации телеканала, в апреле КГБ Белоруссии приступило к операции по внедрению в радикальные Telegram-каналы, задачей было наблюдать и при необходимости реагировать. В частности, как заявили в эфире телеканала, центром по координации радикально настроенных лиц стал ресурс "ОГСБ". Силовики также присылали в Telegram-канал постановочные ролики, чтобы создать видимость радикальной настроенности внедренных сотрудников.Согласно данным телеканала, руководил Telegram-каналом под ником "Дис" Денис Хромов (Хофман), уроженец России, который проживал и учился на Украине, там "склонял людей" к поддержке Майдана, поддерживал близкие контакты с представителями "Правого сектора"*. Он проживает в Германии, где до недавнего времени занимался бизнесом, но обанкротился."Революционер-одиночка? Вряд ли. В своих высказываниях он часто упоминал, что связан с влиятельными людьми. На любое предложение из чата "Дис" никогда не отвечал сразу. Всегда брал паузу, советуясь с кем-то. Но с кем?" - задается вопросом телеканал.Он утверждает, что у оперативников была информация о подготовке мужчиной террористических актов в Белоруссии. Телеканал сообщил, что для разработки "Диса" привлекались задержанные участники Telegram-канала, которые согласились сотрудничать со следствием и под его контролем продолжать переписку с "Дисом", в частности, Наталья Матвеева под ником "Октавия".В начале июля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике вскрыты "спящие" террористические ячейки, так называемые отряды самообороны, с которыми связаны страны Запада - Германия, США, Польша, Литва, а также Украина. Объединяют участников отрядов самообороны Telegram-сообщества деструктивной направленности. По словам президента, целью этих отрядов была насильственная смена власти. Президент сообщил, что они, в частности, пытались подорвать узел связи Военно-морского флота России в белорусском городе Вилейка. Кроме того, Лукашенко заявил, что пресечено покушение на журналиста государственного телеканала СТВ Григория Азаренка.Позже белорусский гостелеканал ОНТ сообщил, что администраторами радикальных Telegram-сообществ являются гражданин Германии Хофман и россиянин Дудников. При этом в эфире было показано фото Егора Дудникова.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20210705/delo-1739883515.html

https://ria.ru/20210407/gashish-1727167712.html

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