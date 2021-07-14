https://ria.ru/20210714/dtp-1741209514.html
При столкновении грузовика и легковушки под Ростовом погиб ребенок
При столкновении грузовика и легковушки под Ростовом погиб ребенок - РИА Новости, 14.07.2021
При столкновении грузовика и легковушки под Ростовом погиб ребенок
Ребенок погиб, еще три человека пострадали при столкновении легковушки и грузовика на трассе М-4 "Дон" в Каменском районе Ростовской области, сообщил... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T11:57
2021-07-14T11:57
2021-07-14T11:57
россия
авто
краснодарский край
санкт-петербург
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 июл - РИА Новости. Ребенок погиб, еще три человека пострадали при столкновении легковушки и грузовика на трассе М-4 "Дон" в Каменском районе Ростовской области, сообщил журналистам представитель управления ГИБДД России по региону.Авария произошла в среду утром на 905-м километре автодороги М-4 "Дон". По предварительным данным, водитель Lada Vesta врезался в грузовик Shacman Shaanxi."В результате ДТП погиб пассажир Lada - мальчик 2017 года рождения, который находился на заднем сидении в детском кресле", - сказал представитель ведомства. Также в аварии пострадали водитель легковушки - мужчина 1983 года рождения и два пассажира - женщина 1990 года рождения и девочка 2019 года рождения.Как уточнили в ведомстве, семья из Санкт-Петербурга ехала в Краснодарский край. По факту аварии организована проверка.
https://ria.ru/20210712/dtp-1740924127.html
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россия, авто, краснодарский край, санкт-петербург, происшествия
При столкновении грузовика и легковушки под Ростовом погиб ребенок
При столкновении грузовика и легковушки на М-4 "Дон" под Ростовом погиб ребенок