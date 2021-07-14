https://ria.ru/20210714/dtp-1741209514.html

При столкновении грузовика и легковушки под Ростовом погиб ребенок

При столкновении грузовика и легковушки под Ростовом погиб ребенок - РИА Новости, 14.07.2021

При столкновении грузовика и легковушки под Ростовом погиб ребенок

Ребенок погиб, еще три человека пострадали при столкновении легковушки и грузовика на трассе М-4 "Дон" в Каменском районе Ростовской области, сообщил... РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T11:57

2021-07-14T11:57

2021-07-14T11:57

россия

авто

краснодарский край

санкт-петербург

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 июл - РИА Новости. Ребенок погиб, еще три человека пострадали при столкновении легковушки и грузовика на трассе М-4 "Дон" в Каменском районе Ростовской области, сообщил журналистам представитель управления ГИБДД России по региону.Авария произошла в среду утром на 905-м километре автодороги М-4 "Дон". По предварительным данным, водитель Lada Vesta врезался в грузовик Shacman Shaanxi."В результате ДТП погиб пассажир Lada - мальчик 2017 года рождения, который находился на заднем сидении в детском кресле", - сказал представитель ведомства. Также в аварии пострадали водитель легковушки - мужчина 1983 года рождения и два пассажира - женщина 1990 года рождения и девочка 2019 года рождения.Как уточнили в ведомстве, семья из Санкт-Петербурга ехала в Краснодарский край. По факту аварии организована проверка.

https://ria.ru/20210712/dtp-1740924127.html

https://ria.ru/20210713/dtp-1741119344.html

россия

краснодарский край

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россия, авто, краснодарский край, санкт-петербург, происшествия