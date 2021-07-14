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Постпред при ОЗХО прокомментировал ошибку в докладе по Навальному
Постпред при ОЗХО прокомментировал ошибку в докладе по Навальному - РИА Новости, 14.07.2021
Постпред при ОЗХО прокомментировал ошибку в докладе по Навальному
Россия с трудом верит в то, что ошибка в докладе Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по инциденту с Алексеем Навальным допущена по случайности,... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T18:15
2021-07-14T18:15
госпитализация алексея навального
россия
антониу гутерреш
александр шульгин
организация по запрещению химического оружия
сергей лавров
алексей навальный
мид германии
евросоюз
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Россия с трудом верит в то, что ошибка в докладе Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по инциденту с Алексеем Навальным допущена по случайности, заявил постпред РФ при организации Александр Шульгин.Ранее МИД ФРГ объяснил нестыковки в докладе ОЗХО по Навальному ошибкой в дате черновика проекта доклада ОЗХО. Как сказал официальный представитель ведомства Райнер Бройль, она была позже исправлена после замечания секретариата организации.Шульгин напомнил, что российская сторона на недавнем заседании исполнительного совета ОЗХО обратилась с просьбой к техническому секретариату объяснить тот факт, что в докладе сообщается о направлении технической помощи 20 августа, однако ответа от техсекретариата не последовало.Постпред РФ при ОЗХО также отметил, что постоянный представитель ФРГ при организации "пришла на помощь" и заявила, что технический секретариат что-то напутал."Она выводила на то, что, видимо, имеет место какая-то опечатка, описка. В это верится с трудом, потому что такие документы обычно готовятся целым коллективом авторов ", - сказал Шульгин в интервью RT.Техсекретариат, не дождавшись формального одобрения, попросил генсека ООН Антониу Гутерреша распространить этот доклад среди членов Генеральной ассамблеи ООН, добавил он.В Гааге 6-9 июля проходила 97-я сессия исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия. Постпред РФ при организации Александр Шульгин заявил, что Россия будет добиваться разъяснений от ОЗХО по поводу того, как эксперты могли быть направлены в ФРГ в день инцидента с Навальным при том, что ранее были названы другие даты их поездки. Он отметил, что в проекте доклада организации говорится, что техсекретариат по просьбе Германии направил группу для оказания технической помощи по инциденту с россиянином еще 20 августа 2020 года, то есть когда у Навального на борту авиарейса Томск – Москва начали появляться первые признаки ухудшения здоровья.Навального 20 августа 2020 года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок". В связи с ситуацией вокруг Навального Евросоюз ввел в действие решение о санкциях в отношении шести россиян и научного института, россиянам запретили въезд на территорию ЕС. Как заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Россия приняла ответные санкции в отношении ряда представителей Германии и Франции.
https://ria.ru/20210713/navalnyy-1741031906.html
https://ria.ru/20210712/navalnyy-1740823662.html
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госпитализация алексея навального, россия, антониу гутерреш, александр шульгин, организация по запрещению химического оружия, сергей лавров, алексей навальный, мид германии, евросоюз, германия, в мире
18:15 14.07.2021
 
Постпред при ОЗХО прокомментировал ошибку в докладе по Навальному

Постпред при ОЗХО Шульгин: Россия с трудом верит в случайность ошибки в докладе по Навальному

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийВид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге
Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Россия с трудом верит в то, что ошибка в докладе Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по инциденту с Алексеем Навальным допущена по случайности, заявил постпред РФ при организации Александр Шульгин.
Ранее МИД ФРГ объяснил нестыковки в докладе ОЗХО по Навальному ошибкой в дате черновика проекта доклада ОЗХО. Как сказал официальный представитель ведомства Райнер Бройль, она была позже исправлена после замечания секретариата организации.
Шульгин напомнил, что российская сторона на недавнем заседании исполнительного совета ОЗХО обратилась с просьбой к техническому секретариату объяснить тот факт, что в докладе сообщается о направлении технической помощи 20 августа, однако ответа от техсекретариата не последовало.
Постпред РФ при ОЗХО также отметил, что постоянный представитель ФРГ при организации "пришла на помощь" и заявила, что технический секретариат что-то напутал.
"Она выводила на то, что, видимо, имеет место какая-то опечатка, описка. В это верится с трудом, потому что такие документы обычно готовятся целым коллективом авторов ", - сказал Шульгин в интервью RT.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
13 июля, 09:55
МИД заявил о "громком молчании" ОЗХО на вопросы о докладе по Навальному
Техсекретариат, не дождавшись формального одобрения, попросил генсека ООН Антониу Гутерреша распространить этот доклад среди членов Генеральной ассамблеи ООН, добавил он.
В Гааге 6-9 июля проходила 97-я сессия исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия. Постпред РФ при организации Александр Шульгин заявил, что Россия будет добиваться разъяснений от ОЗХО по поводу того, как эксперты могли быть направлены в ФРГ в день инцидента с Навальным при том, что ранее были названы другие даты их поездки. Он отметил, что в проекте доклада организации говорится, что техсекретариат по просьбе Германии направил группу для оказания технической помощи по инциденту с россиянином еще 20 августа 2020 года, то есть когда у Навального на борту авиарейса ТомскМосква начали появляться первые признаки ухудшения здоровья.
Навального 20 августа 2020 года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Лаборант в штаб-квартире ОЗХО (Организации по запрещению химического оружия) в Гааге - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
12 июля, 08:00
Доклад ОЗХО об "отравлении Навального" указал на организаторов
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.
Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок". В связи с ситуацией вокруг Навального Евросоюз ввел в действие решение о санкциях в отношении шести россиян и научного института, россиянам запретили въезд на территорию ЕС. Как заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Россия приняла ответные санкции в отношении ряда представителей Германии и Франции.
 
Госпитализация Алексея НавальногоРоссияАнтониу ГутеррешАлександр ШульгинОрганизация по запрещению химического оружияСергей ЛавровАлексей НавальныйМИД ГерманииЕвросоюзГерманияВ мире
 
 
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