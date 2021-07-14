Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210714/bam-1741170747.html
Компания основателя Yota хочет построить третью ветку БАМа за свой счет
Компания основателя Yota хочет построить третью ветку БАМа за свой счет - РИА Новости, 14.07.2021
Компания основателя Yota хочет построить третью ветку БАМа за свой счет
Принадлежащая основателю оператора Yota Альберту Авдоляну компания "А-Проперти" предложила построить частную железную дорогу от Эльгинского месторождения до... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T01:14
2021-07-14T01:14
анастасия харитонова
альберт авдолян
олег белозеров
тихий океан
охотское море
yota
ржд
владимир путин
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729045313_0:192:2958:1856_1920x0_80_0_0_a8af3fe4f4aac827dcd5cb7abbe9a660.jpg
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Принадлежащая основателю оператора Yota Альберту Авдоляну компания "А-Проперти" предложила построить частную железную дорогу от Эльгинского месторождения до Охотского моря и порта для экспорта угля, заявила РБК представитель фирмы Анастасия Харитонова.По ее словам, протяженность новой дороги составит около пятисот километров. Ожидается, что она позволит поставлять тридцать миллионов тонн угля в год.Харитонова предположила, что строительство железной дороги и порта займет "примерно пять лет" и проект реализуют исключительно за счет операционного потока группы Эльгинского угольного комплекса, собственных и привлеченных средств. При этом собеседница издания не стала комментировать размер инвестиций в проект.РБК пишет, что ранее эту идею упомянул глава РЖД Олег Белозеров на совещании с президентом Владимиром Путиным.Как следует из стенограммы, приведенной на сайте Кремля, Белозеров говорил, что "это будет даже не БАМ и не Транссиб, а еще одна новая ветка выше, третья, параллельная, в сторону Тихого океана". Он также отметил, что планирует предложить этот вариант правительству, чтобы "дополнительно расширить и эти мощности".
https://ria.ru/20210420/bam-1729018764.html
https://ria.ru/20210406/bam-1604381147.html
тихий океан
охотское море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729045313_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_22cba0535c84b223ef07936b52b6a246.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анастасия харитонова, альберт авдолян, олег белозеров, тихий океан, охотское море, yota, ржд, владимир путин, экономика
Компания основателя Yota хочет построить третью ветку БАМа за свой счет
01:14 14.07.2021
 
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкБайкало-Амурская магистраль
Байкало-Амурская магистраль - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк

Компания основателя Yota Авдоляна заявила о желании построить третью ветку БАМа за свой счет

Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Принадлежащая основателю оператора Yota Альберту Авдоляну компания "А-Проперти" предложила построить частную железную дорогу от Эльгинского месторождения до Охотского моря и порта для экспорта угля, заявила РБК представитель фирмы Анастасия Харитонова.
По ее словам, протяженность новой дороги составит около пятисот километров. Ожидается, что она позволит поставлять тридцать миллионов тонн угля в год.
Харитонова предположила, что строительство железной дороги и порта займет "примерно пять лет" и проект реализуют исключительно за счет операционного потока группы Эльгинского угольного комплекса, собственных и привлеченных средств. При этом собеседница издания не стала комментировать размер инвестиций в проект.
Кузнецовский тоннель на Байкало-Амурской магистрали - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
20 апреля, 00:10
РЖД рассказали, почему привлекают военных к строительству на БАМе
РБК пишет, что ранее эту идею упомянул глава РЖД Олег Белозеров на совещании с президентом Владимиром Путиным.
Как следует из стенограммы, приведенной на сайте Кремля, Белозеров говорил, что "это будет даже не БАМ и не Транссиб, а еще одна новая ветка выше, третья, параллельная, в сторону Тихого океана". Он также отметил, что планирует предложить этот вариант правительству, чтобы "дополнительно расширить и эти мощности".
Работы на Байкало-Амурской магистрали - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
6 апреля, 06:32Республика Саха (Якутия)
В минтрансе Якутии оценили перспективы второй ветки БАМа
 
Анастасия ХаритоноваАльберт АвдолянОлег БелозеровТихий океанОхотское мореYotaРЖДВладимир ПутинЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:43СМИ: сотрудники охраны убитого президента Гаити не явились на допрос
07:38У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,4
07:26В Туве потребовали закрыть сайт, продающий справки об отсутствии COVID-19
07:22Вышел трейлер нового проекта Pixar о девочке, превратившейся в панду
07:15Названа дата начала выплат на детей школьного возраста
07:06В МИД объяснили, почему Москва ведет контакты с талибами
07:00Жительница Приморья спасла трехлетнего мальчика из-под колес поезда
07:00Ученые впервые измерили электрическое поле Солнца
06:31Китайские корабли вошли в воды Японии около спорных островов
06:26Число жертв обрушения отеля на востоке Китая выросло до 17 человек
06:15Россия участвует в постройке погранзаставы в Таджикистане
06:02Гинцбург назвал сроки начала вакцинации подростков от COVID-19
05:19В Венесуэле заявили о связи убийства главы Гаити и покушения на Мадуро
05:12Названы продукты, которые опасно есть в жару
05:10В МИД прокомментировали информацию о россиянах в афганских тюрьмах
05:03При взрыве катера в Хабаровском крае погиб госинспектор
04:42В Британии заявили о готовности при необходимости работать с талибами
04:15Врач назвал максимально допустимый перерыв между дозами вакцины
04:11Нарколог предупредил россиян об опасности курения в жару
03:56Трамп ответил Байдену на слова о "большой лжи"
Лента новостейМолния