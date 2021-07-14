https://ria.ru/20210714/bam-1741170747.html
Компания основателя Yota хочет построить третью ветку БАМа за свой счет
Компания основателя Yota хочет построить третью ветку БАМа за свой счет - РИА Новости, 14.07.2021
Компания основателя Yota хочет построить третью ветку БАМа за свой счет
Принадлежащая основателю оператора Yota Альберту Авдоляну компания "А-Проперти" предложила построить частную железную дорогу от Эльгинского месторождения до... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T01:14
2021-07-14T01:14
2021-07-14T01:14
анастасия харитонова
альберт авдолян
олег белозеров
тихий океан
охотское море
yota
ржд
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Принадлежащая основателю оператора Yota Альберту Авдоляну компания "А-Проперти" предложила построить частную железную дорогу от Эльгинского месторождения до Охотского моря и порта для экспорта угля, заявила РБК представитель фирмы Анастасия Харитонова.По ее словам, протяженность новой дороги составит около пятисот километров. Ожидается, что она позволит поставлять тридцать миллионов тонн угля в год.Харитонова предположила, что строительство железной дороги и порта займет "примерно пять лет" и проект реализуют исключительно за счет операционного потока группы Эльгинского угольного комплекса, собственных и привлеченных средств. При этом собеседница издания не стала комментировать размер инвестиций в проект.РБК пишет, что ранее эту идею упомянул глава РЖД Олег Белозеров на совещании с президентом Владимиром Путиным.Как следует из стенограммы, приведенной на сайте Кремля, Белозеров говорил, что "это будет даже не БАМ и не Транссиб, а еще одна новая ветка выше, третья, параллельная, в сторону Тихого океана". Он также отметил, что планирует предложить этот вариант правительству, чтобы "дополнительно расширить и эти мощности".
https://ria.ru/20210420/bam-1729018764.html
https://ria.ru/20210406/bam-1604381147.html
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анастасия харитонова, альберт авдолян, олег белозеров, тихий океан, охотское море, yota, ржд, владимир путин, экономика
Компания основателя Yota хочет построить третью ветку БАМа за свой счет
Компания основателя Yota Авдоляна заявила о желании построить третью ветку БАМа за свой счет