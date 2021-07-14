https://ria.ru/20210714/bam-1741170747.html

Компания основателя Yota хочет построить третью ветку БАМа за свой счет

Компания основателя Yota хочет построить третью ветку БАМа за свой счет - РИА Новости, 14.07.2021

Компания основателя Yota хочет построить третью ветку БАМа за свой счет

Принадлежащая основателю оператора Yota Альберту Авдоляну компания "А-Проперти" предложила построить частную железную дорогу от Эльгинского месторождения до... РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T01:14

2021-07-14T01:14

2021-07-14T01:14

анастасия харитонова

альберт авдолян

олег белозеров

тихий океан

охотское море

yota

ржд

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Принадлежащая основателю оператора Yota Альберту Авдоляну компания "А-Проперти" предложила построить частную железную дорогу от Эльгинского месторождения до Охотского моря и порта для экспорта угля, заявила РБК представитель фирмы Анастасия Харитонова.По ее словам, протяженность новой дороги составит около пятисот километров. Ожидается, что она позволит поставлять тридцать миллионов тонн угля в год.Харитонова предположила, что строительство железной дороги и порта займет "примерно пять лет" и проект реализуют исключительно за счет операционного потока группы Эльгинского угольного комплекса, собственных и привлеченных средств. При этом собеседница издания не стала комментировать размер инвестиций в проект.РБК пишет, что ранее эту идею упомянул глава РЖД Олег Белозеров на совещании с президентом Владимиром Путиным.Как следует из стенограммы, приведенной на сайте Кремля, Белозеров говорил, что "это будет даже не БАМ и не Транссиб, а еще одна новая ветка выше, третья, параллельная, в сторону Тихого океана". Он также отметил, что планирует предложить этот вариант правительству, чтобы "дополнительно расширить и эти мощности".

https://ria.ru/20210420/bam-1729018764.html

https://ria.ru/20210406/bam-1604381147.html

тихий океан

охотское море

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анастасия харитонова, альберт авдолян, олег белозеров, тихий океан, охотское море, yota, ржд, владимир путин, экономика