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Вильфанд объяснил, почему в Петербурге лето жарче, чем в Москве

Вильфанд объяснил, почему в Петербурге лето жарче, чем в Москве - РИА Новости, 13.07.2021

Вильфанд объяснил, почему в Петербурге лето жарче, чем в Москве

Погода в Санкт-Петербурге и других северных регионах летом 2021 года выше, чем в Москве, из-за более продолжительного светового дня, сообщил во вторник научный... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T14:28

2021-07-13T14:28

2021-07-13T14:28

роман вильфанд

гидрометцентр

москва

санкт-петербург

общество

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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Погода в Санкт-Петербурге и других северных регионах летом 2021 года выше, чем в Москве, из-за более продолжительного светового дня, сообщил во вторник научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд."В период, близкий к среднему солнцестоянию, продолжительность светового дня больше на севере, и в условиях антициклональной погоды, для которой характерны нисходящие движения, подавляющие облакообразование, небо абсолютно чистое, и солнечного сияния больше, именно поэтому происходит прогрев подстилающей поверхности и воздуха", - сказал он на пресс-конференции в Москве.Он уточнил, что это касается не только Санкт-Петербурга, но и других северных регионов, в том числе Великого Новгорода и Вологды. Вильфанд добавил, что в Санкт-Петербурге был установлен рекорд – 35,4 градуса.

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москва

санкт-петербург

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роман вильфанд, гидрометцентр, москва, санкт-петербург, общество