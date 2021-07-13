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Вильфанд объяснил, почему в Петербурге лето жарче, чем в Москве
Вильфанд объяснил, почему в Петербурге лето жарче, чем в Москве - РИА Новости, 13.07.2021
Вильфанд объяснил, почему в Петербурге лето жарче, чем в Москве
Погода в Санкт-Петербурге и других северных регионах летом 2021 года выше, чем в Москве, из-за более продолжительного светового дня, сообщил во вторник научный... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T14:28
2021-07-13T14:28
роман вильфанд
гидрометцентр
москва
санкт-петербург
общество
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Погода в Санкт-Петербурге и других северных регионах летом 2021 года выше, чем в Москве, из-за более продолжительного светового дня, сообщил во вторник научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд."В период, близкий к среднему солнцестоянию, продолжительность светового дня больше на севере, и в условиях антициклональной погоды, для которой характерны нисходящие движения, подавляющие облакообразование, небо абсолютно чистое, и солнечного сияния больше, именно поэтому происходит прогрев подстилающей поверхности и воздуха", - сказал он на пресс-конференции в Москве.Он уточнил, что это касается не только Санкт-Петербурга, но и других северных регионов, в том числе Великого Новгорода и Вологды. Вильфанд добавил, что в Санкт-Петербурге был установлен рекорд – 35,4 градуса.
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роман вильфанд, гидрометцентр, москва, санкт-петербург, общество
Вильфанд объяснил, почему в Петербурге лето жарче, чем в Москве
14:28 13.07.2021
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГорожане спасаются от жары в фонтане парка 300-летия Санкт-Петербурга
Горожане спасаются от жары в фонтане парка 300-летия Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Вильфанд назвал длину светового дня причиной того, что лето в Петербурге жарче, чем в Москве

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Погода в Санкт-Петербурге и других северных регионах летом 2021 года выше, чем в Москве, из-за более продолжительного светового дня, сообщил во вторник научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"В период, близкий к среднему солнцестоянию, продолжительность светового дня больше на севере, и в условиях антициклональной погоды, для которой характерны нисходящие движения, подавляющие облакообразование, небо абсолютно чистое, и солнечного сияния больше, именно поэтому происходит прогрев подстилающей поверхности и воздуха", - сказал он на пресс-конференции в Москве.
Он уточнил, что это касается не только Санкт-Петербурга, но и других северных регионов, в том числе Великого Новгорода и Вологды. Вильфанд добавил, что в Санкт-Петербурге был установлен рекорд – 35,4 градуса.
Девушка у ГУМа на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
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Вильфанд заявил о "тепловом стрессе" в Москве
 
Роман ВильфандГидрометцентрМоскваСанкт-ПетербургОбщество
 
 
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