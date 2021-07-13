https://ria.ru/20210713/zelenskiy-1741122817.html

Зеленский пригласил президента Израиля посетить Киев в ближайшее время

Зеленский пригласил президента Израиля посетить Киев в ближайшее время - РИА Новости, 13.07.2021

Зеленский пригласил президента Израиля посетить Киев в ближайшее время

Президент Украины Владимир Зеленский по телефону поздравил со вступлением в должность президента Израиля Ицхака Герцога и пригласил его посетить Киев в... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T17:07

2021-07-13T17:07

2021-07-13T17:07

ицхак герцог

владимир зеленский

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КИЕВ, 13 июл – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский по телефону поздравил со вступлением в должность президента Израиля Ицхака Герцога и пригласил его посетить Киев в ближайшее время, сообщила во вторник пресс-служба офиса главы украинского государства.Герцог был приведен к присяге в качестве 11-го президента Израиля на специальном торжественном заседании кнессета 7 июля."Украина и Израиль всегда были и будут оставаться надежными друзьями и партнерами. Убежден, что сотрудничество с новым президентом и новым правительством Израиля будет плодотворным, а наши страны и в дальнейшем будут углублять взаимовыгодное двустороннее сотрудничество… Жду нашу личную встречу в Киеве в ближайшее время. Уверен, что совместными усилиями мы должны углубить партнерские отношения между Украиной и Израилем", - цитирует Зеленского пресс-служба офиса президента.По данным пресс-службы, стороны обсудили планы взаимного и одновременного открытия центров высокотехнологичного развития с привлечением талантливых ученых и IT-специалистов в Киеве и Иерусалиме.Кроме того, президенты обсудили чествование 80-й годовщины с начала массовых расстрелов в Бабьем Яру и вопросы развития Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр".

https://ria.ru/20200130/1564039573.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210705/pesokv-1739915812.html

израиль

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ицхак герцог, владимир зеленский, израиль, украина, в мире