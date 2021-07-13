Лукашенко заявил, что Западу не удастся надавить на Минск и Москву
13:33 13.07.2021 (обновлено: 15:16 13.07.2021)
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления на Торжественном собрании в честь Дня Независимости в Минске
Лукашенко заявил, что надавить на Белоруссию и Россию извне не получится
МИНСК, 13 июл – РИА Новости. Белоруссия и Россия будут развиваться, у стран Запада не получится монополизировать международную повестку и надавить на Минск и Москву, заявил во вторник президент республики Александр Лукашенко.
"Это для нас не катастрофа, этот террор и прочее. Главное – это экономика. Если мы выдержим этот экономический удар уже вместе с Россией – они же (страны Запада – ред.) против России санкции постоянно продлевают, вводят и прочее – я думаю… как я вам когда-то и говорил, нечего нам по этому поводу париться. Мы все-таки экономикам уделяем больше внимания, чем в Советском Союзе, на людей смотрим больше. Мы выдержим. Мы будем развиваться, это не вопрос. Сегодня не получится у них монополизировать международную повестку и надавить на нас. Не получится. Мир изменился, мир совершенно другой", - заявил Лукашенко в Санкт-Петербурге на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Видеофрагмент переговоров транслировался на сайте "Вести.ру".
По словам Лукашенко, Белоруссия и Россия "своими мозгами должны жить", как и делали ранее. Он также поблагодарил Путина за приглашение посетить РФ, отметив, что здесь стоит такая же жаркая погода, как и в республике, где температура воздуха доходит до плюс 36 градусов.
Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в августе прошлого года. Евросоюз не признал выборы свободными и демократичными, а Лукашенко – избранным президентом. ЕС, Великобритания, США и Канада ввели политические и экономические санкции против ряда белорусских официальных лиц, а также предприятий, лояльных к действующим властям республики. Позднее эти санкции были расширены.
В июне ЕС ввел экономические секторальные санкции против Белоруссии, среди которых прекращение сотрудничества Европейского инвестиционного банка с государственным сектором Белоруссии, ограничение участия стран ЕС в белорусском банковском секторе и доступа к рынку капиталов ЕС, а также к услугам по страхованию.