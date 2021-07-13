https://ria.ru/20210713/zapad-1741076921.html

Лукашенко заявил, что Западу не удастся надавить на Минск и Москву

Лукашенко заявил, что Западу не удастся надавить на Минск и Москву - РИА Новости, 13.07.2021

Лукашенко заявил, что Западу не удастся надавить на Минск и Москву

Белоруссия и Россия будут развиваться, у стран Запада не получится монополизировать международную повестку и надавить на Минск и Москву, заявил во вторник... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T13:33

2021-07-13T13:33

2021-07-13T15:16

александр лукашенко

владимир путин

санкт-петербург

россия

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/02/1739688523_0:0:1509:849_1920x0_80_0_0_ec0b33b306059ca60656ba91fb8efebf.jpg

МИНСК, 13 июл – РИА Новости. Белоруссия и Россия будут развиваться, у стран Запада не получится монополизировать международную повестку и надавить на Минск и Москву, заявил во вторник президент республики Александр Лукашенко."Это для нас не катастрофа, этот террор и прочее. Главное – это экономика. Если мы выдержим этот экономический удар уже вместе с Россией – они же (страны Запада – ред.) против России санкции постоянно продлевают, вводят и прочее – я думаю… как я вам когда-то и говорил, нечего нам по этому поводу париться. Мы все-таки экономикам уделяем больше внимания, чем в Советском Союзе, на людей смотрим больше. Мы выдержим. Мы будем развиваться, это не вопрос. Сегодня не получится у них монополизировать международную повестку и надавить на нас. Не получится. Мир изменился, мир совершенно другой", - заявил Лукашенко в Санкт-Петербурге на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Видеофрагмент переговоров транслировался на сайте "Вести.ру".По словам Лукашенко, Белоруссия и Россия "своими мозгами должны жить", как и делали ранее. Он также поблагодарил Путина за приглашение посетить РФ, отметив, что здесь стоит такая же жаркая погода, как и в республике, где температура воздуха доходит до плюс 36 градусов.Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в августе прошлого года. Евросоюз не признал выборы свободными и демократичными, а Лукашенко – избранным президентом. ЕС, Великобритания, США и Канада ввели политические и экономические санкции против ряда белорусских официальных лиц, а также предприятий, лояльных к действующим властям республики. Позднее эти санкции были расширены.В июне ЕС ввел экономические секторальные санкции против Белоруссии, среди которых прекращение сотрудничества Европейского инвестиционного банка с государственным сектором Белоруссии, ограничение участия стран ЕС в белорусском банковском секторе и доступа к рынку капиталов ЕС, а также к услугам по страхованию.

https://ria.ru/20210622/sanktsii-1738013867.html

https://ria.ru/20210617/zapad-1737300610.html

санкт-петербург

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, владимир путин, санкт-петербург, россия, белоруссия, в мире