https://ria.ru/20210713/yuar-1741100515.html

Жертвами беспорядков в ЮАР стали 19 человек

Жертвами беспорядков в ЮАР стали 19 человек - РИА Новости, 13.07.2021

Жертвами беспорядков в ЮАР стали 19 человек

Девятнадцать человек погибли в провинции Гаутенг в ЮАР в ходе беспорядков из-за заключения в тюрьму экс-президента страны Джейкоба Зумы, сообщил премьер... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T15:25

2021-07-13T15:25

2021-07-13T15:31

джейкоб зума

квазулу-натал

йоханнесбург

юар

в мире

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Девятнадцать человек погибли в провинции Гаутенг в ЮАР в ходе беспорядков из-за заключения в тюрьму экс-президента страны Джейкоба Зумы, сообщил премьер провинции Дэвид Махура.Он отметил, что 10 из них - погибшие в давке в торговом центре в пригороде Соуэто.Ранее глава другой провинции - Квазулу-Натал - сообщил о смерти 26 человек в ходе беспорядков.Беспорядки вспыхнули в ЮАР после заключения в тюрьму бывшего президента Джейкоба Зумы. Протесты сторонников экс-президента вылились в массовые грабежи и мародерство. Для подавления беспорядков в провинции Гаутенг и Квазулу-Натал были направлены войска.Зума начал отбывать тюремный срок на прошлой неделе. Согласно приговору, 79-летний экс-президент был признан виновным в неуважении к суду и приговорен к 15 месяцам лишения свободы.

https://ria.ru/20210713/yuar-1741066348.html

квазулу-натал

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юар

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джейкоб зума, квазулу-натал, йоханнесбург, юар, в мире