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Жертвами беспорядков в ЮАР стали 19 человек
Жертвами беспорядков в ЮАР стали 19 человек - РИА Новости, 13.07.2021
Жертвами беспорядков в ЮАР стали 19 человек
Девятнадцать человек погибли в провинции Гаутенг в ЮАР в ходе беспорядков из-за заключения в тюрьму экс-президента страны Джейкоба Зумы, сообщил премьер... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T15:25
2021-07-13T15:31
джейкоб зума
квазулу-натал
йоханнесбург
юар
в мире
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Девятнадцать человек погибли в провинции Гаутенг в ЮАР в ходе беспорядков из-за заключения в тюрьму экс-президента страны Джейкоба Зумы, сообщил премьер провинции Дэвид Махура.Он отметил, что 10 из них - погибшие в давке в торговом центре в пригороде Соуэто.Ранее глава другой провинции - Квазулу-Натал - сообщил о смерти 26 человек в ходе беспорядков.Беспорядки вспыхнули в ЮАР после заключения в тюрьму бывшего президента Джейкоба Зумы. Протесты сторонников экс-президента вылились в массовые грабежи и мародерство. Для подавления беспорядков в провинции Гаутенг и Квазулу-Натал были направлены войска.Зума начал отбывать тюремный срок на прошлой неделе. Согласно приговору, 79-летний экс-президент был признан виновным в неуважении к суду и приговорен к 15 месяцам лишения свободы.
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джейкоб зума, квазулу-натал, йоханнесбург, юар, в мире
Жертвами беспорядков в ЮАР стали 19 человек
15:25 13.07.2021 (обновлено: 15:31 13.07.2021)
 
© REUTERS / Siphiwe SibekoДемонстранты грабят магазины во время протестов в Катлехонге, ЮАР
Демонстранты грабят магазины во время протестов в Катлехонге, ЮАР - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© REUTERS / Siphiwe Sibeko

Жертвами беспорядков в провинции Гаутенг в ЮАР стали 19 человек

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Девятнадцать человек погибли в провинции Гаутенг в ЮАР в ходе беспорядков из-за заключения в тюрьму экс-президента страны Джейкоба Зумы, сообщил премьер провинции Дэвид Махура.
"Число тех, кто погиб, возросло до 19", - заявил Махура на пресс-конференции.
Он отметил, что 10 из них - погибшие в давке в торговом центре в пригороде Соуэто.
Ранее глава другой провинции - Квазулу-Натал - сообщил о смерти 26 человек в ходе беспорядков.
Беспорядки вспыхнули в ЮАР после заключения в тюрьму бывшего президента Джейкоба Зумы. Протесты сторонников экс-президента вылились в массовые грабежи и мародерство. Для подавления беспорядков в провинции Гаутенг и Квазулу-Натал были направлены войска.
Зума начал отбывать тюремный срок на прошлой неделе. Согласно приговору, 79-летний экс-президент был признан виновным в неуважении к суду и приговорен к 15 месяцам лишения свободы.
Сторонники бывшего президента Джейкоба Зумы возле его дома в Нкандле - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
12:45
Россияне не пострадали во время беспорядков в ЮАР
 
Джейкоб ЗумаКвазулу-НаталЙоханнесбургЮАРВ мире
 
 
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