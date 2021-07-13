Россияне не пострадали во время беспорядков в ЮАР
© AP PhotoСторонники бывшего президента Джейкоба Зумы возле его дома в Нкандле
© AP Photo
В посольстве заявили, что россиян нет среди пострадавших во время беспорядков в ЮАР
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Сообщений о жертвах или пострадавших россиянах в ходе беспорядков в ЮАР не поступало, сообщил РИА Новости пресс-атташе посольства России в Претории Александр Арефьев.
Ранее министр по вопросам полиции ЮАР Беки Целе заявил, что число задержанных в ходе беспорядков в стране превысило 750. В одной провинции - Квазулу-Натал, как сообщил ее премьер Сихле Зикалала, погибли 26 человек.
"Для российских граждан рекомендации остаются те же самые - соблюдать осторожность, избегать мест массового скопления людей. На настоящий момент обращений от российских граждан, сообщений о пострадавших, погибших или получивших травмы в адрес посольства не поступало", - сообщил дипломат.
"Что касается беспорядков, то просили бы не преувеличивать их масштабы. Посольство работает в штатном режиме", - добавил собеседник агентства в ответ на просьбу прокомментировать данные о беспорядках в ряде районов ЮАР и вероятности усиления мер безопасности дипмиссий.
Беспорядки вспыхнули в ЮАР после заключения в тюрьму бывшего президента Джейкоба Зумы. Для подавления беспорядков в провинции Гаутенг, центром которой является Йоханнесбург, и Квазулу-Натал были направлены войска.
Зума начал отбывать тюремный срок на прошлой неделе. Согласно приговору, 79-летний экс-президент был признан виновным в неуважении к суду и приговорен к 15 месяцам лишения свободы.