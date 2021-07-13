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Россияне не пострадали во время беспорядков в ЮАР

Россияне не пострадали во время беспорядков в ЮАР - РИА Новости, 13.07.2021

Россияне не пострадали во время беспорядков в ЮАР

Сообщений о жертвах или пострадавших россиянах в ходе беспорядков в ЮАР не поступало, сообщил РИА Новости пресс-атташе посольства России в Претории Александр... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T12:45

2021-07-13T12:45

2021-07-13T12:45

россия

джейкоб зума

юар

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Сообщений о жертвах или пострадавших россиянах в ходе беспорядков в ЮАР не поступало, сообщил РИА Новости пресс-атташе посольства России в Претории Александр Арефьев.Ранее министр по вопросам полиции ЮАР Беки Целе заявил, что число задержанных в ходе беспорядков в стране превысило 750. В одной провинции - Квазулу-Натал, как сообщил ее премьер Сихле Зикалала, погибли 26 человек."Что касается беспорядков, то просили бы не преувеличивать их масштабы. Посольство работает в штатном режиме", - добавил собеседник агентства в ответ на просьбу прокомментировать данные о беспорядках в ряде районов ЮАР и вероятности усиления мер безопасности дипмиссий.Беспорядки вспыхнули в ЮАР после заключения в тюрьму бывшего президента Джейкоба Зумы. Для подавления беспорядков в провинции Гаутенг, центром которой является Йоханнесбург, и Квазулу-Натал были направлены войска.Зума начал отбывать тюремный срок на прошлой неделе. Согласно приговору, 79-летний экс-президент был признан виновным в неуважении к суду и приговорен к 15 месяцам лишения свободы.

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Массовые протесты сторонников экс-президента в ЮАР ВС ЮАР заявили, что направят солдат в провинции Гаутенг и Квазулу-Натал для подавления беспорядков в связи с заключением в тюрьму экс-президента. 2021-07-13T12:45 true PT0M52S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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