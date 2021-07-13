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Число пострадавших при взрыве газа в Геленджике выросло до пяти

Число пострадавших при взрыве газа в Геленджике выросло до пяти - РИА Новости, 13.07.2021

Число пострадавших при взрыве газа в Геленджике выросло до пяти

В результате взрыва бытового газа в Геленджике погиб один человек и пятеро пострадали, площадь обрушения в гостинице составила 100 квадратных метров, сгорел... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T10:10

2021-07-13T10:10

2021-07-13T11:57

взрыв газа в гостинице в геленджике

геленджик

происшествия

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. В результате взрыва бытового газа в Геленджике погиб один человек и пятеро пострадали, площадь обрушения в гостинице составила 100 квадратных метров, сгорел припаркованный рядом автомобиль.В пресс-службе МЧС РФ сообщили о четырех пострадавших, добавив, что предварительная причина ЧП - взрыв бытового газа.СУСК уточнил, что после взрыва в Геленджике в больницу доставлены пять человек, в том числе ребенок.Двое из пяти пострадавших при взрыве газа в гостинице в Геленджике находятся в тяжёлом состоянии, уточнила прокуратура Краснодарского края.Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб, общая площадь обрушения в гостинице при взрыве составила около 100 квадратных метров. Повреждены три припаркованных автомобиля, один из которых сгорел.

https://ria.ru/20210713/vzryv-1741026170.html

геленджик

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взрыв газа в гостинице в геленджике, геленджик, происшествия