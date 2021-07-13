https://ria.ru/20210713/vzryv-1741027982.html

В МЧС рассказали подробности взрыва в гостинице в Геленджике

В МЧС рассказали подробности взрыва в гостинице в Геленджике - РИА Новости, 13.07.2021

В МЧС рассказали подробности взрыва в гостинице в Геленджике

Из гостиницы в Геленджике, на первом этаже которой повреждены внутренние конструкции, эвакуировали 50 человек, сообщает МЧС России. РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T09:22

2021-07-13T09:22

2021-07-13T11:56

взрыв газа в гостинице в геленджике

геленджик

краснодарский край

происшествия

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Из гостиницы в Геленджике, на первом этаже которой повреждены внутренние конструкции, эвакуировали 50 человек, сообщает МЧС России.Ранее в экстренных службах РИА Новости рассказали, что один человек погиб и трое пострадали в результате взрыва газа в гостинице в Геленджике."В оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю поступило сообщение о происшествии в Геленджике по ул. Советская. Незамедлительно на место направлены силы и средства МЧС России. По прибытию первых подразделений МЧС России установлено, что на месте происшествия повреждено остекление и внутренние конструкции первого этажа. Проводится разбор завалов. Проведена эвакуация 50 человек", - говорится в релизе.По предварительной информации, есть пострадавшие, отметили в ведомстве.Экстренные службы сообщили, что после взрыва газа на кухне частной гостиницы в Геленджике обрушились перекрытия и внешняя стена."В результате взрыва газа на кухне первого этажа четырехэтажной частной гостиницы "Азария" на улице Советская произошло обрушение перекрытий и внешней стены", - сказал собеседник агентства.По его словам, трое пострадавших госпитализированы в больницу.Всего к ликвидации последствий задействовано от РСЧС 40 человека и 14 единиц техники."На место выехал начальник главного управления МЧС России по Краснодарскому краю генерал-лейтенант внутренней службы Олег Волынкин", - сообщила пресс-служба ГУМЧС по Краснодарскому краю.Прокуратура Геленджика организовала проверку, сообщила региональная прокуратура."Прокуратура г. Геленджика организовала проверку по факту хлопка газовоздушной смеси, произошедшей в гостинце "Азария" (ул. Советская/Тельмана), на место выехал заместитель прокурора города Андрей Дмитров… По итогам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - говорится в сообщении прокуратуры Краснодарского края.По данным надзорного ведомства, также установлено, что от взрыва выбиты окна в соседних домах.

https://ria.ru/20210713/vzryv-1741027821.html

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В соцсетях появилось видео с места взрыва в Геленджике Очевидцы опубликовали видео с места взрыва газа в гостинице в Геленджике. 2021-07-13T09:22 true PT0M38S

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взрыв газа в гостинице в геленджике, геленджик, краснодарский край, происшествия