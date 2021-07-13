В МЧС рассказали подробности взрыва в гостинице в Геленджике

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Из гостиницы в Геленджике, на первом этаже которой повреждены внутренние конструкции, эвакуировали 50 человек, сообщает МЧС России.Ранее в экстренных службах РИА Новости рассказали, что один человек погиб и трое пострадали в результате взрыва газа в гостинице в Геленджике."В оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю поступило сообщение о происшествии в Геленджике по ул. Советская. Незамедлительно на место направлены силы и средства МЧС России. По прибытию первых подразделений МЧС России установлено, что на месте происшествия повреждено остекление и внутренние конструкции первого этажа. Проводится разбор завалов. Проведена эвакуация 50 человек", - говорится в релизе.По предварительной информации, есть пострадавшие, отметили в ведомстве.Экстренные службы сообщили, что после взрыва газа на кухне частной гостиницы в Геленджике обрушились перекрытия и внешняя стена."В результате взрыва газа на кухне первого этажа четырехэтажной частной гостиницы "Азария" на улице Советская произошло обрушение перекрытий и внешней стены", - сказал собеседник агентства.По его словам, трое пострадавших госпитализированы в больницу.Всего к ликвидации последствий задействовано от РСЧС 40 человека и 14 единиц техники."На место выехал начальник главного управления МЧС России по Краснодарскому краю генерал-лейтенант внутренней службы Олег Волынкин", - сообщила пресс-служба ГУМЧС по Краснодарскому краю.Прокуратура Геленджика организовала проверку, сообщила региональная прокуратура."Прокуратура г. Геленджика организовала проверку по факту хлопка газовоздушной смеси, произошедшей в гостинце "Азария" (ул. Советская/Тельмана), на место выехал заместитель прокурора города Андрей Дмитров… По итогам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - говорится в сообщении прокуратуры Краснодарского края.По данным надзорного ведомства, также установлено, что от взрыва выбиты окна в соседних домах.
https://ria.ru/20210713/vzryv-1741027821.html
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4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
В соцсетях появилось видео с места взрыва в Геленджике
Очевидцы опубликовали видео с места взрыва газа в гостинице в Геленджике.
"В оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю поступило сообщение о происшествии в Геленджике по ул. Советская. Незамедлительно на место направлены силы и средства МЧС России. По прибытию первых подразделений МЧС России установлено, что на месте происшествия повреждено остекление и внутренние конструкции первого этажа. Проводится разбор завалов. Проведена эвакуация 50 человек", - говорится в релизе.
По предварительной информации, есть пострадавшие, отметили в ведомстве.
Экстренные службы сообщили, что после взрыва газа на кухне частной гостиницы в Геленджике обрушились перекрытия и внешняя стена.
"Прокуратура г. Геленджика организовала проверку по факту хлопка газовоздушной смеси, произошедшей в гостинце "Азария" (ул. Советская/Тельмана), на место выехал заместитель прокурора города Андрей Дмитров… По итогам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - говорится в сообщении прокуратуры Краснодарского края.
По данным надзорного ведомства, также установлено, что от взрыва выбиты окна в соседних домах.
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