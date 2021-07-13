Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210713/vzryv-1741027982.html
В МЧС рассказали подробности взрыва в гостинице в Геленджике
В МЧС рассказали подробности взрыва в гостинице в Геленджике - РИА Новости, 13.07.2021
В МЧС рассказали подробности взрыва в гостинице в Геленджике
Из гостиницы в Геленджике, на первом этаже которой повреждены внутренние конструкции, эвакуировали 50 человек, сообщает МЧС России. РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T09:22
2021-07-13T11:56
взрыв газа в гостинице в геленджике
геленджик
краснодарский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/103089/16/1030891675_0:166:3049:1881_1920x0_80_0_0_46c6e6450494f7ceca945f86eaf8c8fa.jpg
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Из гостиницы в Геленджике, на первом этаже которой повреждены внутренние конструкции, эвакуировали 50 человек, сообщает МЧС России.Ранее в экстренных службах РИА Новости рассказали, что один человек погиб и трое пострадали в результате взрыва газа в гостинице в Геленджике."В оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю поступило сообщение о происшествии в Геленджике по ул. Советская. Незамедлительно на место направлены силы и средства МЧС России. По прибытию первых подразделений МЧС России установлено, что на месте происшествия повреждено остекление и внутренние конструкции первого этажа. Проводится разбор завалов. Проведена эвакуация 50 человек", - говорится в релизе.По предварительной информации, есть пострадавшие, отметили в ведомстве.Экстренные службы сообщили, что после взрыва газа на кухне частной гостиницы в Геленджике обрушились перекрытия и внешняя стена."В результате взрыва газа на кухне первого этажа четырехэтажной частной гостиницы "Азария" на улице Советская произошло обрушение перекрытий и внешней стены", - сказал собеседник агентства.По его словам, трое пострадавших госпитализированы в больницу.Всего к ликвидации последствий задействовано от РСЧС 40 человека и 14 единиц техники."На место выехал начальник главного управления МЧС России по Краснодарскому краю генерал-лейтенант внутренней службы Олег Волынкин", - сообщила пресс-служба ГУМЧС по Краснодарскому краю.Прокуратура Геленджика организовала проверку, сообщила региональная прокуратура."Прокуратура г. Геленджика организовала проверку по факту хлопка газовоздушной смеси, произошедшей в гостинце "Азария" (ул. Советская/Тельмана), на место выехал заместитель прокурора города Андрей Дмитров… По итогам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - говорится в сообщении прокуратуры Краснодарского края.По данным надзорного ведомства, также установлено, что от взрыва выбиты окна в соседних домах.
https://ria.ru/20210713/vzryv-1741027821.html
https://ria.ru/20210713/vzryv-1741026170.html
геленджик
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
В соцсетях появилось видео с места взрыва в Геленджике
Очевидцы опубликовали видео с места взрыва газа в гостинице в Геленджике.
2021-07-13T09:22
true
PT0M38S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/103089/16/1030891675_160:0:2889:2047_1920x0_80_0_0_95c7016cb4b415e6c22741f949509d56.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
взрыв газа в гостинице в геленджике, геленджик, краснодарский край, происшествия
В МЧС рассказали подробности взрыва в гостинице в Геленджике
09:22 13.07.2021 (обновлено: 11:56 13.07.2021)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПожарный работает на месте происшествия
Пожарный работает на месте происшествия - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк

При взрыве в гостинице в Геленджике на первом этаже повреждены внутриенние конструкции

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Из гостиницы в Геленджике, на первом этаже которой повреждены внутренние конструкции, эвакуировали 50 человек, сообщает МЧС России.
Ранее в экстренных службах РИА Новости рассказали, что один человек погиб и трое пострадали в результате взрыва газа в гостинице в Геленджике.
Взрыв газа в гостинице в Геленджике
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

ЧП произошло в гостинице "Азария" на Советской улице. По предварительным данным, взорвался бытовой газ.

Взрыв газа в гостинице в Геленджике
1 из 8

ЧП произошло в гостинице "Азария" на Советской улице. По предварительным данным, взорвался бытовой газ.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Обрушились перекрытия и внешняя стена здания, загорелся припаркованный рядом автомобиль. В соседних домах выбиты окна.

Взрыв газа в гостинице в Геленджике
2 из 8

Обрушились перекрытия и внешняя стена здания, загорелся припаркованный рядом автомобиль. В соседних домах выбиты окна.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанк

В результате взрыва погиб один человек, еще пять пострадали.

Дым на месте взрыва бытового газа, который произошел в гостинице Азария в Геленджике
3 из 8

В результате взрыва погиб один человек, еще пять пострадали.

© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Двое из пяти пострадавших находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Взрыв газа в гостинице в Геленджике
4 из 8

Двое из пяти пострадавших находятся в больнице в тяжелом состоянии.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© Фото : ГУМЧС России по Краснодарскому краю

На место происшествия выехал зампрокурора города, надзорное ведомство начало проверку.

Взрыв в гостинице в городе Геленджик на улице Советская
5 из 8

На место происшествия выехал зампрокурора города, надзорное ведомство начало проверку.

© Фото : ГУМЧС России по Краснодарскому краю
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Над ликвидации последствий взрыва работают 40 человек и 14 единиц техники.

Сотрудники полиции у гостиницы Азария в Геленджике, где произошел взрыв бытового газа
6 из 8

Над ликвидации последствий взрыва работают 40 человек и 14 единиц техники.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Мэр Геленджика взял ситуацию под личный контроль и поручил оказать пострадавшим необходимую помощь.

Взрыв газа в гостинице в Геленджике
7 из 8

Мэр Геленджика взял ситуацию под личный контроль и поручил оказать пострадавшим необходимую помощь.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Все гостиницы города после ЧП проверят на соблюдение правил пожарной безопасности.

Сотрудники полиции у гостиницы Азария в Геленджике, где произошел взрыв бытового газа
8 из 8

Все гостиницы города после ЧП проверят на соблюдение правил пожарной безопасности.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
1 из 8

ЧП произошло в гостинице "Азария" на Советской улице. По предварительным данным, взорвался бытовой газ.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
2 из 8

Обрушились перекрытия и внешняя стена здания, загорелся припаркованный рядом автомобиль. В соседних домах выбиты окна.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
3 из 8

В результате взрыва погиб один человек, еще пять пострадали.

© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в фотобанк
4 из 8

Двое из пяти пострадавших находятся в больнице в тяжелом состоянии.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
5 из 8

На место происшествия выехал зампрокурора города, надзорное ведомство начало проверку.

© Фото : ГУМЧС России по Краснодарскому краю
6 из 8

Над ликвидации последствий взрыва работают 40 человек и 14 единиц техники.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
7 из 8

Мэр Геленджика взял ситуацию под личный контроль и поручил оказать пострадавшим необходимую помощь.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
8 из 8

Все гостиницы города после ЧП проверят на соблюдение правил пожарной безопасности.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
"В оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю поступило сообщение о происшествии в Геленджике по ул. Советская. Незамедлительно на место направлены силы и средства МЧС России. По прибытию первых подразделений МЧС России установлено, что на месте происшествия повреждено остекление и внутренние конструкции первого этажа. Проводится разбор завалов. Проведена эвакуация 50 человек", - говорится в релизе.
По предварительной информации, есть пострадавшие, отметили в ведомстве.
Экстренные службы сообщили, что после взрыва газа на кухне частной гостиницы в Геленджике обрушились перекрытия и внешняя стена.
Учения МЧС в Петропавловске-Камчатском - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
09:19
Из-под завалов на месте взрыва в Геленджике извлекли человека
"В результате взрыва газа на кухне первого этажа четырехэтажной частной гостиницы "Азария" на улице Советская произошло обрушение перекрытий и внешней стены", - сказал собеседник агентства.
По его словам, трое пострадавших госпитализированы в больницу.
Всего к ликвидации последствий задействовано от РСЧС 40 человека и 14 единиц техники.
"На место выехал начальник главного управления МЧС России по Краснодарскому краю генерал-лейтенант внутренней службы Олег Волынкин", - сообщила пресс-служба ГУМЧС по Краснодарскому краю.
Прокуратура Геленджика организовала проверку, сообщила региональная прокуратура.
"Прокуратура г. Геленджика организовала проверку по факту хлопка газовоздушной смеси, произошедшей в гостинце "Азария" (ул. Советская/Тельмана), на место выехал заместитель прокурора города Андрей Дмитров… По итогам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - говорится в сообщении прокуратуры Краснодарского края.
По данным надзорного ведомства, также установлено, что от взрыва выбиты окна в соседних домах.
Взрыв в гостинице в Геленджике. Кадры очевидцев
09:07
Появились первые видео с места взрыва в гостинице в Геленджике
 
Взрыв газа в гостинице в ГеленджикеГеленджикКраснодарский крайПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:31"Путин был прав". NI назвал главный просчет Киева в борьбе с Россией
16:31Суд в Киеве арестовал имущество оппозиционного депутата Козака
16:30В Ингушетии гендиректор стройфирмы получил шесть лет тюрьмы за хищение
16:29Во Франции вводят COVID-пропуска для детей от двенадцати лет
16:27Борт с останками наполеоновского генерала Гюдена приземлился во Франции
16:25В Госдуме ответили на слова Зеленского о русском языке
16:25Внешний долг России составил 471,4 миллиарда долларов
16:24На дне Балтийского моря обнаружили подлодку времен ВОВ
16:23На Украине потребовали длительного контракта с Россией на транзит газа
16:23В Воронеже подросток получил 80% ожогов после удара током на крыше поезда
16:16Адвокат: россиянину Дудникову в Минске продлили содержание под стражей
16:15Дептранс Москвы опроверг данные об увольнении сотрудников с медотводом
16:14В Туве общественный транспорт прекратит работу в выходные из-за COVID-19
16:12Власти Москвы назвали актуальный процент летальности от COVID-19
16:11Названа дата первых рейсов в Хургаду и Харм-эш-Шейх из России
16:07В Барнауле погиб человек в результате драки
16:07Спрос на туры по России за неделю сократился на 23 процента
16:04В Дагестане проверяют данные о падении двух девушек с качелей в обрыв
16:02В ЛНР заявили, что Киев прекратил подачу воды с одной из станций
16:01В Армении заявили о преследованиях сторонников экс-президента Кочаряна
Лента новостейМолния