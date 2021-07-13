https://ria.ru/20210713/vzryv-1741027821.html

Из-под завалов на месте взрыва в Геленджике извлекли человека

Из-под завалов на месте взрыва в Геленджике извлекли человека - РИА Новости, 13.07.2021

Из-под завалов на месте взрыва в Геленджике извлекли человека

Спасатели во вторник достали одного человека из-под завалов после взрыва газа в Геленджике, сообщает МЧС России. РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T09:19

2021-07-13T09:19

2021-07-13T11:56

взрыв газа в гостинице в геленджике

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

геленджик

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/155877/52/1558775269_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fcf2aa19b1e7efb2d780b6c756f9287c.jpg

МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Спасатели во вторник достали одного человека из-под завалов после взрыва газа в Геленджике, сообщает МЧС России.Как неофициально рассказали ранее РИА Новости в экстренных службах, ЧП произошло в частной гостинице "Азария", один человек погиб и трое пострадали."Одного человека спасатели извлекли из-под завала, передали медикам", - сказано в релизе МЧС. Официальная информация о пострадавших уточняется.

россия

геленджик

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взрыв газа в гостинице в геленджике, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), геленджик, происшествия