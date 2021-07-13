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В Геленджике прогремел взрыв в гостинице

В Геленджике прогремел взрыв в гостинице - РИА Новости, 13.07.2021

В Геленджике прогремел взрыв в гостинице

В одном из отелей Геленджика взорвался газ, сообщили РИА Новости в экстренных службах Краснодарского края. РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T09:00

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взрыв газа в гостинице в геленджике

геленджик

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. В одном из отелей Геленджика взорвался газ, сообщили РИА Новости в экстренных службах Краснодарского края."Предварительно, <...> пострадали четверо, один из них погиб", — сказал собеседник агентства. Троих раненых госпитализировали. Позже из-под завалов извлекли еще одного пострадавшего, сейчас его осматривают медики.Инцидент произошел на кухне четырехэтажной частной гостиницы "Азария". Разрушены перекрытия и внешняя стена.Спасатели эвакуировали около 50 человек. Местная прокуратура начала проверку.

геленджик

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2021

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Взрыв в гостинице в Геленджике. Кадры очевидцев В одном из отелей Геленджика взорвался газ. По предварительным данным, пострадали четверо, один из них погиб. 2021-07-13T09:00 true PT0M51S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взрыв газа в гостинице в геленджике, геленджик