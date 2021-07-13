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Кузнецова заявила о нехватке вожатых для детских лагерей
Кузнецова заявила о нехватке вожатых для детских лагерей - РИА Новости, 13.07.2021
Кузнецова заявила о нехватке вожатых для детских лагерей
Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова заявила о нехватке вожатых для детских лагерей и призвала сохранить потенциал их... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T10:44
2021-07-13T10:44
2021-07-13T10:44
россия
анна кузнецова
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 13 июл – РИА Новости. Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова заявила о нехватке вожатых для детских лагерей и призвала сохранить потенциал их подготовки в РФ.Кузнецова во вторник осмотрела Всероссийский детский центр "Океан", там она проводит совещание по теме "Проблемы кадрового обеспечения лагерей"."Если в 2019 году у нас было 93 тысячи вожатых, мы говорили, что их все равно не хватает. Особенно речь идет о подготовке первой смены. В 2020 году, к сожалению, 37 тысяч вожатых работали. Мы понимаем, что эти ситуации, которые сложились... условия не должны сказаться на качестве подготовки. <…> Сокращается запрос на вожатых ввиду сокращения стационарных лагерей", - сказала Кузнецова на совещании.По ее словам, есть риск потерять потенциал подготовки вожатых, нужно его сохранить, а также сделать акцент на работу с вожатыми в небольших лагерях."Отдельную проблемную зону составляет подготовка вожатых там, где есть инклюзивные смены. Они есть во многих лагерях. Здесь практики, которые сегодня есть, – клад, который нужно осмыслить, нужно понимать, как их тиражировать", - отметила детский омбудсмен.Она уточнила, что Минпросвещения занимается этим вопросом.Директор департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения Наталия Наумова на совещании рассказала, что с министерством науки отрабатывается возможность совместного письма в адрес всех вузов для привлечения вожатых. Также будет вестись работа с сайтами вакансий, чтобы в канун лета появлялись объявления о требуемых в лагеря вожатых и было создано единое "окно" наличия таких вакансий.
https://ria.ru/20210616/keshbek-1737230507.html
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россия, анна кузнецова, общество
Кузнецова заявила о нехватке вожатых для детских лагерей
Детский омбудсмен Анна Кузнецова заявила о нехватке вожатых для лагерей
ВЛАДИВОСТОК, 13 июл – РИА Новости.
Уполномоченный при президенте России
по правам ребёнка Анна Кузнецова
заявила о нехватке вожатых для детских лагерей и призвала сохранить потенциал их подготовки в РФ.
Кузнецова во вторник осмотрела Всероссийский детский центр "Океан", там она проводит совещание по теме "Проблемы кадрового обеспечения лагерей".
"Если в 2019 году у нас было 93 тысячи вожатых, мы говорили, что их все равно не хватает. Особенно речь идет о подготовке первой смены. В 2020 году, к сожалению, 37 тысяч вожатых работали. Мы понимаем, что эти ситуации, которые сложились... условия не должны сказаться на качестве подготовки. <…> Сокращается запрос на вожатых ввиду сокращения стационарных лагерей", - сказала Кузнецова на совещании.
По ее словам, есть риск потерять потенциал подготовки вожатых, нужно его сохранить, а также сделать акцент на работу с вожатыми в небольших лагерях.
"Отдельную проблемную зону составляет подготовка вожатых там, где есть инклюзивные смены. Они есть во многих лагерях. Здесь практики, которые сегодня есть, – клад, который нужно осмыслить, нужно понимать, как их тиражировать", - отметила детский омбудсмен.
Она уточнила, что Минпросвещения занимается этим вопросом.
Директор департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения Наталия Наумова на совещании рассказала, что с министерством науки отрабатывается возможность совместного письма в адрес всех вузов для привлечения вожатых. Также будет вестись работа с сайтами вакансий, чтобы в канун лета появлялись объявления о требуемых в лагеря вожатых и было создано единое "окно" наличия таких вакансий.