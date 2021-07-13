https://ria.ru/20210713/volgograd-1741072275.html
Экстремист, не признающий Россию как государство, получил срок
Экстремист, не признающий Россию как государство, получил срок - РИА Новости, 13.07.2021
Экстремист, не признающий Россию как государство, получил срок
Суд приговорили одного из лидеров экстремистской организации в Волгограде, отрицающей распад СССР и Российскую Федерацию как государство, к 6 годам заключения,... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T13:15
2021-07-13T13:15
2021-07-13T13:15
россия
следственный комитет россии (ск рф)
волгоградская область
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 13 июл – РИА Новости. Суд приговорили одного из лидеров экстремистской организации в Волгограде, отрицающей распад СССР и Российскую Федерацию как государство, к 6 годам заключения, сообщила журналистам старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник.Ранее сообщалось, что в ноябре в Волгограде СК задержал троих членов запрещенной экстремистской организации, которые призывали не признавать Российскую Федерацию как государство. В ходе обысков, по информации ведомства, у них были изъяты экстремистская литература, бланки для отказа от российского гражданства, печати запрещенной организации и другие документы. По данным суда, участники запрещенной организации также отрицают распад СССР и призывают игнорировать действующие органы власти. Один из задержанных, по данным суда, являлся руководителем регионального отделения и называл себя "временно исполняющим обязанности главы всех без исключения должностей, всех без исключения ранее существовавших объектов и субъектов права в пространстве на территории Волгоградской области"."Уголовное дело в отношении одного из организаторов преступной организации было выделено в отдельное производство. По итогам рассмотрения суд признал мужчину виновным (в организации деятельности экстремистской организации - ред.) и приговорил к 6 годам исправительной колонии общего режима", - сообщила Рудник.По информации СК, дело еще одного лидера запрещенной организации рассматривается в суде, а материалы по делу третьего задержанного находятся в прокуратуре с обвинительным заключением. Остальные члены экстремистской организации, которые активно участвовали в ее деятельности, знакомятся с материалами уголовного дела.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, следственный комитет россии (ск рф), волгоградская область, происшествия
Экстремист, не признающий Россию как государство, получил срок
Суд в Волгограде вынес приговор экстремисту, не признающему Россию как государство
ВОЛГОГРАД, 13 июл – РИА Новости.
Суд приговорили одного из лидеров экстремистской организации в Волгограде
, отрицающей распад СССР
и Российскую Федерацию
как государство, к 6 годам заключения, сообщила журналистам старший помощник руководителя управления СУ СК
России по Волгоградской области
Наталия Рудник.
Ранее сообщалось, что в ноябре в Волгограде СК задержал троих членов запрещенной экстремистской организации, которые призывали не признавать Российскую Федерацию как государство. В ходе обысков, по информации ведомства, у них были изъяты экстремистская литература, бланки для отказа от российского гражданства, печати запрещенной организации и другие документы. По данным суда, участники запрещенной организации также отрицают распад СССР и призывают игнорировать действующие органы власти. Один из задержанных, по данным суда, являлся руководителем регионального отделения и называл себя "временно исполняющим обязанности главы всех без исключения должностей, всех без исключения ранее существовавших объектов и субъектов права в пространстве на территории Волгоградской области".
"Уголовное дело в отношении одного из организаторов преступной организации было выделено в отдельное производство. По итогам рассмотрения суд признал мужчину виновным (в организации деятельности экстремистской организации - ред.) и приговорил к 6 годам исправительной колонии общего режима", - сообщила Рудник.
По информации СК, дело еще одного лидера запрещенной организации рассматривается в суде, а материалы по делу третьего задержанного находятся в прокуратуре с обвинительным заключением. Остальные члены экстремистской организации, которые активно участвовали в ее деятельности, знакомятся с материалами уголовного дела.