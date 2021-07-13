Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210713/volgograd-1741072275.html
Экстремист, не признающий Россию как государство, получил срок
Экстремист, не признающий Россию как государство, получил срок - РИА Новости, 13.07.2021
Экстремист, не признающий Россию как государство, получил срок
Суд приговорили одного из лидеров экстремистской организации в Волгограде, отрицающей распад СССР и Российскую Федерацию как государство, к 6 годам заключения,... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T13:15
2021-07-13T13:15
россия
следственный комитет россии (ск рф)
волгоградская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/49756/31/497563133_0:204:3001:1892_1920x0_80_0_0_e4942ac3c0982e09390176f9110338c2.jpg
ВОЛГОГРАД, 13 июл – РИА Новости. Суд приговорили одного из лидеров экстремистской организации в Волгограде, отрицающей распад СССР и Российскую Федерацию как государство, к 6 годам заключения, сообщила журналистам старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник.Ранее сообщалось, что в ноябре в Волгограде СК задержал троих членов запрещенной экстремистской организации, которые призывали не признавать Российскую Федерацию как государство. В ходе обысков, по информации ведомства, у них были изъяты экстремистская литература, бланки для отказа от российского гражданства, печати запрещенной организации и другие документы. По данным суда, участники запрещенной организации также отрицают распад СССР и призывают игнорировать действующие органы власти. Один из задержанных, по данным суда, являлся руководителем регионального отделения и называл себя "временно исполняющим обязанности главы всех без исключения должностей, всех без исключения ранее существовавших объектов и субъектов права в пространстве на территории Волгоградской области"."Уголовное дело в отношении одного из организаторов преступной организации было выделено в отдельное производство. По итогам рассмотрения суд признал мужчину виновным (в организации деятельности экстремистской организации - ред.) и приговорил к 6 годам исправительной колонии общего режима", - сообщила Рудник.По информации СК, дело еще одного лидера запрещенной организации рассматривается в суде, а материалы по делу третьего задержанного находятся в прокуратуре с обвинительным заключением. Остальные члены экстремистской организации, которые активно участвовали в ее деятельности, знакомятся с материалами уголовного дела.
https://ria.ru/20210702/facebook-1739628947.html
россия
волгоградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/49756/31/497563133_83:0:2750:2000_1920x0_80_0_0_8848f339a1c3b58ab09f00eb087501de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, следственный комитет россии (ск рф), волгоградская область, происшествия
Экстремист, не признающий Россию как государство, получил срок
13:15 13.07.2021
 
© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
Перейти в фотобанк

Суд в Волгограде вынес приговор экстремисту, не признающему Россию как государство

Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 13 июл – РИА Новости. Суд приговорили одного из лидеров экстремистской организации в Волгограде, отрицающей распад СССР и Российскую Федерацию как государство, к 6 годам заключения, сообщила журналистам старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник.
Ранее сообщалось, что в ноябре в Волгограде СК задержал троих членов запрещенной экстремистской организации, которые призывали не признавать Российскую Федерацию как государство. В ходе обысков, по информации ведомства, у них были изъяты экстремистская литература, бланки для отказа от российского гражданства, печати запрещенной организации и другие документы. По данным суда, участники запрещенной организации также отрицают распад СССР и призывают игнорировать действующие органы власти. Один из задержанных, по данным суда, являлся руководителем регионального отделения и называл себя "временно исполняющим обязанности главы всех без исключения должностей, всех без исключения ранее существовавших объектов и субъектов права в пространстве на территории Волгоградской области".
"Уголовное дело в отношении одного из организаторов преступной организации было выделено в отдельное производство. По итогам рассмотрения суд признал мужчину виновным (в организации деятельности экстремистской организации - ред.) и приговорил к 6 годам исправительной колонии общего режима", - сообщила Рудник.
По информации СК, дело еще одного лидера запрещенной организации рассматривается в суде, а материалы по делу третьего задержанного находятся в прокуратуре с обвинительным заключением. Остальные члены экстремистской организации, которые активно участвовали в ее деятельности, знакомятся с материалами уголовного дела.
Приложение социальной сети Facebook в мобильном телефоне - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
2 июля, 16:25
Facebook начал спрашивать, есть ли у пользователей знакомые экстремисты
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Волгоградская областьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:29Во Франции вводят COVID-пропуска для детей от двенадцати лет
16:27Борт с останками наполеоновского генерала Гюдена приземлился во Франции
16:25В Госдуме ответили на слова Зеленского о русском языке
16:25Внешний долг России составил 471,4 миллиарда долларов
16:24На дне Балтийского моря обнаружили подлодку времен ВОВ
16:23На Украине потребовали длительного контракта с Россией на транзит газа
16:23В Воронеже подросток получил 80% ожогов после удара током на крыше поезда
16:16Адвокат: россиянину Дудникову в Минске продлили содержание под стражей
16:15Дептранс Москвы опроверг данные об увольнении сотрудников с медотводом
16:14В Туве общественный транспорт прекратит работу в выходные из-за COVID-19
16:12Власти Москвы назвали актуальный процент летальности от COVID-19
16:11Названа дата первых рейсов в Хургаду и Харм-эш-Шейх из России
16:07В Барнауле погиб человек в результате драки
16:07Спрос на туры по России за неделю сократился на 23 процента
16:04В Дагестане проверяют данные о падении двух девушек с качелей в обрыв
16:02В ЛНР заявили, что Киев прекратил подачу воды с одной из станций
16:01В Армении заявили о преследованиях сторонников экс-президента Кочаряна
15:58Немецкий бундесвер запустил работу "космического" штаба
15:55Защита Бабарико готовит жалобу на приговор Верховного суда Белоруссии
15:53В ДНР квалифицировали обстрел Горловки как теракт
Лента новостейМолния